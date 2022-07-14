ESG投資｜首季ESG綜合理財總值飆6倍　中銀香港將推相關保險產品

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年首季ESG 相關的綜合理財總值（total relationship balance）按年上升6倍，預計全年綜合理財總值仍將錄得可觀增幅。除了近日和摩根合作推出ESG基金產品外，下半年於會持續豐富ESG相關的投資產品選擇，期望為投資者提供更多適切的投資選擇，包括計劃推出ESG保險產品，屬於穩健儲蓄型。



周國昌指出，上半年在疫情衝擊下，為中銀香港的營運帶來不少挑戰，但透過加快數碼化轉型，為客戶提供嶄新和適切的數碼銀行服務，同時緊密關注客戶需要及市場趨勢，包括配合政府綠債發行，推出手機銀行債券買賣功能，並於產品方面不斷推陳出新，令ESG相關業務仍能保持增長。中銀在該次綠色零售債券發售市佔率達40%。

周國昌表示，下半年於會持續豐富ESG相關的投資產品選擇，期望為投資者提供更多適切的投資選擇，包括計劃推出ESG保險產品，屬於穩健儲蓄型。（由受訪者提供）

中銀香港綠債發售市佔率達40%

周國昌表示，隨疫情緩和，對下半年的投資市場氣氛感到樂觀，為持續推動可持續發展，中銀香港特意聯同摩根資產管理為投資者提供一系列ESG主題的教育及環境保育活動，包括電子植樹活動，以可持續基建為主題的「中銀直播間」網上講座，以及「私人財富」客戶專屬的ESG主題投資活動。為增進社會大衆對ESG投資的關注，計劃於網站上增設ESG資訊專頁，為投資者就可持續投資提供介紹。

而事實上，中銀香港已將可持續發展確定為核心戰略目標之一，先後為客戶提供不同貨幣及期檔的綠色定期存款，並推出全港首創綠色私人貸款，延伸綠色按揭適用樓盤範圍。同時也積極開展各類綠色營運管理，通過減少各類紙質通知函以及優化分行設施，以實現銀行營運碳中和。

周國昌表示，除了證監會，不同評級公司如香港品質保證局（HKQAA）及MSCI，均設有對投資產品或者企業ESG的評級機制，投資者均可用於參考。（資料圖片）

可參考現有評級機制避免「綠漂」產品

隨著市場對於ESG投資需求的增加，「綠漂」問題也隨之而來，即有公司誇大其ESG方面的參與，令投資者有所誤導。周國昌表示，全球政府或監管機構仍未有統一的監管機制，但相信金融行業及各持份者未來會有所推動相關進展。除了證監會，不同評級公司如香港品質保證局（HKQAA）及MSCI，均設有對投資產品或者企業ESG的評級機制，投資者均可用於參考。

證監會網站提供的ESG基金列表，這些基金的管理公司已聲明並確認有關基金已遵守《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 — 環境、社會及管治基金》內所涵蓋的規定（包括基金名稱、投資門檻、披露規定及持續監察）。

不過，證監會同時提醒，並沒有核實該等產品所採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合及管理的成效或其包含的ESG因素。這些產品獲載於本列表並不表示該等產品獲得官方推介或認許，亦不構成其ESG特性或相關表現的保證。