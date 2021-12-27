佳節禮物未有著落？　專家精選大禮　電動車股新能源股應留意！

明日就是12月28日，即剩餘3.5個交易日，2021年便離我們而去。在過去2日假期，有否好好休息，以養精蓄銳迎接2022年？因為經歷了今年的大跌市後，投資者自然希望明年是豐收的一年。

可是近年整體大市表現，實在難預測，若如此不如向個股埋手，看看是否可以成功尋到寶？畢竟在大市下挫的時間，總有個別部份成為逆市奇葩。

暫無頭緒？不如聽聽先專家意見，看看可以否物色一份令自己稱心如意的「禮物」。



大市從高位下跌8000點

投資港股者，相信今年會有一種先甜後苦之感。在今年2月18日，恒指曾高見31183點。在大市內地位日益吃重的科技股上揚，成為大市上升動力，當中股王騰訊（0700）在亦曾創下775.5元新高。然後呢？卻迎來一波又一波的跌市，港股更曾失守23000點，低見22665點，與高位相差逾8,500點。面對這般走勢，投資者又豈無先甜後苦之感！

大市動盪之餘，個別行業類別股份表現，更令投資者難忘。年內不論是科技股也好﹑醫藥股也好﹑濠賭股也好，甚至是一度成為基金愛股的教育股也好，皆曾經歷洗倉式下瀉。日內出現一成或以上跌幅，已是等閒事。

既然2021年是先甜後苦的一年，明年也是一樣嗎？寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩期望明年大市低位會首季出現，預期大市將於22000至28000點之間上落。若大市回落至22500點附近，投資者應可以更放心買貨。

若大市低位最終如預測般在首季已出現，看來明年投資者或要先嘗苦，最終能否後得甜？目前仍難測。

航運資源股年內跑出

不過就如上文所述，今年出現大跌市，亦有不少股市逆市造好。資源股及內銀股，便是一例。與航運相關的股份，今年表現亦相當突出。

原因？看看各地通脹已到哪一個水平，全球供應鏈緊張程度。以及聯儲局及英倫銀行在年底時漸趨鷹派的貨幣政策取向，這三類股份在年內有較理想表現，不難理解吧。

黃敏碩看好電動車概念股

今年資源及航運股獨領風騷，那麼還有哪些主題值得留意？黃敏碩提出可以考慮3大範疇。分別為電動車﹑ 從事生產絕緣柵雙極電晶體（IGBT）的半導體企業，以及從事外包服務的企業。

就電動車行業，他進一步指出比亞迪股份（1211），以及屬於造車新勢力的理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）可以留意，更特別指出造車新勢力近期有不俗交付量。電動車交易所買賣基金GX中國電車電池（2845），亦為其建議。

至於時代電氣（3898）受惠於IGBT業務比重增加，他指出相關產品本身亦具有潔淨能源概念。從事服務外包的中國軟件（0354）亦可以留意。他指出由於外包服務業務模式是企業對企業（B2B），業務本身較穩定，亦不受到針對企業對顧客（B2C）的政策影響。

張智威指出，中國電力具國策扶持。（公司網頁擷圖）

張智威﹕中國電力具國策扶持

除了電動車及IGBT生產商外，有分析員認為從事新能源的企業可以留意。信誠證券聯席董事張智威指出，正致力轉型至從事能環保能源行業的中國電力（2380）可以留意。既受到政策支持，公司本身業績亦屬理想。他亦指出威勝控股（3393）可以視為副選。

資料顯示，威勝從事開發﹑生產和銷售智能電﹑水﹑熱﹑燃氣計量儀表及智能配用電設備，提供智能計量﹑智能配用電﹑能效管理等解決方及服務。

張智威亦建議投資者可以留意航運股，其中東方海外（0316）更在年內創新高，笑言若只留意航運股，投資者並不會感到今年股市出現大跌市。

在談及大市時，他認為在首季時仍處於弱勢，又明言科技股不應沾手。既然政策針對相關行業，有關企業業績自然難以憧憬。

六福等零售消費股具有通關概念，李慧芬認為短期內可看高一線。（資料圖片）

李慧芬料零售消費股可看高一線

航運及潔淨能源股外，是否另有選擇？高寶集團證券執行董事李慧芬認為，短期內可以焦點放在零售股六福集團（0590）。一方面在年底時消費市場較為暢旺，同時具有明年通關的可能性，因此零售及消費股可以看高一線。

此外她亦看好中海油（0883）。近期油價回落，惟相信往後可以重拾升勢，而中海油股價已出現了「三底」走勢，相信只要企穩7.5元，股價有機會再次上揚。不過中海油走勢要視乎油價表現，升勢難免較慢。