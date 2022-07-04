IPO拆局｜集資不足200億！　詳解上半年慘況　寄望焦點新股急趕上

港股今年上半年持續疲弱，一手市場更趨淡靜。綜合市場數據顯示，在缺乏明星股撐場下，上半年本港新股集資額約181億元，按年大跌九成，為10年來最少，全球集資排名跌至第九位。

幸好，下半年本港新股市場有望迎來反彈，當中不乏集資逾百億元的「超大型新股」，惟中概股回歸「吸金力」大不如前，又面臨A股市場競爭，究竟香港新股市場路在何方？專家認為，應吸引想說好「China Story」（中國故事）的外資公司來港上市。



今年上半年市況淡靜，本港新股市場缺乏動力，次季僅錄10隻新股上市，較首季17宗進一步減少。上半年計，上市的27隻新股中，當中5隻以介紹形式上市，只有22隻在港進行公開發售，集資額介乎1.09億元至42億元，累計合共約181億元，創近十年來最低，更遠遜2021年快手（1024）單一股份集資483億元的天價紀錄。

上半年上市的27隻新股中，合共集資約181億元，創近十年來最低。（01製圖）

集資額不足200億 上市後亦欠「炒風」

散戶認購反應方面，今年上半年可供公開發售認購的新股，超額認購倍數為0.1倍至13.89倍，未有一家達到上市規則項下超出15倍的回補機制。

市場反應一般，新股定價亦未敢進取。綜合上半年有提供發售價區間的15隻新股，13隻新股以下限或接近下限範圍定價，下限定價佔比接近九成，僅樂普生物（2157）以發售價上限定價。

投資者對抽新股興趣不大，新股首日表現自然失色。27隻新股之中，有15隻首掛低收，較招股價低0.08%至28.79%，當中有4隻股份首日大跌兩成以上，包括快狗打車（2246）、知乎（2390）、金茂服務（0816）、創新奇智（2121）；相反卻只有一隻首日升逾兩成，該股為力高健康生活（2370）。

而綜合上市後的累計表現，截至今年6月底止，21隻新股「破發」，佔比達77%，僅有2隻新股升超一成。21隻「破發」新股累計跌幅介乎0.08%至45.4%。

上半年最大型新股是金力永磁，其集資約24.4億元，遠低於去年的新股王快手。（01製圖）

7月份新股數目 料遠超第二季總量

上半年表現固然令人失望，但市場普遍認為，下半年有望迎來反彈，氣氛或轉旺。四大會計師行相繼發表新股市場報告，其中羅兵咸永道稱，上半年新股集資額按年大減92%，但全年總集資額可達1,800億至2,000億元。德勤亦預測，今年全年本港有70隻新股，集資額介乎1,600億至1,800億元。畢馬威亦預計，全年有80宗IPO，集資約2,000億元。

從目前來看，下半年新股市場明顯較上半年氣氛熾熱，當中7月份正在招股或已截飛的新股數目多達16隻，預計單計7月份上旬的新股數目已高達16隻，遠超第二季甚至有望追過首季。據聯交所資料顯示，目前處於申購階段的新股有讀書郎（2385）、微創腦科學（2172）、名創優品（9896）等10隻新股，並有6隻已經截止認購。

除此之外，市場亦寄望有規模較大、知名度高的新股出場。目前已在港遞交上市申請的較大型新股包括：喜馬拉雅、零跑科技、珠海萬達商業管理。至於有計劃在港上市的焦點新股則包括：富衛、中國中免、滴滴出行、Lalamove、小紅書、衛龍等。

隨著不少知名及大型的新股有意在港申請IPO，下半年新股市場有望較上半年轉旺。（01製圖）

業界寄望下半年「超大型新股」

不過，新股市場最終還是取決於港股市況，德勤中國華南區主管合夥人歐振興接受《香港01》訪問時表示，上半年較為大型的新股金力永磁，原本計劃集資10億美元（折合約78.5億港元），但由於市況不佳，最終只集資逾42億元，隨著俄烏戰爭等負面因素淡化，同時市場漸適應加息環境，港股估值有待修復，倘若下半年市況穩健，新股市場將逐漸回暖。

「所謂市況轉好，唔係恒指重上27000點，或者某個高位，而係指港股唔會單日上落過千點，因為冇公司想自己股價一日跌一成！」歐振興預計，下半年將有8至10宗籌集80億元的新股，以及至少3宗集資逾百億的「超大型新股」，或令港交所有能力躋身今年全球新股融資額排行榜前五位。而畢馬威早前預測，今年將有6隻集資逾百億的「超大型新股」。

例如正在招股的鋰礦巨頭天齊鋰業（9696），全球發售1.64億股，招股價介乎69至82元，最高集資134.6億元，規模可媲美上半年所有新股的集資額，意味著天齊鋰業或將成為今年港股市場最大的IPO之一。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興稱，倘下半年市況穩健，新股市場將逐漸回暖。（余俊亮攝）

中概股回歸「吸金力」大減

新股市場除了有「超大型新股」來襲，更有大量公司力撐，港交所（0388）行政總裁歐冠昇亦向市場大派「定心丸」，稱對本港新股市場似乎正在升溫，現時有約180家公司已遞交上市申請，數字逼近歷史新高。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌稱，當中超過36宗是生物科技公司，相信生物科技公司及中概股回歸將為下半年香港新股市場帶來支持。

過去三年，中概股回歸本港上市的集資額平均每年達1,000億元，不過，劉大昌指，現時符合本港第二上市要求的在美上市中概股大概有20多間，預計將逐漸回歸，但大型中概股大多已回歸，且公司估值及市值不如預期，導致公司或改以介紹形式回港，取得上市地位的同時不進行集資。歐振興則認為，中概股以介紹形式在港上市，只是權益之計，可以上市後再進行集資。​​​​

不過，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，​​​​​​​​由於中美審計​​​​問題​​，在美上市中概股恐面臨退市，回歸上市具有迫切性，今年以來雙重主要上市成為中概股回歸的主流方式，上半年三間中概股回歸企業中，兩間選擇雙重主要上市，有利於投資者自由交換股票，料日後會有越來越多的中概股選擇雙重主要上市的形式。

上交所及深交所今年包辦全球集資排行首兩位，並吸引一些原定有意在港上市的中概股「回A」。（網上圖片）

港股 vs A股市場 投資者組合勝在夠平衡

中概股回流香港「吸金力」大減之外，香港新股市場同時面臨著嚴峻的競爭。A股在上半年成為「黑馬」跑出，上交所及深交所齊齊位列全球集資額頭兩名，歐振興表示，在美上市的晶科能源（美：JKS），原計劃回港上市，最終「花落」A股，集資過百億人民幣。畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀亦指，在地緣政治的影響下，以往中企選擇赴美、港上市集資，現時卻傾向「回A」上市。

不過，歐振興坦言雖然A股市場資金穩定，新股集資估值較高，但過半是散戶投資者，而港股只有兩成散戶投資者，在互聯互通及直接面向國際的雙重加持下，既有中國內地投資者，亦有海外投資者，組合平衡。

歐續稱，倘若在美上市的中概股選擇「回A」，審計流程較繁瑣，需要提供符合當地要求的財務報告，起碼要半年時間準備；相反在港上市，中概股可取納部分國際財務報表，最快三個月可完成上市。

被問及香港新股市場的發展，是否依賴於中資企業，歐振興認為，港交所計劃明年分別在美國及歐洲設立國際辦公室，將會推動外資來港上市，同時相信有不少國際公司可能為了說好「China Story」（中國故事），會考慮將亞洲業務分拆出來在港上市，例如百威英博（美：BUD）亦將亞洲業務分拆出百威亞太（1876）。