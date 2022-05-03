專訪耀才CEO　解構中小券商困境之謎　「我哋從來唔行經紀制」

近年券商生存空間收窄，不時有一些中小型券商結束營業，向證監會交還牌照。年初至今，便有11家券商提出自願停止營業，即便是擁有過萬客戶的一通，上月亦宣布結業，惹來不少關注。

對於行業的悶局，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，有個別中小型券商的致命傷在於「經紀制」，為其帶來包袱，一直以來沒有跟上市場變化。隨著互聯網券商成為主流，傳統的經紀商便遭淘汰。



過去一年，港股表現跑輸外圍，不少明星股、大價股從高位回落一半以上，投資者被「割韮菜」固然沒趣，「港股已死」亦不時成為報章標題。

「已死」說法略嫌誇張，但港股死氣沉沉卻是事實。港股去年第四季日均成交額僅1,260億元，按季下降24%，而據港交所最新公布的季績，截至今年3月底止首季，港股日均成交額為1,465億元，按年更大跌35%。期內，只有17家新股上市，集資額只有149億元，按年大減89%。

港股表現疲軟，成交薄弱，首季日均成交額僅1,465億元，按年更大跌35%。（資料圖片）

中小型經紀行「獨憔悴」 一通結業震驚業界

港股交投縮減，券商生意自然難做。不過，翻查證監會統計數據，去年大大小小規模的券商盈利均見增長，其中C組﹙按成交額計市佔率排名65位以後﹚的經紀行，全年淨盈利53.2億元，按年竟大增46.5%至53.2億元。

聽落好景，但有別於A組及B組收入及利潤齊升，C組經紀行盈利上升的真相，卻非由收入增加帶動，只是「死慳死抵」的結果。數據顯示，C組去年交易總額表現持平，惟總收入卻按年減少6.3%至268億元，當中俗稱「坐盤」的自營交易淨盈利，更從10.43億元，大減65%至只有3.6億元。

另一邊廂，去年C組薪金及員工福利支出按年減少13%，其他間接成本及利息開支亦減少14%，令總開支激減34.78億元或13.9%，意味有不少中小型券商持採取「緊縮」措施。

事上，在港股成交大幅萎縮下，證券業界呻苦，中小型券商面臨結業風險。3月底，擁有過萬客戶、知名券商一通投資宣告結業，轉戰網上超市雜貨業務，引起廣泛關注。由已故商人李東海創辦、老牌華資證券行東泰證券亦預告，今年5月結束證券業務，將資源投放於投資及資產管理等業務。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，中小型券商面臨結業潮，很大程度是被傳統的「經紀制」所困擾。（廖雁雄攝）

傳統券商局限「經紀制」

翻查資料，年初至今共有11家券商提出自願停止營業，而2021年全年僅有17家申請，即目前停業申請個案已佔去年的65%。證券業協會數據更顯示，過去四年本港有逾80家券商停業。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬接受《香港01》訪問指，2020年的財政年度，港股交投熾熱，期內港股成交一度創出歷史新高；反觀2021年，由第一季開始持續向下，第四季更正式落實增加股票印花稅，連同中概股受制裁、科技股遭監管等不利因素，港股成交大幅萎縮，為業界帶來負面影響。

他認為，近年中小型券商面臨結業潮，很大程度是被傳統的「經紀制」所困擾，遲遲未能與時俱進，結果遭時代巨輪淘汰。「經紀的角色，過去曾衍生不同問題，例如未經授權交易，又或者是為客戶爭取『人情』，儘量使其不被斬倉等。」事實上，俗稱經紀的證券行營業代表（AE），多數沒有底薪，收入主要跟公司拆帳，自負盈虧。換言之，經紀行透過營業代表「搵生意」，若營業代表無法尋求足夠客戶落單，將直接影響經紀行的收入。

至於一些非經紀制的券商亦難逃結業的厄運。許繹彬指，儘管一些行家擁有龐大客戶群，但由於行業競爭激烈，加上市場對線上交易系統要求愈來愈高，營運成本難免上升。「面對監管部門推出愈來愈多新規措施，例如是港股實名制，一些傳統券商便難以滿足相關﹙合規﹚要求，又或者需要投放大量成本以提升配套。」

逆市播種 續吸納高淨值客

作為本地散戶首選的經紀行之一的耀才證券，上財年盈利亦有所減少。公司預計，截至今年3月止未經審核險稅後純利為約5.59億元，較2020年全年逾7億元盈利顯著減少。

但許繹彬指出，即使港股淡靜，盈利不及往年，更加要逆市「播種」，冀吸納更多客戶。他解釋，當大市氣氛熾熱，成交高達3,600億元，投資者懶理佣金、服務費多少，哪怕是收取0.15%還是0.25%。但當市況轉淡，投資者才會留意收費的多少，而作出選擇。「同一碗叉燒飯，人哋賣100蚊碗，我賣十蚊碗，仲有例湯送，點都試下啦！」

相對於成本上升的困擾、「經紀制」的制肘，許繹彬慶幸集團早已選擇中央處理落盤，由電腦系統處理交易，當初由較低成本建立一套系統，逐步改良，並發展成App等等，一點一滴累積起來，如今便有力抗衡其他競爭對手。現時，耀才有逾99%交易由客戶自行在網上落盤，剩餘1%則經過電話落盤處理。

許繹彬認為，即使科技發達，客戶可以隨時在網上開戶，但不能忽略分行的重要性。（廖雁雄攝）

與此同時，他又透露，在過去一段日子，耀才吸納不少高淨值客戶，大部分資產超過100萬元，來自其他券商、零售銀行，以至專門服務高淨值客戶的投資銀行。除了繼續透過廣告接觸潛在客戶，耀才證券亦堅持維持分行網絡，拒絕以全線上的方式服務客戶。

許強調，耀才維持全港14個營業點，規模幾乎相等於一些中小型銀行，目的是為客戶建立信心。「好多都靚位，喺地鐵沿線，儘管科技發達，客戶可以隨時在網上開戶，但當客戶有疑問或遇上困難，係咪真係有人可以即刻答到你？」