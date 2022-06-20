回歸25周年｜港承百年強項迎內地機遇　陳德霖︰雙循環交接最佳地

香港特區政府慶祝成立25周年的主題是「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」。說到「砥礪奮進」，過去四分一世紀香港面對的挑戰，不勝枚舉——1997年亞洲金融風暴、2003年沙士、2008年金融海嘯、2018年中美關係轉差、2019年反修例風波，再有2020年延續至今的新冠疲情，無不衝擊本港經濟！



可幸，難關難過關關過，今天香港仍保持國際金融中心地位，規模猶勝當年。前金管局總裁陳德霖接受《香港01》專訪時直言，香港未來的「新征程」，面臨國際關係出現全新格局，但只要港人保持信心及競爭力，在國家支持下可繼續成為全球貿易及資本樞紐，連接中國及海外資金。



陳德霖認為，面臨國際關係出現全新格局，港人只要保持競爭力，在國家支持下可繼續成為國際金融中心。 （廖雁雄攝）

香港回歸祖國25年，世界正經歷巨大變局。「去全球化」於2022年在戰火硝煙中提速， 俄羅斯入侵烏克蘭後，美歐對俄實施的嚴厲制裁，《華爾街日報》形容道︰二戰結束以來各國之間的貿易、資金、人員和思想流動的穩步增長，似乎注定會逆轉。

全球新格局下，香港作為國際金融中心，長期扮演中西方間超級中介人角色，難免要思考未來的定位。前金管局總裁陳德霖，2009年金融海嘯肆虐之際掌舵，十年後卸任，任內見證香港及環球市場潮起潮落。對於是否出現「去全球化」，他留有疑問，「始終不可以個個閂埋門」，但不諱言一個舊的、大家所熟悉的全球化格局將會改變。

中美兩國近年在貿易、資本市場及地緣政治問題上，都出現不少分歧。（資料圖片）

世界走向兩極 新市場將誕生

陳德霖口中的「改變」，是指世界將走向兩極化：一方以歐美西方國家為首，一方以中國、俄羅斯為主，兩端之間有不少「中立」國家，「有些傾向某一方，每個國家都會盤算，﹙靠近﹚哪一方才符合自己國家最大利益。」

在走向兩極化的世界，資金仍繼續流轉，但過去美國金融體系運作成熟，人才集中，資金經美國再分配到全球投資，這格局料改寫，為香港帶來機會。陳德霖指出，若果看好亞太區增長，為何資金不可以藉香港為基地，投資於包括內地的亞太區市場：「政策風險上升，如果去到美國有限制，而投資者又認為亞太區增長最高，為何錢要由美國去亞太，而不是由亞太去亞太？」

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發揮百年以來強項 「新格局」香港可分杯羹

香港回歸祖國「五十年不變」，走到了一半，中美關係急速惡化，香港更因為反修例風波，失去「獨立關稅區」地位，部分官員遭到美國制裁。陳德霖認為，即使世界兩極化，香港致勝之道還是繼續發揮過去百年的強項——貿易及金融中介服務。

中國近年提出「國內國際雙循環」，陳德霖認為這是中央政府應對現時新格局的手段：「世界格局變，舊的國際資金流會變，受中美博弈影響，中國或許覺得自己的經濟規模大，內循環可增加經濟動力及穩定性，同時借外循環吸引資金。」

至於香港有沒有辦法在這個新格局下找到生存空間？陳德霖笑言空間不會失去，因中國近年急速發展，已成為全球第二大經濟體，去年經濟規模達17.7萬億美元，按年增長8.1%，即一年的經濟增量﹙3萬億美元﹚已相當於英、法等國的經濟規模。「中國增長動力應該是持續的，問題是香港有沒有本事分一杯羹，又是否做好風險管理？」

陳德霖認為，香港有重要的角色，是連接中國內、外循環點的最佳人選。（資料圖片）

繼續是中國及海外資金連接點

說香港的定位，必然是「國際金融中心」，又是「離岸人民幣國際中心」，於國家《十四五規劃綱要》及粵港澳大灣區建設的發展大局中，有重要的角色，是連接中國內、外循環點的最佳人選。聽落順理成章，但亦有聲音認為，香港已由回歸前的「國際金融中心」，慢慢成為「中國的融資中心」，不夠「國際」。

對此，陳德霖未敢認同，明言中國作為世界第二大經濟體，需要很多的金融中心去支撐，香港作為資金平台，助國際投資者投資內地，亦助內地「走出去」，正是發揮貿易及金融中介人的角色。「香港得天獨厚，是一個自由港，沒有資本管制，資金自由流動，除了是貿易樞紐，亦是資本樞紐，為中國及海外資金的連接點。」

陳德霖又稱，香港只要保持金融穩定， 迎接數碼化的來臨，仍是中國與國際「內、外循環交接的最好地方」，無需妄自菲薄，認為自身競爭力不及其他市場．「中國是香港的『腹地』，地理位置較其他金融中心有先天優勢。」以新加坡為例，其金融服務於東南亞等地區特別有優勢，但競爭內地相關業務則未必比香港好；上海則受資本管制，資金流動沒有其他地方自由，令香港得天獨厚，得以匯聚全球資金。

適應新格局 勿高估預測能力

陳德霖在任的十年，本港銀行業資產總值由2009年的約10萬億元，大增逾兩倍至2019年的24.5萬億元，而金融服務業對香港經濟增長的貢獻，由09年的16.2％，10年間增至21.3％。「好多外資銀行在香港做生意，為何銀行資產總值逐年上升？就是因為有好多外資在香港借錢，再到內地投資。」

金融業撐起香港經濟「半邊天」，陳德霖笑言不能自滿，一定要時常反思自已的工作是否可以做得更好，對於回歸後香港金融業的發展，他形容是「穩健」為先，「我不會打分，最緊要向前行，不可以『翹埋雙手坐喺度等發財』，做少一點都不可以，你一定要改善同進步。」

世界之大，陳德霖同時提醒適應新格局的同時，不要高估自己預測將來的能力，最重要是做好本份：「香港到目前為止都好好，但不足夠的，一定要繼續努力。未來挑戰就是世界格局正在改變，就算格局不變，數碼世界亦正來臨，你一定要提升、改善，迎接新紀元。」

回歸25年主要經濟數據變化︰

