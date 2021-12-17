專訪｜學歷非愈高愈好　港交所HR主管︰新時代STEM人才具吸引力

香港交易所﹙0388﹚作為的國際上定位獨特的交易所，過往招聘不少人才與金融大行睇齊，以金融專才為主。但近年隨著時代轉變，在招聘上亦愈來愈多元化，不再局限於金融專才，反而向STEM（科學、技術、工程、數學）人才招手。港交所集團人力資源主管蔡家聰接受《香港01》專訪時，大談STEM人才在港交所轉型之下，如何與傳統金融專才互補，以及如何做到公平及多元化招聘。



港交所近年提供多元化的金融產品，對不同部門的要求都有提升，「如果你係做finance（財務）嗰邊，可能就咁accounting background（會計背景）。但如果你係做風險管理嘅，你就唔單止要金融，可能真係要同數學有關。大家成日聽到嘅上市部，需要啲好專嘅STEM人才，例如係biotech（生物科技）出身。」皆因現時愈來愈多生物科技及新經濟公司赴港上市，故對相關人才需求都有所上升。

蔡家聰坦言，金融出身的學生無疑對金融市場的運作比較熟悉，但他們在動手設計較複雜的產品，如牽涉風險管理的產品時，則需要與STEM人才相互配合。「我哋叫做front to back（前去到後），個產品要點樣設計，需要（STEM人才）去settle同做風險管理，到最後係財務嗰邊（金融人才）擺落去。」他指出，STEM學生的知識技術性比較多，但本身未必對金融市場運作有深刻認識，所以其實兩方面人才屬於互補。

港交所不單招聘金融專才，近年亦向STEM人才招手。（羅君豪攝）

人才兼具國際視野及熟悉國情

港交所作為其中一個世界主要的交易所，是否最看重人才的學歷？蔡家聰笑言並非愈高愈好，最近三、四年港交所著重招聘兩類人才。第一類是國際視野比較強的人才，第二類則是熟悉內地國情教育的人才，「我哋其實不嬲都好多元化，但近一兩年會偏多咗少少喺內地，同埋有國際視野嘅學生。」他補充，具國際視野不代表是外國人，「我發覺香港嘅學生都與時並進，有D讀好本地嘅科目，但都會喺外國exchange，咁佢哋都會有呢個國際視野。」

事實上，近年港交所與內地合作愈來愈多，熟悉國情的人才需求亦隨之上升。「對於我們哋國內一啲發展，特別係我們呢幾年都做得好嘅connect program（互聯互通），無論係stock connect定bond connect都好，其實係一個市場上比較創新嘅一個體制，咁其實呢樣嘢都係港交所一個好獨特嘅特點。」

港交所招聘不單重視男女平等，亦給面試機會予殘疾人士。（羅君豪攝）

招聘重視多元化及公平

此外，現時港交所在環境、社會和企業管治（ESG）方面都「身體力行」，單計董事局，逾三成為女性，「我覺得喺結果裡面，其實我哋已經達標，但係我哋唔想因為個結果好就唔做任何嘢！」

蔡家聰續稱，為了達至更多元化，在招聘方面不會只見一個應徵者，「我哋唔會見完一個人就俾你offer，我哋要make sure喺見人過程，最少有唔同性別，譬如話有你見四個男仔，我哋會問返，咁女性喺邊度？」除了男女，亦會見殘疾人士，因現時科技進步，就算行動不便亦可以安排視像面試。「如果你見過一男一女，點都唔會去逼你一定要請女仔或者男仔，都係根據佢嘅履歷、經驗去請，但會喺選擇過程希望做到盡量公平公正。」