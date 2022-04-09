強積金｜中港股票基金首季最差跌16％！　專家拆局︰波幅大非壞事

近日有報告指出，單是今年首季強積金﹙MPF﹚成員平均蝕約16,600元，中、港股票基金更是「罪魁禍首」，表現最差的一隻基金季內就錄近16％跌幅，遠遜恒指期內跌約半成。有業內人士明言，選股基金依賴基金經理的投資決定，能夠避重就輕，長遠而言仍有優勢；又認為，中、港股票已累積不少跌幅，即使市場仍有不明朗因素，前景仍審慎樂觀。



「打工仔」辛苦半輩子，自然希望退休後安享晚年，享受生活，而政府推出的強積金計劃，目的是通過制度，令市民習慣儲蓄之外，亦通過投資達至財富增值。

可是受疫情、內地加強經濟調控、市場預期美國進一步加息，以及俄烏局勢未明朗等因素拖累，恒指上月一度低見18235點，一眾散戶損手之餘，「打工仔」的強積金亦「見血」。據積金評級最新數據顯示，估計單是3月份強積金資產蒸發約150億元，每名強積金成員平均損失約逾3,200元，而首季則平均損失約16,600元。

強積金顧問公司駿隆亦估算，年初至今強積金市場總虧損逾740億元，首季每人平均蝕16,318港元。

（資料來源：積金評級）

首季中港股票基金 最差蝕近16%

積金評級更以「凶兆」形容3月的表現，而罪魁禍首正是中、港股票基金，3月平均投資回報率為-7.83%，而首季平均投資回報率更為-12.31%，成為3月份兼今年以來表現最劣的資產類別；同時錄得連續三季見紅，亦是在過去12個月内的第9個月虧損。

若單計過去三個月，首季平均錄5至6％的虧損，已經是首五隻表現最好的中、港股票基金，全是追蹤恒指。

至於表現最差的5隻中、港股票基金，首季平均都錄15％至16％的虧損，全部是由基金經理自行選股，即成份股及比重並不等於恒指。

以萬通保險旗下的萬全強制性公積金計劃中的「大中華股票基金」為例，截至今年三月份，基金首三大持倉分別是台積電（10.06%）、騰訊（ 9.94%）及友邦保險（ 4.79%），其他的分別是美團、港交所、平保及藥明生物，資產淨值百分比均逾2至3％，均是過去一年波幅較大的股份。

雷志海：基金波幅大非壞事

常說強積金要看長線，若強積金成員十年來均持有同一隻基金。據積金評級，首季表現較差的中、港股票基金，長期表現不算太遜色。中銀保誠旗下「我的中國股票基金」十年來每年平均回報約9％，而萬全強制性公積金計劃的「大中華股票基金」則約8.5％。

從以上數據可見，短線而言追蹤指數基金表現的確穩定，但長線而言選股基金回報較高。永明資產管理首席投資策略師雷志海接受《香港01》訪問時指出，選股基金依賴基金經理的投資決定，相對於變化不大的被動基金，波幅較大，惟「波動性大並非壞事」，原因是升市期間，選股基金會較進取，相反跌市亦會較保守，能夠避重就輕，長遠而言仍有優勢。

至於有中、港股票基金首季跌幅近一成六，他解釋，去年中、港股票已累積一定跌幅，股價屬低殘水平，再加上中國今年採取「穩經濟」的政策，故不少基金經理或券商在年初看好中、港股票反彈，於是加重注碼，「撈底時間不對，難免損手」。

雷志海認為，中、港股票已跌至低殘水平，對前景審慎地看好。（資料圖片）

中、港股票審慎地看好

他認為在美聯儲「收水」、俄、烏戰爭以及全球高通脹的背景下，外圍市況相當波動，中、港股票，同時更受到中美審計風波影響，以及市場關注中國在俄烏戰爭中扮演什麼的角色，憂慮中國遭西方國家經濟制裁，因此，中、港股票表現尤其失色。

但目前情況去看，中美審計風波有望解決，且中概股股價已跌至低位，值博率高，惟仍存在俄、烏局勢等政治不明朗因素，因此對中、港股票審慎地看好。又認為，隨著新冠疫情放緩、全球經濟復甦，不少以出口貿易或旅遊業為主的東南亞地區重新開放邊境，亞洲股票市場會受到提振。

歐美股市方面，由於受到俄烏局勢影響，且歐洲十分依賴俄羅斯能源進口，經濟會大受打擊，故不看好歐股，而美股在聯儲局加息的背景下，高增長板塊會受壓，故保持中性態度。

積金局指，成員若缺乏投資知識及時間管理，考慮預設俗稱「懶人基金」的投資策略。（資料圖片）

光大證券：年底恒指或見25000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢亦指出，市場大致消化一系列的負面因素，科網企業亦陸續公布業績，現價已「塵埃落定」，預計今季港股將進一步回升，科技股出現反彈，科指至少升一成，恒指在21000點至24000點之間徘徊，年底有望升至25000點。

積金局早前回應「積金評級」報告，指留意到不時有機構發表強積金一季甚或一個月短期表現報告，全強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，認為計劃成員毋須過份擔心短期市場波動，切忌試圖捕捉市況，但應定期審視投資組合，若缺乏投資知識及時間管理，考慮預設俗稱「懶人基金」的投資策略。