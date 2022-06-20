報稅攻略｜供樓、租屋扣稅三大貼士　「樓奴」年慳近2萬蚊稅

住屋，不外乎自住或租樓，成本不少，在地少人多的香港，是打工仔每個月的一大負擔，但幸好兩者均可用來扣稅，「幫補一下」。當中住宅租金稅項扣除雖然還沒有生效，但可以在剛收到報稅表中預填。而在美國加息環境下，按揭息率存在上升壓力，加大供樓人士的負擔，由於居所貸款利息扣除最多只能扣除20個課稅年度，故此納稅人需要考慮的是何時開始才能把扣稅額用得最徹底！



中原按揭董事總經理王美鳳表示，若果納稅人透過居所貸款利息扣除已能扣足10萬元上限，或者接近該水平，加息環境對其影響不大。（資料圖片）

扣稅貼士一、若已或接近扣除上限 無需等待加息

本身持有香港境內物業，而該物業為納稅人自住居所，便可透過居所貸款利息扣除，將供樓所需要支付的利息用作扣稅，每年可獲最多扣稅10萬元，若以最高稅階17%計算，最多可慳稅1.7萬元。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國今次加息相較對上一次的週期為長，幅度也較大。由於本港市場資金仍充裕，故未有跟足，但美國若為應對高通脹問題而於年內繼續加息，港美息差將進一步加快拉闊，導致套息活動更活躍，銀行體系結餘便會縮減。現時本港H按為1.88%，預計下半年有機會觸及封頂息率，也不排除P按會上調，本港按息年底料升至3%附近。

王美鳳接受《香港01》訪問時表示，若果納稅人透過居所貸款利息扣除已能扣足10萬元上限，或者接近該水平，加息環境對其影響不大，便不需要等待進一步加息，可即申請。若果現時能夠申請扣稅的額度和上限水平相差較大，如只能申請5萬元扣稅額，或者正等待換樓等，便可以等待再度加息再申請。

受到疫情影響，不少打工仔面臨收入減少，而單靠一些常設的扣稅項目已經可以不用交稅，或者交非常少額的稅，王美鳳就建議，如遇此情況可先不申請。（由受訪者提供）

扣稅貼士二、供樓扣稅佈局20年 需考量收入水平

本港按揭平均年期為約27年，也有不少供樓人士會選用30年期。納稅人可自由選擇何年申請利息扣除，無需連續性申請。王美鳳表示，按揭以息本減方式計算利息，置業開首數年的利息比較高，故此足額使用扣稅上限的機會也較大。置業按揭開支負擔對於年輕人會較為沉重，因佔收入比重會較大，申請扣稅有其需求性。相較年長之後，收入一般會較高，隨之佔收入比重便會下降，扣稅需求也會隨之下降，故此也會建議儘早開始申請。

不過，受到疫情影響，不少打工仔面臨收入減少，而單靠一些常設的扣稅項目已經可以不用交稅，或者交非常少額的稅，王美鳳就建議，如遇此情況可先不申請，保留至收入恢復的時候再申請。

今年預算案提出薪俸稅及個人入息稅設住宅租金稅項扣除，最高可扣除10萬元。（財政預算案網頁圖片）

扣稅貼士三、住宅租金稅項可今年預先上報稅局

然而，並非所有打工仔都有能力供樓，不少會選擇租樓居住，而租金即將能在新一課稅年度作為扣稅之用。今年預算案提出薪俸稅及個人入息稅設住宅租金稅項扣除，最高可扣除10萬元。以最高稅階17%計算，最多可減少課稅1.7萬元。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝表示，住宅租金扣稅雖然預計為22/23課稅年度內扣稅新項目，但納稅人可在剛剛收到的21/22課稅年度報稅表內（第10A部）預先上報，便可在明年初需繳交暫繳稅中扣除。目前該法例草案正在立法會三讀通過中，預計未來兩至三個月能夠通過落實。

所謂的暫繳稅，一般會在課稅年度結束後9個月才正式繳交，為了加快收取稅款的進度，稅務局會會以上一年度收入作出估算，提前要求納稅人繳交暫繳稅。

需要留意的是，跟據草案，要符合扣除資格，租賃必須加蓋印花。住宅處所必須是沒有受任何法律或指明文書禁止作住宅用途的建築物或其任何部分。合資格租約包括車位，但不可分租如納税人有多於一個居所，有關處所必須是其主要居所。如有多於一名租客，會根據合租租客人數按比例計算。另外，要符合扣除資格，出租物業的業主及主要租客不能是納稅人或配偶的「相聯者」，例如公司出租予僱員，或者業主為納稅人父母等，均不合符扣稅資格。

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