The Sandbox︱一年賣地收益27億　元宇宙「大富翁」向玩家自治走

元宇宙(Metaverse)熱潮近來席捲而來,企業爭先插旗布局,Facebook去年更將公司易名為Meta,本港代表就有新世界(0017)執行副主席鄭志剛,以私人投資的方式,斥500萬美元(約3,900萬港元)在區域鏈平台The Sandbox購買土地。



資本市場彷彿不搭上「元宇宙」這艘諾亞方舟,就會被時代拋棄,究竟虛擬土地價值何在?The Sandbox大中華區總監蔡和偉接受《香港01》專訪時表示,虛擬土地除了供「炒賣」外,更可以如現實世界般起樓、租樓、舉辦各式各樣的活動,甚至可以留予子孫!



蔡和偉透露,計劃今年開發手機版,屆時可吸引更多玩家。(受訪者提供)

The Sandbox是由港產初創公司Animoca Brands開發的一款區塊鏈平台,玩家可使用軟件製作遊戲或 Asset(資產),共同參與建構整個虛擬世界。目前,多個品牌如Adidas、滙豐銀行已進駐The Sandbox,加上大家熟悉的名人,如鄭志剛、陳奐仁、馮德倫、舒淇等都在平台買地。蔡和偉直言,在「元宇宙」的世界,沒有物理限制,而且平台玩法簡單,連6歲小朋友都可以創造自己世界。

而這個世界也愈來愈熱鬧,他透露,The Sandbox共有166,464塊虛擬土地,當中約七成已由逾1.7萬名地主擁有,而餘下三成料於年內售出。OpenSea數據顯示,單計去年,該平台去年​​虛擬土地銷售額超過3.5億美元(折合約27億港元)。

雖然現時只有電腦版,不過蔡和偉稱,計劃今年開發手機版,手機版與電腦版將是同一個虛擬世界,相信屆時可吸引更多玩家。

The Sandbox大中華區總監蔡和偉表示,平台沒有物理限制,連6歲小朋友都可以起樓。(受訪者提供)

擬最快兩年後成自治平台

一塊虛擬土地,為何大家爭相搶購呢?或許與所有參加者都可以從中賺錢有關!The Sandbox玩法與遊戲大富翁相近,不過玩家並非直接獲取遊戲金幣,再擲骰子買地,而是憑藉自身努力或金錢,在虛擬世界內「參賽」,如遊戲賺取金錢,舉辦展覽、演唱會,甚至出租、放售自己物業,亦可一同治理這個世界。

這種玩法,意味擁有的土地越多,得到相應收益外,亦有更多的話事權。蔡和偉指,公司是管理者之一,惟採取去中心化,玩家參與度越高、回報就越高,「就如現實世界的業主委員會,越多單位的人,話事權越多」。

「無大台」的玩法,令玩家可共同治理元宇宙,決定這個世界未來的發展,蔡和偉稱,這是一個沒有政治、種族及國界的世界,「究竟是開發軟件,還是回饋社區,亦或是支持創作者,全部由玩家決定。」平台計劃兩、三年後,讓玩家完全自治平台。

自治的投票權,亦落在The Sandbox的虛擬貨幣「SAND」,持有「SAND」的玩家在平台上的建設或專案決策上享有投票權。另外「SAND」也可以用於質押之上,所謂質押就像是將錢存進銀行並取得利息收益,目前玩家的交易費,一半屬創作者基金,另一半則分配質押池當中,作為質押「SAND」的獎勵。當玩家質押一定數量的「SAND」,即會獲得相應數量的「SAND」獎勵。

The Sandbox「無大台」的方式可以令玩家共同治理元宇宙,決定這個世界未來的發展。(受訪者提供)

斷言FB攻元宇宙「不會成功」

與傳統平台不同,蔡和偉指,The Sandbox是一個數碼擁有權的世界,亦是一個永恆的世界,所有的足跡區域鏈都記得,甚至可以留給子孫,「不像以前打機,玩了許久,平台一旦關閉,就什麼都沒有」。

元宇宙實在多姿多彩,虛擬世界的跑道越來越寬。對於Facebook去年改名Meta,將未來押注元宇宙,蔡和偉直言對方不會成功,批評對方是將用戶資料賣給另一位用戶,當用戶知道弊害,自然會選擇去中心化的平台,「Meta總是告訴你可以怎麼做,when service is free you are the product(當服務免費,你就成為商品)」。

蔡和偉續稱,整個行業共同進步,能讓用戶得益,The Sandbox團隊在遊戲創作上有豐富的經驗,不害怕競爭,現時主要市場是美國及亞洲,目標是能擁有4至5億的用戶。