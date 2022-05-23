澳博現金僅撐5個月　修改博彩法掃陰霾？　專家看好「一金一銀」

受疫情影響，澳門博彩業收入大減，大部分博企首季均錄虧損，有大行更估計，若果情況不變，澳博手頭17.5億元，僅可支撐多4至5個月。雖然澳門當局近日有意放寬部分博彩法的修定，有業內人士認為，「遠水不能救近火」，長遠始終要靠通關，才有望回復正確；亦有專家指出，澳博雖可受惠新修定的博彩法，但已股價走勢去看，市場未必認同。



截至今年首季，僅銀娛（0027）及新濠國際（0200）EBITD錄正數。（資料圖片）

與2019年比較 賭收大跌九成

博彩業可說是澳門的重要經濟命脈，惟新冠疫情肆虐逾兩年，嚴謹防疫措拖下，三月份訪澳旅客大減三成，連帶博彩業收入大減，上月博彩收入僅錄得26.77億澳門元，創一年半以來新低；與2019年4月疫情尚未暴發時比較，更大跌近9成。

一眾博企業業績亦大受影響，截至今年首季，僅銀娛（0027）及新濠國際（0200）EBITD錄正數，分別為5.75億港元及5,600萬美元（約4.4億港元），其餘均錄顯著蝕幅，其中金沙中國虧損更擴大至近3.4億美元（約26.4億港元）。

近年政府爲避免經濟發展側重博彩業，大力發展旅遊及酒店等非博彩元素。（路透社）

大行：澳博現金僅撐最多5個月

至於澳博（0880）首季虧損擴大近倍達12.82億元，現金僅剩17.5億元，債項逾228億元。瑞銀指，若按3月份業務情況推算，澳博手頭的17.5億元仍可支撐多5個月。高盛睇得更淡，估計只可支撐多4個月；評級機構穆迪，就更將澳博評級降至Ba2，反映其財務及流動性問題嚴峻。

不過，瑞銀引述管理層指，預期今季能完成約133億元的再融資，若未能按時達成，母企澳娛也準備好50億元的股東貸款予澳博應急。

相反，實力最好的是銀娛（0027），其總流動資金最多，可支持39個月的開支，一旦資本支出能夠延期，其流動性可維持長達18年，遠超同業。大和表示銀娛具有強勁資產負債表，足以應對疫情對博彩業的打擊。美銀證券亦指其首季貴賓廳表現超預期，零售銷售強勁，對銀娛抱信心。（圖一）

（圖一）

近年政府爲避免經濟發展側重博彩業，已大力發展旅遊及酒店等非博彩元素，銀娛斥逾126億元興建路氹第四期；金沙中國翻新金沙城中心，打造「澳門倫敦人」；澳博亦發展路氹上葡京項目等。只不過疫情下博彩收益大減，已展開的建築工程卻未能停步，產生龐大資本支出，以致入不敷支、現金流下降。

疫情未完結，博彩業前路茫茫，更甚的是，內地國家移民管理局稱，要求嚴格簽發出入境證件後，有消息指一年內赴港澳旅遊超過3次人士將不獲簽證，瑞信估計，這將令澳門整體賭收或因而損失20%。

不過實德環球（0487）副主席馬浩文接受《香港01》訪問時認爲，此舉即使成真，也不過是短期措施。他表示受制於疫情引致經濟下行的壓力以及與國際關係愈趨緊張，短期内透過收緊簽證減少外遊人數無可厚非，但相信内地長遠仍會選擇放寬旅遊。

業內人士未睇淡，部分行業陰霾亦似乎掃清。澳門政府擬修改博彩法，容許衛星賭場設於第三方場所，結業時亦毋須向政府歸還場地。大行普遍表示利好澳博，目前18家衛星賭場中14家屬澳博旗下，瑞銀表示此次修例可紓緩澳博衛星場的成本，降低澳博失去市場佔有率的風險。

擬降5%稅 短期難成刺激因素

此外澳門政府亦擬降5%稅，提高博彩企業對海外賭客的吸引力。摩根大通認為，稅務優惠有利博企提升其盈利及現金流；晨星更估計稅務優惠會刺激博彩行業，使其EBITDA大幅上升約12%，舒緩疫情中損失。

「遠水不能救近火」，馬浩文雖不看好其短期成效，認為僅5%的稅務優惠未能於短期内增加外地旅客人數，但相信疫情完結後，當澳門重新通關時，措施將可發揮最大功效。

（GettyImages）

黃敏碩：看好「一金一銀」表現

博彩業能否反彈，博企可否扭虧，關鍵似乎在於何時通關。投資者又應否在通關前率先部署相關股份呢？寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩接受《香港01》訪問時表示，雖然澳門政府宣佈即將修改博彩法，但需時甚久且始終未落實，加上受制疫情，訪澳人數未如理想，行業前景未明，估計股價會維持低位、未見起色。

六大博企中，他相對看好「一金一銀」，認為銀娛（0027）虧損最少、股價跌幅較細，加上強勁資產負債表，相信未來股價潛力較高；金沙中國（1928）走勢雖不及銀娛，但勝在其業務面分散，相對穩固。對於政府擬放寬衛星賭場，大行認爲這利好澳博，黃敏碩則有保留。雖然股價曾因消息而短暫上揚，但已稍回落，同時未突破250天線，反映修法對股價長遠影響不大。