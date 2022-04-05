The Sandbox︱一年賣地收益27億　元宇宙「大富翁」向玩家自治走

元宇宙（Metaverse）熱潮近來席捲而來，企業爭先插旗布局，Facebook去年更將公司易名為Meta，本港代表就有新世界（0017）執行副主席鄭志剛，以私人投資的方式，斥500萬美元（約3,900萬港元）在區域鏈平台The Sandbox購買土地。



資本市場彷彿不搭上「元宇宙」這艘諾亞方舟，就會被時代拋棄，究竟虛擬土地價值何在？The Sandbox大中華區總監蔡和偉接受《香港01》專訪時表示，虛擬土地除了供「炒賣」外，更可以如現實世界般起樓、租樓、舉辦各式各樣的活動，甚至可以留予子孫！



蔡和偉透露，計劃今年開發手機版，屆時可吸引更多玩家。（受訪者提供）

The Sandbox是由港產初創公司Animoca Brands開發的一款區塊鏈平台，玩家可使用軟件製作遊戲或 Asset（資產），共同參與建構整個虛擬世界。目前，多個品牌如Adidas、滙豐銀行已進駐The Sandbox，加上大家熟悉的名人，如鄭志剛、陳奐仁、馮德倫、舒淇等都在平台買地。蔡和偉直言，在「元宇宙」的世界，沒有物理限制，而且平台玩法簡單，連6歲小朋友都可以創造自己世界。

而這個世界也愈來愈熱鬧，他透露，The Sandbox共有166,464塊虛擬土地，當中約七成已由逾1.7萬名地主擁有，而餘下三成料於年內售出。OpenSea數據顯示，單計去年，該平台去年​​虛擬土地銷售額超過3.5億美元（折合約27億港元）。

雖然現時只有電腦版，不過蔡和偉稱，計劃今年開發手機版，手機版與電腦版將是同一個虛擬世界，相信屆時可吸引更多玩家。

The Sandbox大中華區總監蔡和偉表示，平台沒有物理限制，連6歲小朋友都可以起樓。（受訪者提供）

擬最快兩年後成自治平台

一塊虛擬土地，為何大家爭相搶購呢？或許與所有參加者都可以從中賺錢有關！The Sandbox玩法與遊戲大富翁相近，不過玩家並非直接獲取遊戲金幣，再擲骰子買地，而是憑藉自身努力或金錢，在虛擬世界內「參賽」，如遊戲賺取金錢，舉辦展覽、演唱會，甚至出租、放售自己物業，亦可一同治理這個世界。

這種玩法，意味擁有的土地越多，得到相應收益外，亦有更多的話事權。蔡和偉指，公司是管理者之一，惟採取去中心化，玩家參與度越高、回報就越高，「就如現實世界的業主委員會，越多單位的人，話事權越多」。

「無大台」的玩法，令玩家可共同治理元宇宙，決定這個世界未來的發展，蔡和偉稱，這是一個沒有政治、種族及國界的世界，「究竟是開發軟件，還是回饋社區，亦或是支持創作者，全部由玩家決定。」平台計劃兩、三年後，讓玩家完全自治平台。

自治的投票權，亦落在The Sandbox的虛擬貨幣「SAND」，持有「SAND」的玩家在平台上的建設或專案決策上享有投票權。另外「SAND」也可以用於質押之上，所謂質押就像是將錢存進銀行並取得利息收益，目前玩家的交易費，一半屬創作者基金，另一半則分配質押池當中，作為質押「SAND」的獎勵。當玩家質押一定數量的「SAND」，即會獲得相應數量的「SAND」獎勵。

The Sandbox「無大台」的方式可以令玩家共同治理元宇宙，決定這個世界未來的發展。（受訪者提供）

斷言FB攻元宇宙「不會成功」

與傳統平台不同，蔡和偉指，The Sandbox是一個數碼擁有權的世界，亦是一個永恆的世界，所有的足跡區域鏈都記得，甚至可以留給子孫，「不像以前打機，玩了許久，平台一旦關閉，就什麼都沒有」。

元宇宙實在多姿多彩，虛擬世界的跑道越來越寬。對於Facebook去年改名Meta，將未來押注元宇宙，蔡和偉直言對方不會成功，批評對方是將用戶資料賣給另一位用戶，當用戶知道弊害，自然會選擇去中心化的平台，「Meta總是告訴你可以怎麼做，when service is free you are the product（當服務免費，你就成為商品）」。

蔡和偉續稱，整個行業共同進步，能讓用戶得益，The Sandbox團隊在遊戲創作上有豐富的經驗，不害怕競爭，現時主要市場是美國及亞洲，目標是能擁有4至5億的用戶。