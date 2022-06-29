ETF通下周開閘　四基金納北水掃貨名單　發行商指科指ETF吸資70億

七一回歸前，中港證監會宣布，自7月4日（下周一）開始，「ETF通」正式通車，本港及內地股民不只可以買賣對方交易所的股票，買賣範疇更拓展至ETF。從監管機構公布的ETF買賣名單中，可以看到兩地獲納入的ETF，不論是數量上，或是投資主題上，都大有不同。

入選港ETF清一色指數基金

供內地投資者買賣的「港股通」，只納入4隻本港上市ETF，分別是規模最大的盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）、南方恒生科技（3033）及安碩恒生科技（3067），全數皆屬指數追蹤型ETF，分別追蹤恒指、國企指數及科技指數的表現。

今次獲納入的內地ETF，多以主題型ETF為主，包括主打醫藥、新能源及電動車的行業ETF。（網站截圖）

內地ETF多投資新興行業

至於「滬深股通」則有多達83隻內地ETF，獲納入買賣名單，當中包括53隻在上交所掛牌的ETF、30隻在深交所的ETF。種類方面，不只是指數追蹤型的ETF，而是以主題型ETF為主，包括主打醫藥、新能源及電動車的行業ETF（參考上圖）。由此反映，本港股民可以買賣的A股ETF數目更多，而且投資主題多元化，多數是新興產業型。兩地交易所將每六個月檢視買賣名單。

問及為何兩地納入的ETF種類有明顯差異，南方東英產品及策略部董事李雪恒接受訪問時指出，兩地納入的產品種類明顯不同，反映到投資者的偏好。本港投資者一向較喜歡追蹤大市指數的ETF產品，而對特定行業及主題的ETF興趣較低，可以見到追蹤大市指數的ETF產品在本港市場最為活躍，因而符入納入今次ETF通的成交要求。

據監管機構要求，單一ETF需要在過去六個月，日均資產管理規模不低於17億元，才可以納入ETF通。由於內地市場的日均成交達到一萬億元人民幣，而本港的市場日均成交額大概是1,000億至2,000億元左右，因此，今次獲納入的內地ETF，數量超過80隻，遠比本港ETF多。

南方東英產品及策略部董事李雪恒指出，買賣ETF時，宜留意每股資產淨值，而不是以市值作為參考。(資料圖片)

南方東英指科指ETF吸資額 近兩月加快

今次獲納入的四隻本港上市ETF中，有兩隻皆是追蹤恒生科指的，分別是南方恒生科技ETF（3033）及安碩恒生科技ETF（3067）。近期恒生科指的走勢，本月至今恒指科指累計升幅近10%，跑羸恒指表現。

李雪恒亦透露，該公司的南方恒生科技ETF，在過去兩個月錄得資金加快流入，主要是由於市場預期內地對科網企業的監管政策可望放寬，投資者趁科網股下挫時「愈跌愈買」。數據顯示，今年至今，南方恒生科技ETF錄得超過70億元的資金流入。相信今次ETF通開啟後，有助成交額進一步提升。同時，公司亦有增發ETF單位，今年至今增發規模超過65%。

買賣ETF 睇實NAV

談及買賣ETF時有什麼需要注意的事項，他建議投資者，要參考該ETF的每股資產淨值（NAV），而不應以市值規模作比較。當ETF價格較NAV出現折讓時，意味市值較資產值為低，是買入的時機。基金公司的網站上，可以查閱每日的NAV數據。