專訪｜劍橋讀化學投身人力資源工作　宏利HR一姐揀人　最反對標籤

為興趣？還是學以致用？相信是不少考生報道大學等各種課程時首要考慮的問題之一。有人擔心自己的選擇將來「搵唔到食」，亦有人擔心強迫自己選讀沒興趣的學科是浪費時間。宏利HR一姐盧凱欣（Donna）於劍橋化學系畢業，現職卻是一間金融機構的人事部一姐，她又怎看？盧凱欣坦言，知識會「過時」，但背後理念不會，自己正是因為其科學背景，「學以致用」下做了廿多年的人力資源工作。



化學與人力資源，兩件事看似風馬牛不相及，但卻被宏利香港首席人力資源總監盧凱欣串連在一起。她於劍橋大學取得自然科學學士及化學碩士，畢業後卻沒有留在實驗室，反而開展HR生涯，先加入政府部門做人事工作，後轉投商界任職培訓顧問，再投身獵頭公司，為金融機構招聘高層人員。

人力資源工作 好比化學元素

2016年加入宏利，她接受《香港01》訪問時透露，回想當年加入政府，是機緣巧合下負責人力資源部門，一做就做了廿多年，笑言科學背景出身的她，「好奇心」三個字成為留在這個行業的原因，「例如呢個職位係做啲咩？影響到其他部門係啲咩呢？又或者點影響其他客戶呢？自自然然就好想知道。」她說，有時人力資源工作，好比化學元素，不同元素拼湊成一條方程式才會得出理想結果。

盧凱欣於劍橋大學化學碩士畢業後，未有留在實驗室，至今一直從事人力資源工作。（張浩維攝）

不少人都覺得，大學畢業後應投身相關行業，才可以「學以致用」甚至「值回票值」。她說自己又沒有特別去考慮這個問題，「真係學術上嘅嘢，廿年前同今日，已經變咗好多。（唔覺浪費大學嗰幾年時間？）我覺得反而係一個好嘅基礎，去繼續去吸收其他唔同經驗。」因此，她過去一直都有持續進修與人力資源工作有關的知識。

反對標籤化

近年社會標籤化，經常說「80、90後」有很多地方不足；「00」後「唔捱得」等。作為人力資源總監，她反對這種標籤，「其實咩年紀都唔緊要，最緊要係本身經驗係點？係咪幫到公司？無論係咩年紀、膚色、性別等等，最後我請佢，係請佢嘅經驗同能力，每個人都係個體，如果唔係公司（招聘時）唔洗見工呢個過程。」

盧凱欣表示，招聘時不應「標籤」應徵者，應從能力等不同方面的考慮。（《大叔的愛》劇照）

世界不斷改變 請人要睇「心態」

不過每間企業都有自己的文化，盧凱欣說，對宏利而言，除了基本要求達到之外，亦要考慮應徵者的mindset（心態），「其實covid入面見到好多時候都有新挑戰，有啲人會好消極，有啲人會好正面，以行動去解決，公司喜歡Growth mindset culture（成長文化）嘅人，去到一個階段，周邊世界不斷變，應對能力都要強。」

因此在招聘時，她更注重的是應徵者的「心態」，「佢有咩（工作上的）成果係做到？但過程點樣去做都係緊要。」以了解對方對不同事物的應變能力。