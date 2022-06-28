【足本重溫】Talk Talk 網上講座 - 永續ESG融商界

近年聯合國提出多項永續發展目標，隨著相關檢驗標準與監理制度的逐步發展，社會各界對於企業ESG作為的要求漸趨嚴格，期望企業認同永續發展，包容不同理念，擁抱對社會的使命感。在高度競爭的市場下，如何兼顧收入利潤和企業使命，同時實踐可持續發展目標、締造永續社會。

活動詳情：

華為祝賀香港回歸 25 周年專題系列 Talk Talk 網上講座 - 永續ESG融商界

日期︰2022年6月28日（星期二）

時間：16:00 - 17:00

講座語言：廣東話輔以普通話

嘉賓主持：

世界綠色組織創辦人及行政總裁余遠騁博士

嘉賓講者：

香港華為國際數字能源業務部總經理曹桂策先生

香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生

香港上市公司商會總幹事黃明偉先生

嘉賓主持背景：

世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁博士

余遠騁博士 (Dr. William Yu ) 現為「世界綠色組織」創辦人兼行政總裁，是能源經濟學家及氣候專才，於英國劍橋大學取得博士學位。並於美國亞利桑那州立大學的Thunderbird 全球管理學院取得行政人員工商管理碩士，及在劍橋大學完成可持續金融課程；余博士並獲得哈佛商學院獎學金，修讀非營利行政人員管理課程。他曾在銀行機構及美國跨國企業擔任區域工作從中累積多年管理經驗。余博士現時為香港綠色建築議會專家委員，同時擁有綠色建築專業人才資歷 (BEAM Pro)，建築環保評估協會 (BEAM Society) 專家委員。余博士亦為投資銀行及其它會計事務所就可持續投資、樹林碳權管理及ESG 報告提供顧問服務。

嘉賓講者背景：

香港華為國際有限公司數字能源業務部總經理曹桂策先生

曹桂策先生為香港華為國際有限公司數字能源業務部總經理，負責香港區數字能源業務銷售與服務, 夥伴合作及生態拓展, 協助企業利用數碼技術和電力電子技術提升能源使用效率, 業務範圍包括能源數位化, 綠色ICT能源基礎設施, 交通電動化, 綠色發電及綜合智慧能源等。 曹先生於2005年加入華為公司，先後從事過軟件研發、技術支持、項目管理和市場拓展等工作，對資訊通訊科技並對相關行業營運及管理有深入瞭解, 在亞太各個國家地區超過15年工作經驗, 熟悉亞太資訊通訊科技生態圈。

香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生

陳思源先生為香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官，負責實踐數碼港公眾使命，啟發下一代，培養創業家精神，建立培育初創的生態系統，並透過提供全面的創業培訓、資助及增值服務，推動初創踏足世界舞台。

陳先生擁有超過30年於資訊科技和通訊行業的工作經驗，是一位特許工程師、特許市務師及英國工程技術學會院士。加入數碼港前，陳先生曾於不同國際電訊及資訊科技服務公司擔任管理職位，包括和記電訊、電訊盈科等。陳先生積極參與公共事務，包括教育及行業培訓，並活躍於專業團體。他現時為知識管理發展中心主席、行業培訓諮詢委員會主席(資訊及通訊科技業)，並為多個政府部門諮詢委員會成員，同時為香港大學、香港中文大學、香港教育大學及香港都會大學擔任顧問及導師

香港上市公司商會總幹事黃明偉先生

黃明偉現職香港上市公司商會總幹事，負責整個組織的運作，包括就上市條例和規則與監管機構和交易所接觸，安排針對上市公司的專業培訓，推動公司管治和ESG等。黃先生早年服務於香港聯合交易所，深諳財經市場運作和投資產品特性。黃先生持有香港科技大學工商管理碩士學位及香港大學文學士學位。