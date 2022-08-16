美團瀉9%市值蒸發1000億　扔貨陰霾濃　專家：憂港股「乾塘」

美團（3690）股價午後出現山泥傾瀉般跌勢，一度急瀉近12%，最終收市仍挫9%，市值蒸發逾1,000億元。觸發此重磅藍籌科技股股價急挫，全因一則市場傳聞。大股東騰訊（0700）據報有意沽出大部份美團持股，最多涉價值240億美元﹙約1,872億元﹚。隨後有內媒引述近騰訊側的消息人士獲知，上述傳聞不屬實，騰訊目前沒有計劃出售美團股份。



不過這則傳聞，稱不上完全是一個意外消息。事實上早於去年底，騰訊實物分派方式，將持有的京東﹙9618﹚分派予股東時，市場已猜測，騰訊下一次沽售的對象有機會是美團。

早於去年底，騰訊送「聖誕禮物」實物分派旗下京東﹙9618﹚變現之時，市場早已猜測，騰訊下一次沽售的對象有機會是美團或快手。（網上圖片）

雖然此刻騰訊是否沽售美團，僅屬傳聞階段。不過專家指出，即使今次騰訊否認計劃沽貨，然而，過去數個月，美團持續受到其他前期股東及公司管理層沽售股份，對股份造成沽壓猶在。

美團管理層陸續分批沽貨

回看美團股價走勢，雖然美團在6月初公布季績時，憑藉首季收入升25%至462.69億元，超出市場預期，股價一度創下連升三日累彈逾15%的強勢，不過其後股價兩度觸及200元大關皆遇明顯沽壓，無法突破並輾轉回落，相信和市場對大股東有意減持美團套現存在戒心。

翻查港交所股權披露顯示，美團的創始人及管理層，早已開始沽貨行動，除了創始人王興以外，有「創投基金之王」稱號的紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬，亦一直減持美團，（資料圖片）

事實上，翻查港交所股權披露顯示，美團的創始人及管理層，早已開始沽貨行動，持續分批沽售美團股份，對股價構成壓力。除了創始人王興以外，有「創投基金之王」稱號的紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬，亦一直減持美團，他在3月至4月份四度減持美團，套現超過120億元。最新一次在短短兩星期前，即7月25日，沈南鵬以每股186.52元，減持210萬股，套現逾3.9億元。

另外，美團聯合創始人、高級副總裁穆榮在6月底，亦早已作出上市以來首次減持，在場內以196.0524元出售約16.7萬股B類股份，套現約3,270萬元。

騰訊面對科網行業的利潤及股價雙雙「腰斬」壓力，繼年初出售有「東南亞小騰訊」之稱的電商股Sea以後，考慮再度出售旗下科企，相信非空穴來風。（資料圖片）

騰訊面對股價及盈利雙重壓力 持續沽科企套現

美團創始高層陸續分批減持之時，對於早在2014年，也就是八年前已經投資美團的騰訊，現時面對科網行業的利潤及股價雙雙「腰斬」壓力，繼年初出售有「東南亞小騰訊」之稱的電商股Sea以後，考慮再度出售旗下科企投資，相信非空穴來風。

據騰訊季度財報顯示，截至今年3月底，其在不包括子公司在內的上市公司的持股價值從去年同期的2010億美元，降至890億美元。

連敬涵：港股成交「乾塘」 憂向下突破失萬九大關

勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵指出，騰訊明日將宣布業績，相信管理層會正面回應，是否要減持美團。不過，從股價角度看，美團的股價雖然受制200元大關，不過對比其他科網股同業，已經來得「硬淨」，因此股東有意減持，可說是「正常反應」。

美團股價持續守於今年5月底位置，相反騰訊股價在業績公布前已經跌穿300元，向2019年低位邁進。

大市成交連續十日不足千億元

港股方面，雖然今日美團大成交急挫，單一股份成交額按日升3倍達到111億元，不過，港股主板成交額僅986.96億元，是自今年8月2日以來，連續10日港股成交不足千億元。

連敬涵指出，整個科網股版塊，近期受大股東扔貨陰霾濃罩，兩大龍頭股騰訊及阿里巴巴，已先後遭南非大股東及軟銀集團減持，因此，在大型投資者「要錢唔要貨」的沽售壓力下，港股成交持續萎縮，憂慮資金「乾塘」下，大市將向下突破，有機會再度失守19000點。