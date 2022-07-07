獨角獸變獨「割」獸　商湯、GOGOX禁售期露端倪　散戶自保靠兩招

港產獨角獸商湯（0020）禁售期「解封」後，股價隨即腰斬，一度見2.38元創上市新低，市值蒸發逾千億元，不少散戶被「割韭菜」，獨角獸變獨「割」獸！事實上，三大港產獨角獸商湯、友和（2347）及GOGOX快狗打車（2246）上市初風頭一時無兩，但股價隨後「跌跌不休」！



商湯暴瀉，令大家關注到新經濟股上市前投資者的禁售期是如何安排，始終他們「成本價」普遍較低。為此，專家拆解禁售期的一些「幻術」，散戶若想自保，一來要看清具體的禁售安排，二來要留神中央結算系統（CCASS），捕捉大戶手影。



港產獨角獸商湯禁售期「解封」後，股價一度見2.38元創上市新低，市值蒸發逾千億。﹙資料圖片﹚

明星新股，出現「人踩人」事件，市值蒸發千億元，不少人歸咎於基金大戶「解禁」後即沽貨，「禁售期」一詞頓成關注。

所謂「禁售期」，對於一般公司而言，是指公司上市後一段時間內，控股股東及基石投資者不可沽出股份，通常為上市日起計至少6個月。而對於新經濟股，上市前有過多輪融資行動，港交所則要求，同股不同權公司的主要上市前投資者法定禁售期，爲「50%」所持股份鎖定6個月。

定義看似清楚，但獨角獸既可是一般上市公司﹙如GOGOX及友和﹚，又可以是同股不同權公司﹙如商湯﹚，對於上市前投資者能否在禁售期內出貨，卻有不同安排。商湯招股文件指出，上市前投資者承諾與有關股東﹙大股東﹚首6個月期間的禁售承諾「大致相似」，若干特殊情況除外，但並無細述何謂「特殊情況」。

GOGOX則指，若干上市前投資者同意鎖定股份6個月，但亦有部分上市前投資者不受禁售安排約束，即菜鳥 、 VisionCarnation、財富華新、博睿華新、UBS等13位投資者，涉及約7,071萬股。至於友和，禁售期定義最為「原汁原味」，即上市前投資者須鎖定股份6個月。

GOGOX則指，若干上市前投資者同意鎖定股份6個月，但亦有部分上市前投資者不受禁售安排約束。﹙資料圖片﹚

禁售期承諾不可信？

對於上市公司禁售期的差異，宏高證券投資經理梁杰文表示，港交所規定一般上市公司控股股東及基石投資者鎖定股份6個月，並非所有上市前投資者受到禁售約束，而「同股不同權」公司更是例外，主要針對上市前投資者鎖定所持的「50%」股份6個月。一旦違反港交所的禁售約束，可能面臨被聯交所譴責等嚴重後果。

即使港交所僅要求商湯「50%」所持股份受到限制，商湯股東及上市前投資者仍作出「加碼」承諾，另一邊廂，GOGOX的若干上市前投資者亦同意鎖定股份6個月，然而是否有足夠的參考作用？

梁杰文指，所謂「承諾」只是公司與股東及投資者之間的私人協定，不受港交所約束，「我哋唔會知協定內容，更唔會知違反會有什麼後果。」假如他們違反承諾，散戶亦無法提出訴訟，他笑稱︰「承諾其實是你信就有，唔信就冇！」

以騰訊（0700）為例，騰訊大股東南非傳媒集團Naspers及其荷蘭上市子公司Prosus繼去年沽貨套現逾千億元後，並未遵守3年禁售承諾，上月更宣布將部署有序地於公開市場沽貨。

商湯上市前投資者禁售承諾，與有關股東首6個月期間的禁售承諾「大致相似」，語義略嫌含糊，梁杰文認為這只是律師的「保守寫法」，文字上的確沒有指是「全數股份」受到約束，理論上上市前投資者仍可在禁售期內沽出部分股份，但商湯解禁前夕（6月29日）股價只是跌5%，與解禁當日插五成不同，他相信商湯股東及上市前投資者「乖乖守規矩」，沒有提前沽貨。

散戶不想淪為韭菜，可以留意CCASS的倉位變化，捕捉大戶手影。﹙資料圖片﹚

CCASS捕捉大戶手影

鑒於每間公司禁售期定義不同，股東「承諾」也只是承諾，若散戶不想淪為韭菜，可以留意CCASS的倉位變化，捕捉大戶手影。梁杰文指，因應絕大部分投資者會透過銀行或券商買賣股份，並經CCASS保管及交收，公司股東將實物股票轉上CCASS，只有抵押股份和交易股份兩種可能，「一來存入券商或銀行，會產生相關費用，再者亦有券商挪用資產的風險，假如公司股東沒有下一步行動，不會多此一舉！」

以商湯為例，CCASS顯示，市場中介者由6月初佔總股本不足6%，暴升至解禁前夕的57.65%，增幅驚人，反映大戶早在禁售期結束前做好部署。至於另外兩間港產獨角獸公司，友和的市場中介者倉位暫時沒有變幅，仍是12.64%；而GOGOX自上市以來市場中介者持倉就增加6.38個百分點，達到16.66%，升幅顯著。

CCASS貨越多，是否意味著股價沽壓力越大？梁杰文表示，CCASS倉位增加，未必百分百是公司股東想沽貨，也有可能私有化，「假如恒基（0012）CCASS貨突然增加，市場可能會猜測大股東李兆基想私有化，自然將股價炒上。」但新經濟股上市不久，市場就會推斷股東想沽貨的機會更大，股價或面臨沽壓，散戶還是小心為妙。

GOGOX上市前投資者持股達2.04億股，每股成本價12.717元至18.3847元，以現價計，GOGOX上市前投資者均「損手」。（GoGoVan FB圖片）

GOGOX倉位變動顯著

梁杰文認為，新經濟公司在上市前進行多輪集資，前期投資者眾多，上市後難坐同一條船，「（股東）各懷鬼胎，假如公司唔賺錢，更加想快人一步盡早沽貨，就算投資蝕錢，都要沽！」散戶亦可由此看出，股東是否看好公司前景。

因此，計算上市前投資者「底牌」，包括持股數量及成本價，十分重要。翻查資料發現，商湯上市前投資者持股佔總股本數為63.2%，每股成本價0.157元至3.21元，以現價計D輪投資者亦已陷虧損，逼近C-Prime系列投資者買入價2.47元。

至於GOGOX上市前投資者持股佔比為29%，每股成本價12.717元至18.3847元，以周三﹙６日﹚收市價計，GOGOX上市前投資者大部份均「損手」，出貨壓力恐強勁。而友和，上市前投資者持股佔總股本數為26.7%，每股成本價介乎1元至1.89元。

截至周三收市，商湯報2.6元，較招股價瀉32.5％；GOGOX報12.46元，較招股價瀉42%；友和報1.44元，較招股價瀉31.4%。