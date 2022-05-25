懶理毛利「紙咁薄」　廠佬二代回流搞紙巾廠　冀省靚「香港製造」

「香港製造」曾是品質保證，不過80年代開始，內地改革開放，加上香港營商成本上漲等因素下，不少港企紛紛將生產線外移，好似在香港土生土長的容碩鋒，其父親曾於火炭開設紙巾廠，90年代遷往東莞，他亦跟隨爸爸到內地工作，為各大紙巾品牌做代工。



去年三月，HK Tissue 創辦人容碩鋒與合作伙伴卻一反市場潮流，毅然投資逾七位數於將軍澳工業邨重設香港唯一的本地紙巾廠；除代工外亦創立自家品牌「HK Tissue」，明言希望重新省靚「香港製造」這個招牌。



紙巾毛利低：150%力 僅50%效果

紙巾這類產品毛利率好低 ，要賺錢應考慮於營商成本低的國家或地區設廠。容碩鋒接受《香港01》訪問時承認，這個行業毛利少、投資大，招聘困難，估計需要長時間才會回本，「國內花80%力，會有120%效果；香港花150%力，可能只得50%效果，因為香港好多配套跟唔上，工作困難好多。」

加上受疫情影響，原材料成本持續上升，與2019年比較，至今材料成本已上升一成半，而第五波疫情下，不少物流相關從業員都確診， 超市亦欠缺人手「收貨」，銷售受到影響，惟與同業一樣，兩年來沒有因此而加價，「硬食呢15%」。

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經營困難亦選擇在港設廠，似乎是需要一點勇氣，以及一點堅持。容碩鋒說，回港一事已考慮多年，覺得香港不能只靠金融、旅遊、地產等行業支撐經濟，希望可重振曾經輝煌的「香港製造」精神，令製造業在港重現。惟他一直「心大心細」，到2020年初爆發疫情，市民瘋搶紙巾及口罩，反而他下定決心實行。

他以口罩為例，市民在疫情初期，研究口罩的規格，香港亦陸續出現不同的港產口罩廠，推出各種品牌，「呢啲規格，依家好似逐漸放低咗，反而睇件貨係邊度做，就知道品質去到邊度。」

兩招解決人手問題

創業永遠都是「理想與現實」之別，有了想法，實際要去面對時卻衍生不同的問題。現時廠房內的兩台機器都是自動化為主，人手數目可以壓縮至約20人左右，但要聘請到相關人才，卻有難度，「生產上嘅工程人才係缺乏，唔少讀工程嘅，畢業都去起樓，當（本地製造業）市場細，變相請人困難再高咗。」

招聘難要靠培訓，由有經驗的同事帶領，「上手」時間不一，有的數星期，有的要數月，視乎工作經驗而定；至於機器維護，理論上可靠有工程背景的員工協助，但現時只好依賴廠商，通過線上或遙距方式處理。

硬撼大牌字 市場份額仍微不足道

去年下半年，旗下兩隻主要產品「HOHK」及「Booz」推出市場，惟打主「香港製造」旗號，亦未必可令銷量快速提升，直言目前銷售佔比「微不足道」。他解釋，紙市這種貼身產品，顧客對產品的忠誠度高，雖然有時他們自己亦未必分得清，不同品牌之間的差田異，「以前都做過盲測，轉變咗（顧客）係唔覺，但習慣咗，好多時都係stay with一個產品。」

他笑言任何一個行業推新品牌都困難，只不過紙巾會比其他的更難。除了人手及產品本身的特質外，還要面對「貧富懸殊」的問題。目前市場主要的品牌，無論公司、生產規模，以及市場推廣的資源都比他多，「我之前同一啲推廣公司開會，得出嚟嘅答案係，我一個月嘅推廣開支，只係人哋嘅一星期。」

知道自己的弱點，他坦言唯一的解決方式是做好自己，重視顧客對產品的批評，又或者大搞創意，早前就與Error隊長「肥仔」推出Pha7 ×HOHK聯乘系列，期望將紙巾包裝變得時尚。

偏黃色的為竹漿紙，白色則是原木漿紙，產地來自內地、台灣、韓國、印尼及意大利等地。（盧翊銘攝）

冀成「香港手信」

不過要重振「香港製造」，又不一定要創立新品牌，反而做回「老本行」，為企業代工不是更好嗎？容碩鋒說，目前香港的廠房都有為不同品牌做代工，但堅持推出自己的品牌，主要有兩個原因，一是希望令「香港製造」的紙巾可成為手信。早前就有居日港人拍片分享，日本人喜歡來港購入某品牌的紙巾，全因當地的一般都好薄，反觀香港的「夠晒厚」。

其次是產品自主度高，目前「HOHK純原木漿紙」原紙產地來自內地、台灣、韓國、印尼及意大利，而「Booz原生竹漿紙」採用四川獨有的原生竹漿紙，他指，竹漿紙較環保，種植周期較短，所含化學成分甚少，他亦不會在「Booz」的產品之中加入香味劑，「如果人哋希望用香味擴大市場，可能會有自己想法......你依家都市人有唔同程度嘅敏感，好多都係化學品嘅原因，所以傾向少用。」