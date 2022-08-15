渣打曾繼志︰料美國年底前完成本輪加息周期　港銀加一次P

美國7月通脹數據低於市場預期，但仍接近40年來最高水平，聯儲局進一步加息預期仍存在。不過，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志預計，美國即將完成加息周期，年內餘下時間僅會再加息1次，即9月加息0.5厘至3厘後，不會再進一步加息，至明年全年大致仍將保持於3厘，低於美聯儲官員4厘的預測。而本港1個月拆息料在第四季升至2厘，最優惠利率（P）年底前則將上調1次。



曾繼志解釋，對於聯儲局加息預期較為保守，主要是考慮到進一步加息未必能控制到通脹之餘，反而會對經濟及樓市帶來負面衝擊，未必承受得起。美元匯率料將難以持續進一步上升，主要考慮到加息週期將在今年內完結，經濟面臨衰退壓力及財政長期錄得赤字。相較其他貨幣，較看好人民幣，預計人民幣國際化步伐將持續，今年第四季將企穩於6.6。

曾繼志預計，美國今年內餘下時間僅會再加息1次，即9月加息0.5厘至3厘後，不會再進一步加息。（廖雁雄攝）

銀行結餘料於第三季內跌穿千億 銀行隨時上調H按封頂

本港方面，金管局近期多次入市承接港元沽盤，以捍衛聯繫匯率制度，銀行結餘已跌至約1,200億元。截至上周五，與樓按相關的1個月拆息（HIBOR）已升至1.68厘的逾兩年高位，H按實際利率持續高於普遍銀行2.5厘的封頂位，已有四家中小型銀行上調封頂利息。

曾繼志表示，按目前趨勢來看，預計銀行結餘或在第三季內跌穿1,000億元，其他銀行會隨時上調H按封頂，而1個月拆息會在第四季升至2厘， P將會在年底前上調1次。

渣打金融市場業務方面，曾繼志預計，今年全年金融市場業務能夠保持上半年的增幅，有望達到中單位數增長。上半年金融市場業務有不錯表現，主要由於期內利率、匯率及商品等市場波幅較大，帶動相關風險管理及投資等方面需求增加。下半年預計匯率市場會相對穩定，相關需求將放緩，但會透過提升發起到分銷業務（OtoD），希望減低前者對業務的影響。

曾繼志預計，今年全年金融市場業務能夠保持上半年的增幅。（VCG）

今年金融市場業務料能保持中單位數增長

另外，透過南向通購買債券產品的需求，自4至5月以來有所增加，他預計下半年趨勢將持續。今年第二季渣打南向通客戶交投量按季增加約兩成。

上半年渣打整體大灣區金融市場業務錄得雙位數字增長，當中企業客戶業務表現突出，曾繼志預計，預計隨著疫情及防控措施舒緩，能加快業務增長速度，有望達到以倍數計算的增幅，渣打會就該業務增聘人手。另外，與ESG相關的碳排放交易業務也剛開始，部分客源來自內地，預計未來兩至三年該業務能以倍數增長。