英鎊試底　溫灼培料跌穿九算　英國最大碼頭罷工影響近50億美元

英國通脹破頂，上月CPI達到10.1%，是四十年來首次升幅突破雙位數。基於10月將進一步加電費，分析料能源抽高「狂潮」，影響廣泛擴至各行業，最新大行估計明年1月英國CPI將達18.6%高峰，並料央行需要加快加息至6厘以壓抑物價，情況是數十年來最嚴峻。

通脹的急升，不單是引發市民減少購買日用品等，更進一步觸發工業行動爭取加薪。繼超過4萬多名英國鐵路工人罷工，導致全英約半數鐵路線一度關閉之後；全英最大貨櫃碼頭菲力斯杜（Felixstowe）港口，亦緊接大罷工。

菲力斯杜港由本港長和集團持有，處理全英約48%的貨櫃貿易，每年處理的貨櫃量將近400萬個20呎標準貨櫃（TEU），吞吐量位居歐洲第八。貿易研究公司MDS Transmodal統計，今次罷工將影響的貨櫃價值高達47億美元。

倫敦地鐵8月19日有大批員工罷工，全國鐵路工會亦於20日發起工業行動，要求改善薪酬，應對糧食及能源價格上漲問題。（AP）

英國最大碼頭罷工 佔全英貨櫃貿易近一半

港口工人發起連續八日罷工，並不是因為資方「凍結工資」。資方向工人提出的加薪建議達到7至8%，表面看增幅並不差，甚至比香港不少企業更優厚；然而，與當地通脹10%比較，加薪幅度追不上通脹。因此勞方擔心加人工後，購買力仍受通脹蠶食，荷包「縮水」，觸發近2,000名碼頭工人一同罷工。

菲力斯杜碼頭罷工，將影響物流運輸，全球第二大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）已預期，是次罷工會導致大亂，擔心船舶嚴重延誤，已安排3艘船從菲力斯杜港轉往其他北歐目的地，又稱正留意另外11艘或受工潮影響的船舶。

世界運航業龍頭馬士基（Maersk）預期，罷工會導致大亂，擔心船舶嚴重延誤，已安排3艘船從菲力斯杜港轉往其他北歐目的地。（視覺中國）

「通脹預期」難扭轉

英國物價急升的問題，觸發港口工人罷工。在通脹急升的情況下，市民的購買力受蠶食，向僱主要求加薪屬無可厚非。同時間，企業若決定上調工資，又會進一步刺激物價向上，情況陷入一個推高物價的循環，因此俗語有云「通脹猛於虎」，在經濟學上，通脹也是個一個持續性十分強的經濟現象，因物價及工資增長所存的正向關係，令到「通脹預期」一旦在市民及企業觀念中建立起來，就難以在一時三刻扭轉。

參考英國官方對今輪通脹的預期，英倫銀行最新估計顯示，到今年10月，英國通脹（CPI）將有機會攀至13.3%，主要是俄烏事件後當地能源價格大幅上漲所致。

不過，投行的看法更為進取，美國花旗銀行經濟學家再次上調預測，英國通脹將在明年1 月份突破18%，見18.6% 的高峰值，是英格蘭銀行政策目標的9倍多。

英國將會在10月加電費，普通家庭的電費上限預計將大幅增至逾80%。（Getty）

10月加電費 勢推高通脹

投行對通脹的預期「激進」，主要建基於能源價格抽升，特別是天然氣價格過去數周升15％。更甚者，能源急升的成本，並不能單單由電廠或能源供應商「埋單」，最終消費者亦要共同承擔。

英國能源監管機構Ofgem 早前宣佈，價格上限審查將由每六個月，改為每三個月一次，意味用戶會以更快的速度感受到能源加價壓力。

英國將會在10月加電費，普通家庭的電費上限預計將大幅增至逾80%。據能源諮詢公司Auxilione本月公布的最新預測，英國10月的電費上限預計將大幅增至約3,634英鎊（約34,581港元），升幅高達84%；而從明年1月開始，電費上限預計將達到4,467英鎊（約42,508港元），然後在4月份繼續上調至5,038英鎊（約47,942港元），較之前預測的3,729英鎊高出35%。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，地緣政治問題下，歐洲國家未能重新獲得俄國的廉價天然氣，因而高通脹問題也難以解決。（張浩維攝）

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，英國通脹急升溫，主因仍然是俄烏戰事所引發的天然氣價格急升所致。現時歐洲的天然氣價格較一年前抽高約10倍，相信地緣政治問題下，歐洲國家未能重新獲得俄國的廉價天然氣，因而高通脹問題也難以解決。

再者，現在英國已經宣布在10月加電費，因此可以預期英國通脹必然會繼續攀高，相信至年底通脹達到12%至13%並不足為奇。

英鎊跌至關鍵位 料失守「九算」

匯率走勢方面，英國通脹急升，遠未見頂，雖然令英倫銀行的加息壓力倍升，不過卻未能刺激英鎊低位反彈。在英國通脹數據公布後，英鎊持續受壓，英鎊兌美元由1.2的水平持續下跌，新見1.17，再創七月中旬以來關鍵低位。英鎊兌港元亦低見9.22。

溫灼培指出，市場預期在英國通脹遠未見頂，加上有大規模罷工消息，令經濟衰退壓力倍增，對英鎊產生沽壓，相信英鎊會進一步受壓，料未能守穩近期關鍵低位，英鎊兌港元有機會進一步下挫，並失守「九算」。

7月7日，約翰遜在首相府門外宣布辭職。（美聯社）

約翰遜月內兩度放大假 「空檔」期經濟更難捱

此外，英國領導人更換，即將離任的看守首相約翰遜一個月內兩度放大假，在野工黨抨擊約翰遜明知道自己快將要下台，過去數月無心處理政事，把這段日子變成一場「大派對」。

執政保守黨黨員現時正投票選出新黨魁，預計於9月5月公布結果。新黨魁會自動成為首相，並馬上就職及遷進首相府內工作和居住。在這段「空檔」期間，溫灼培相信英國政府對現時的經濟政策及通脹問題，難以提出有效政策解決。