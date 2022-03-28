專訪富途創辦人李華　重申合規經營︰先持牌再展業　如同其他券商

過去一年多，可謂是中國的監管大年，不少行業均面對嚴監管重打壓。本地龍頭網上券商富途證券亦一度捲入監管風波，令市場憂慮業務經營恐受阻。不過，從富途（美：FUTU）最新的全年業績顯示，業務表現似乎未有大受打擊，全年淨賺29.1億元，按年增長1.11倍，仍見其成長動力。



儘管外界憂慮富途恐遭監管機構整改，但富途創辦人李華接受訪問重申，公司合規經營，「並沒有在規管上作什麼突破」。



去年人行官員及官媒相繼批評跨境券商「無照駕駛」，一度令外界認為中資背景的富途證券恐被「封殺」。

富途證券創辦人李華接受《香港01》訪問，回應到有關監管風險時坦言，之所以市場對於行業監管有一些「既定的印象」，是因為媒體報道或個人言論所致，而並非來自官方的通告或指引。

堅持先持牌再展業 與其他券商無異

他強調，富途的商業模式並非是什麼原創出來的新東西，「第一天開始便是先持牌、後研發、再展業」，重申富途與所有內資港資外資、券商銀行等沒有任何分別，包括所服務的人群，「富途本質上不是一個另類」。

自從去年監管的「輿情」出現，焦點都落在互聯網券商身上，坊間有不少「噪音」，惟李華指出，一如其他券商，富途一直與監管機構保持溝通，目前為止也未收到任何來自監管部門的相關指引。

富途證券創辦人李華表示，富途是遵循監管指引、行業慣例，並沒有作出任何規管上的新突破。（受訪者提供）

遵循監管指引 從沒突破規管

或許外界對於互聯網券商的營商界線比較模糊，李華重申，現時在港持牌的券商絕不能在內地招攬客戶或展業，但正如富途，通過互聯網服務內地客戶，這方面是沒有被禁止。他更強調，富途是遵循監管指引、行業慣例，並沒有作出任何規管上的新突破。

另一方面，就避免違反內地的外匯管制，富途僅接受內地客戶的境外同名戶口資產，盡其券商責任遵從監管指引，有義務對客戶的資金作確認，但超過能力和條件之外，便無法作進一步的核查。李華補充指，事實上目前富途不少內地客戶都是來自中概股公司的員工，其海外資產或是來自公司的股票或股權激勵計劃，屬於原生擁有的境外資產。

在港發展已超過9年的富途證券，或選擇在港進行第二上市或雙重主要上市。（資料圖片）

香港是首選第二上市地

除了面對監管風險之外，作為在美上市中概股之一的富途，最近更要面臨中美兩國角力下，中概股退市風波。雖然李華坦言不擔心有關方面的變化，但富途過去一直有留意雙重上市、第二上市，因為從融資角度上，在美國或香港都能夠達到融資目的，在港上市可以多一個合適的融資窗口，所以仍在研究當中，「香港肯定是首選」。

最近有不少中概股選擇介紹形式回港上市，不需要在港發行新股及籌集新資。不過富途或未必考慮介紹形式，李華解釋指，富途始終是金融公司，長線對資金有持續需求的存在，對於富途而言，再上市便會作融資，「除非萬不得已」，否則富途應該不會採取介紹形式在港上市。

隨著港股、美股在近半年反覆走弱，市場熱度大減下，富途第四季經調整溢利亦見倒退。（資料圖片）

Q4經調整溢利倒退 因市場熱度減退

雖然富途全年經調整溢利再錄倍升，但第四季經調整溢利則錄倒退，李華解釋指，原因主要是與市場熱度相關。由於環球股市在第四季相對動盪，市場在高位回落，出現相當大的回測空間，隨著成交及獲利空間收窄，令新投資者不願參與市場，而存量的客戶又會減慢交易步伐。

業績提到，富途去年第四季度新增有資產客戶數中，90%左右來自香港及海外客戶。富途證券在港發展已有9年，搶據一定市場佔有率，但李華認為在香港200多萬的投資者之中，富途僅佔當中的20%，集團目的是覆蓋全港40%的投資者，意味客量尚有至少一倍的增長空間。