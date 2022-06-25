港元定期攻略｜銀行掀搶錢潮　1年期息逼3厘　專家︰宜短不宜長

美國加息停不了，港美息差擴闊下，令本港銀行間拆息連日上升並創新高，多家銀行紛紛上調定期存款息率搶奪資金，尤以中小型銀行戰況最為激烈，當中1年期定存可高達2.85，定存388日更達3厘。而大型銀行也不甘示弱加入搶資戰，滙豐1個月內更三次上調存息！有分析預計，本港定存息率今年內仍將有進一步提升空間，建議投資者不用心急做長線定存，可「先短後長」，即先作短期如3個月定存，其後再續期享受更高利息。



渣打1年期息率達2.4 四大行最高

近期多家銀行上調港元及美元定期存款息率搶奪資金，當中中小型銀行為甚，且金額愈大，出手愈「闊綽」。截至本週四﹙23日﹚，若以資金最低要求50萬港元或以下來比較，信銀國際1年定存的2.85厘，為全港最高，而起存額僅為1萬元。其美元1年定存利率更高達3.35厘。

僅次於信銀國際的是富邦銀行，1年港元定存利率為2.8厘，不過最低資金要求達50萬元。另外，華僑永亨也推出高達3厘的定存利率，最低資金要求為100萬元，定存期為388日。

除了中小銀行，四大行近期也都加入上調存息搶資金戰，最低起存資金要求均僅為1萬元。當中以1年期定存息率來比較，渣打最高，達2.4厘，其次為恒生及中銀香港的2.3及2.2厘，滙豐為1.5厘。

四大行近期也都加入上調存息搶資金戰，以1年期定存息率來比較，渣打最高，達2.4厘。（資料圖片）

下半年港元定存息料續升 定存宜短不宜長

目前銀行結餘仍高於2,000億元，相對而言仍然「水浸」，但星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡預計，聯儲局於7月將再度加息50個基點，本港銀行結餘其後料將跌破2,000億元，第三季續跌至1,500億元，至年尾進一步跌至約1,000億元。在結餘逐步減少的情況下，李若凡預計，近期銀行存款利率提升後，會短暫性喘息後，再度向上。

她建議，若果長線一年期定存利率屬於吸引，可以以分散投資策略，將一部分資金做長線定存，另一部分資金則用於短線3個月定存，待9月銀行季結及美聯儲進一步加息後，存息進一步上升後再續期。

上海商業銀行研究部主管林俊泓也指出，往年在半年結後定存息率會回落，但今年考慮到美國將持續加息，7月加息後本港短期3個月定存至長線1年定期息率料均將有上升壓力。他則不太建議現時做長線定存，建議投資者可以先做短期如1個月至3個月的定存。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡李若凡預計，美聯儲加息高峰將在今年尾至明年初完結，而屆時其他國家仍繼續加息，美元將偏弱。（資料圖片）

美元匯率明年料偏弱 不建議兌換做定存

另一邊廂，相較港元存息，不少銀行的美元存息更為吸引。 現時1年期美元定存息率破3厘的包括信銀國際及富邦，而富邦的短期定存即3個月及6個月的息率，更高過信銀國際，達2.4厘及2.6厘。

至於會否建議投資者兌換美元做定存，林俊泓提醒當中可能會涉及成本包括匯兌交易中差額的損失，除非手頭持有美元，否則一般比較少見如此操作。

李若凡表示，目前美元強勢主要為受到加息及市場避險情緒所影響，預計今年美元指數會在101左右有所支持，但預計美聯儲加息高峰將在今年尾至明年初完結，而屆時其他國家仍繼續加息，美元將偏弱，故此若果投資者做美元定存，也會建議短期定存，以避免蒙受匯兌及利率差額的雙重損失。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，不預計今年中國會透過減息來刺激經濟。（陳嘉碧攝）

人民幣定存仍具競爭優勢 息率及匯率料趨穩定

除了港元及美元定存外，事實上人民幣定存息率也具備吸引力。以1年期定存來看，大部份銀行均提供高於2厘利息，當中信銀國際及富邦高達2.9厘，中銀、渣打及華僑永亨也均高達2.8厘，另外滙豐也高達2.2厘。

不過，人民幣定存又會否受中國受息及貨幣貶值影響？渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，受到聯儲局加息影響及市場避險需求等因素影響，預計美元將於短期內維持強勢。由於美元強勢，預計人民幣仍將維持偏弱水平，至年底前將於6.7至6.8區間波動（約兌0.85至0.87港元）。不過，美國需要平衡通脹及經濟增長，預計年尾加息幅度會相較目前為溫和，料能為人民幣匯率帶來緩衝，中長線仍看好人民幣走勢。

至於中國近期面對經濟增長挑戰，相較美國加息會否透過減息來刺激經濟，劉健恆就回應稱，並不預計今年中國會透過減息來刺激經濟，5月已出台的中國經濟數據較4月疫情封控高峰期有所改善，6月改善步伐料持續，隨著疫情緩和，政府出台政策穩經濟，預計下半年中國經濟將能夠恢復增長。