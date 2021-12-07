老牌上市公司嘉利國際逾7厘股息　純利按年增67%明年產能增近五成

老牌企業嘉利國際（1050）從事五金及塑膠零部件製造，市值雖不大，只約35億元。集團的客戶均是國際知名企業，集團主要向Dell、HPE、IBM、Lenovo等供應伺服器外殼，並在全球伺服器外殼生產市佔率達11%，同時又與中興、NEC等等合作。



截至今年九月底，公司中期收入增加三成至19.1億元，純利按年增67%至2.5億元。公司中期息每股派4.5仙，同時為慶祝上市25周年，公司增派特別息，每股1仙，合共5.5仙。假設末期息與去年一樣為0.07元，以收市價1.66元計，股息率達7.5厘。

老牌企業嘉利國際在全球伺服器外殼生產市佔率達11%，其客戶為Dell、HPE、IBM、Lenovo等。（Microsoft）

成本上漲轉嫁予海外客戶

嘉利國際有兩大業務，分別是工業業務和房地產業務。工業業務即是製造伺服器外殼、5G裝置、電動車充電椿外殼，其收入達15.1億元，按年增16%，貢獻收入近八成。嘉利國際主席助理兼財會部主管何偉汗表示，公司訂單數目穩定，產品周期為兩至三年，，基本上已鎖定目前訂單量至2024至2025年，預計鎖定整體收入24至26億元。

受疫情影響和航運擠塞問題，導致原物料成本上漲及人力短缺，何偉汗表示，「原物料價格由年初至今升約20%，而且暫未見到有回落趨勢，其中成本最大的是鋼鐵，佔銷貨成本約6%，然而，在10月、11月的新一輪重新議價後，將成本的升幅轉嫁給海外客戶。」

另外，他直指，由於航運問題，令集團泰國新廠房時間表有延誤。集團原計劃今年8月試產，惟因大型生產設備受航運問題而要延至明年第一季才可試產，料其產能佔東莞廠房的25%，而中國的綜合生產大樓現已完成平頂，進度良好，預計將於2022年中完成建設，兩個廠房產量約佔現有廠房產能提升40%至50%。而早前提到希望今年可奪得亞馬遜、微軟等訂單，則需先完成以上兩個廠房（「中國+1」政策，即是一個中國+海外廠房），試產後才可再跟對方溝通。

嘉利國際房地產業務收入按年大增近1.3倍至達4億元，經營溢利達2.9億元，經營溢利率高達72.5%。

內房業務成溢利推動力 正進行分拆內房上市

房地產業務收入則按年大增近1.3倍至達4億元。

上半年該公司整體經營溢利為4.3億元，按年增95%。值得留意的是，工業業務和房地產業務的經營溢利分別為1.4億元及2.9億元，這即意味房地產業務的經營溢利率高達72.5%，成為溢利貢獻的動力。

房地產業務極高的經營溢利率是來自集團將其自有的舊廠房改變土地用途，轉成房屋出售。集團過去已出售嘉輝豪庭第三期、第四及五期，期內入帳的是嘉輝豪庭第四及五期共123個單位，每平方米約29,700元人民幣。現時只餘約300個單位出售，預計下半年推出約100個。此外，惠州博羅嘉輝‧羅浮公館明年推出，擁有330個單位，平均售價每平方米約7,900元人民幣。

另外，集團今年4月宣布考慮以介紹方式分拆房地產業務於聯交所上市，何偉汗表示，目前相關分拆時間表尚未落實，要待聯交所審批，正積極與聯交所進行溝通。