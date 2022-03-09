有線新管理層專訪　曝鄭家純三大要求　強調要講好香港人故事

有線寬頻（1097）在去年11月出現大股東股權變動，新世界系主席鄭家純正式成為有線控股股東永升（亞洲）的最大股東後，兼坐正主席。其新管理團隊亦在去年底「埋班」，公司副主席曾安業及行政總裁黃思遠接受《香港01》訪問時，暢談有線發展方針，揚言要講好香港人故事，更稱「純官」的目標是「要實實在在做到嘢、要有Impact﹙影響﹚、為香港人帶嚟正能量」。

有線寬頻副主席曾安業稱，香港開電視的奧運特備節目備受港人歡迎，管理層亦感鼓舞。﹙資料圖片﹚

派利是冀團隊感上下一心

「主席鄭家純對有線的期望及指示十分清晰，便是要有效果、影響力、正能量。」身兼周大福企業行政總裁的曾安業斬釘截鐵道。

被問到有關「純官」對有線的財政力度支持，曾安業坦言不能透露有關數字，但認為主席鄭家純對公司充滿信心，而大家亦可對公司前景抱信心。曾安業又提到早前主席向1,100名員工每人派發3,888元開工利是，金額並非重點，而是主席希望團隊感到上下一心，感覺到管理層的支持。

對於業務發展方針，曾安業表示，不論是免費電視或收費電視，「都係以人為本」，又指無論社會怎樣變，大眾對好故事、好內容的需求長存不變，而有線電視正正有能力而且有信心講好故仔。

有線寬頻行政總裁黃思遠認為，公司發展要「以人為本」，不單對觀眾如是，對不同持份者如是。﹙資料新聞﹚

新任CEO︰發展要「以人為本」

他亦藉此介紹新任行政總裁黃思遠，認為黃是有獨特的經驗及眼光，同時擁有創新求變的精神。

曾出任亞洲萬里通行政總裁7年的黃思遠，周一﹙7日﹚獲委任為有線寬頻行政總裁。他認為公司發展要「以人為本」，不單止對觀眾，而是對各個持份者，包括員工、股東、顧客、合作方，要對其有更深入了解。在節目內容上，需要以用家為中心，從觀眾的角度去發展內容，當中要加強本地製作，並從線上線下去配合發展。

去年東京奧運，香港開電視的奧運特備節目備受港人歡迎，好評如潮。曾安業亦樂見如此反應，認為從董事會、管理層的角度，能夠做到有效果的節目，給予香港觀眾正能量，他們亦感開心、鼓勵。

黃思遠回應指目前已沒有裁員計劃，反指現時公司正不斷招聘有能之士加入團隊。﹙資料圖片﹚

新聞部獨立運作 「最確實嘅新聞」

近年有線新聞部的節目安排一度引起小風波，被問到未來的方針，曾安業僅稱新聞部會維持獨立運作，「畀到觀眾最確確實實嘅新聞」，又指有線新聞已有28年的歷史，相信已獲得大眾的喜愛及信任。

有關早前有線裁員以節省成本，黃思遠回應指目前已沒有裁員計劃，反指現時公司正不斷招聘有能之士加入團隊，特別在數碼及內容方面，希望有更多「敢拼、專業」的人才加入。