綠色債券｜2.5厘息唔夠吸引？　盤點高息股及ETF　李慧芬推介呢隻

政府日前公布首批綠色零售債券（Green Bond，4252）的配發結果，最終「坐四望五」，一度令市民喜出望外。可是，綠債上市首日價格持續低於發行價100元，盤中最高僅見99.95元，最低卻見99.55元，每手帳面最多蝕45元，獲中五手的「幸運兒」更要「輸足」225元。

儘管綠色零售債券設有保底息率2.5%，但債券價格卻跌穿票面價值100元，反映加息環境下，即使接近無風險的附息債券亦無法吸引機構投資者收集。

眼見首日表現不理想，不少投資者或寧願蝕沽，尤其是孖展客，以套現資金再作部署。今日綠色債券全日成交額達12.86億元，未計各大暗盤及OTC交易，以發行額200億元計，換手率達6%。

盤點三大高息股ETF

資金從綠債套現後，又可以追求什麼高息資產？現時市面上，有不少高息ETF選擇，例如是GX恒生高息股ETF（3110），最新股息率達7%；平安香港高息股ETF（3070），最新股息率達5.56%；華夏香港銀行股ETF（3143），股息率達4.49%。

投資者又或者可以參考這些高息ETF或指數之中，一些個別優質的高息股作為替代。其中，平安香港高息股ETF持股佔比最高的中海油（0883），今年派特別息1.18元，全年股息率達13.6%。

若果憂慮中國經濟存下行風險，想避開中資股，亦可考慮本港高息股，例如電訊盈科（0008），公司今年中期派發0.0936元；末期派0.2769元；全年合共0.3705元，股息率亦高達8.7%。

東方海外去年全年大賺接近7倍，向股東豪派股息，股息率高達25%。（資料圖片）

東方海外股息率達25%

踏入除淨高峰期，投資者或可以留意一些即將除淨的高息股。其中，去年大賺近7倍的東方海外（0316），全年大派60.138元，股息率高達25%。雖然今年盈利大增並非常見，但根據彭博綜合券商預測，預計2022全年集團派息仍高達6.223美元，預測股息率達19.8厘。

高寶集團證券執行董事李慧芬認為，雖然今日綠債失守100元水平，但相信大部分沽盤都是來自孖展客，以現金認購的投資者並不急於出售，有可能持有至收息，甚至待債價回升至103至105元水平再沽出。

李慧芬補充指，綠債之所以「破發」，除了因為美債息高企之外，另一主因是需求今非昔比。由於政府發行iBond初期，有不少投資移民客需要在港存放逾千萬資產，變相令有保底回報的iBond變得吸引，從而吸引不少機構買入再向移民客出售。如今投資移民客少之有少，故綠債即使保底息達2.5%，亦要失守發行價。

移動（0941）面對國內市場為主，相信未來表現不太受中美關係所影響。﹙資料圖片﹚

李慧芬：高息股選中移動

對於資金從綠債回流至市場，李慧芬建議在現時市況不穩下，高息股仍然是首選。她提到，由於中美關係依然不明朗，不確定性難以預測，故有關出口、物流、航運等股份未必安全，即使東方海外息率較高，但非其首選。相反，中移動（0941）面對國內市場為主，相信未來表現不太受中美關係所影響。

至於ETF雖然可以攤分風險，避免投資者押注單一股票，但李慧芬提醒，ETF始終有管理費，未來價格表現高低一樣要支付費用，而且可能成交疏落買賣差價較大，故建議選擇回報率較高的ETF，投資者亦有更大空間面對下行風險。