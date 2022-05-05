美國加息｜息差收益率勢上揚　銀行股受惠　渣打前景好過滙豐？

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期加息0.5厘，聯邦基金利率區間處於0.75%至1%。連同3月份的操作，聯儲局連續兩次議息會議上調利率，合共加息0.75厘。利率走上，對一眾銀行股帶來更理想的經營環境，有利擴大息差，並增加淨利息收息率。



專家認為，儘管外圍持續加息有利銀行擴大息差，但本港經濟不明朗，加上中國增長堪憂，區內貸款增長規模恐受壓，或抵消加息帶來的利好因素。分析又指，信貸規模及質量或影響淨利息收入，銀行股要進一步走上，或需要其他業務如「炒房」拉動。



滙控（0005）及渣打（2888）兩大國際銀行，受惠美國聯儲局加息，在首季表現皆見利好。銀行管理層均預視，隨著未來利率預期上調，有利進一步改善。

滙控在首季業績報告提到，預期淨利息收益將繼續增⻑，今年貸款有望實現中單位數增⻑，對收入前景感到樂觀。。﹙資料圖片﹚

滙控首季淨利息收入錄69.96億美元，按年增長7.4%；淨息差（Net Interest Spread）為1.15%，按年增加4個基點；淨利息收益率（Net interest margin；NIM）為1.26%，按年增加5個基點。

滙控管理層在首季業績報告提到，預期淨利息收益將繼續增⻑，加上2022年貸款有望實現中單位數增⻑，因此對收入前景感到樂觀。財務總監邵偉信亦在分析員會議上表示，由於現時部分市場利率水平高於2019年，相信未來淨息差將出現強勁復甦。

大摩：料滙豐淨息差上升

《彭博》綜合7間大行預測，預計今年底滙豐NIM將增至1.33%；2023年底則增至1.49%。摩根士丹利亦認為，預期滙豐淨息差上升，有利滙豐抵消非利息收入低企的部分，故調高滙控今明年每股盈利預測4.8%及1.2%。

另外，根據統計資料顯示，追溯於2017年第二季，當時聯邦基金利率區間處於0.75%至1%，與目前水平一致，而滙豐當時的NIM高達1.6%以上，距離今年首季的1.26%有一定的上升空間。

高盛報告指，預期渣打今年未來三季的NIM達1.45%，拉動全年增至1.4%；而2023年底則可達到1.6%。

高盛料渣打全年NIM升至1.4%

至於另一國際大行渣打銀行在今年首季亦見改善，第一季淨利息收入按固定匯率基準計算上升10%；當中，淨收益率（Net yield）按年大升11個基點至1.24%；經調整淨利息收入除以平均計息資產（年化計算）的淨息差（NIM）按季上升10個基點，至1.29%。渣打指，主要由於結構性對沖計劃和利率上升所致。

集團財務總監賀方德（Andy Halford）稱，受惠於淨利息收入提升，預期今年收入增長可輕微超過2月時公布的5%至7%指引範圍。

高盛早前發表報告指，預期渣打今年未來三季的NIM達1.45%，拉動全年增至1.4%；而2023年底則可達到1.6%。

渣打近期股價表現跑贏一眾銀行股，由4月底的低位一周內急升兩成。（資料圖片）

渣打股價跑贏同業

雖然加息有利銀行息差擴闊，但本港銀行業仍然面對一定挑戰。畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）稱，香港近期的本地生產總值數據，以至中國在達成經濟增長目標可能面對的挑戰，均反映香港目前的經濟狀況，亦代表銀行在香港的貸款增長方面可能面對更大挑戰，而需要謹慎監控貸款組合的信貸質量。

善恆證券策略師鄭昆侖同樣認為，銀行業雖有加息因素利好，但同時面對整體經濟環境所拖累。儘管目前港息未有立即貼近美息，但金管局指出，今次市場預期加息的幅度和速度較對上一個周期快。鄭昆侖認為，滙控、渣打等跨國銀行在外圍加息的環境下，調整息率速度亦將加快，淨息差擴大，銀行淨利息收入亦會「水漲船高」。

「炒房」叻仔 拉上補下

不過，鄭昆侖提醒，由於環球經濟疲弱，或持續影響銀行貸款業務。參考滙控、渣打首季業績，大中華區業務的壞賬均增加、非利息收入減少，故經濟不景氣，壞賬增多或抵消淨利息增長。

從近期的走勢而言，渣打跑贏一眾銀行股，由4月底的低位47.3元，反覆升至今日高位57.2元，短短一周內急升兩成。至於滙豐則從上月低位47.25元，至今最多升9.6%，高見51.8元。

鄭昆侖估計，兩間國際銀行的淨利息收入增長大致相同，但相比之下，較看好渣打。由於滙豐及渣打第一季在亞洲區的業務表現均錄倒退，但亞洲地區以外的業務表現，渣打則略勝一籌。其中之一，渣打首季「炒房」業務表現佳，足以彌補壞賬增加的影響，「同樣在經濟疲弱的背景下，滙控應對挑戰更被動，似乎在等運到」。