【足本重溫】「智」未來 - 智慧娛樂新格局 網上講座

不少企業近年積極發展5G創新應用，令智慧娛樂產業也有很大的想像空間。隨著疫情發展，愈來愈多人選擇留家消遣，彷彿成為了5G、AR/VR等智慧娛樂技術的催化劑，幫助人們改善虛、實混和的娛樂品質和生活應用。到底AR/VR能協助改善哪些虛實娛樂場景上的應用？目前又有哪些應用案例可做參考？未來5-10年，香港的智慧娛樂產業又有何憧憬呢？



《香港01》主辦、智慧城市聯盟協辦的「智」未來 - 智慧娛樂新格局，請來智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛先生擔任嘉賓主持、中手游科技集團有限公司聯合創始人兼副董事長冼漢廸先生擔任嘉賓，交流智慧娛樂應用的最新發展，讓不同企業了較更多資訊，發掘新商機。不少觀眾對是次題目非常感興趣，有超過150間企業登記收看。

嘉賓主持智慧城市聯盟會長楊文銳先生首先為觀眾講解智慧娛樂的定義及演化。

緊接有中手游科技集團有限公司聯合創始人兼副董事長冼漢廸先生分享中手游科技集團的背景、與智慧娛樂的關係以及手遊產業的生態、競爭和營商模式。

在手遊產業的題目上，兩位嘉賓向觀眾分享手遊的興起如何改變消費者娛樂習慣，當中又創造了甚麼機遇，以及智慧娛樂如何提升手遊體驗等。同時亦解構智慧娛樂牽涉甚麼技術，例如有不同的硬件軟件可以配合行業應用？(如：圖像處理效能、螢幕技術、演算法、串流技術、5G、AR/VR/MR等)。

兩位亦分享了近期熱話，探討元宇宙與智慧娛樂的關係，以及傳統企業如何能將智慧娛樂元素注入業務內以提升競爭力及商業表現、企業想進入這個範疇的方法及需要考慮的因素、投入資金等。

最後兩位亦預視將來的智慧娛樂的市場及比較全球的智慧娛樂發展，探討香港智慧娛樂產業能借鏡的地方，亦在問答環節解答了觀眾的問題。

作為「媒體＋」公司的行業先驅，持續為用戶提供多元化的新聞、生活資訊及生活服務，《香港01》除了舉辦「智」未來網上講座，未來將繼續舉辦更多線上線下活動，讓各界精英聚首一堂交流前瞻灼見，攜手推動業界發展。

下一集「智」未來將於4月13日舉行，並以「智慧消費新藍海」為題，講解一下智慧消費產業嘅最新動態，立即報名！