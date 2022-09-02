電視風雲再起　ViuTV、開電視強攻綜藝　大台布局電商能逆轉勝？

業績期剛完結，不少上市公司相繼派發中期成績表，包括本港三大電視台營運商母企，即電訊盈科（0008）、電視廣播（0511）及有線寬頻（1097），正好來一個比照。



近年，本港電視娛樂業務發展風雲色變，ViuTV及香港開電視（前稱奇妙電視）分別於2016年4月及2017年5月啟播，免費電視領域由以往無綫電視及亞洲電視「兩雄相爭」，變成近年「三分天下」。因應免費電視市場競爭愈見激烈，三家公司的發展路向各有不同，經過數年的發展，也開始在業績上反映過來。



在ViuTV開台之前，電訊盈科一直以電訊業務及NowTV收費電視的媒體業務為主要業務。直至2016年推出旗下免費電視ViuTV，本港電視市場開始出現根本性的轉變。

ViuTV除了製作自家電視劇集外，最「入屋」的莫過於真人騷等綜藝節目。其中，《全民造星》更是為ViuTV奠下基礎，偶像組合MIRROR近年突圍而出，人氣極高，成為廣告界的新寵。

ViuTV︰走綜藝路線發圍 捧紅MIRROR

憑藉MIRROR強勁人氣，電訊盈科2021年免費電視及相關業務收入按年大增152%，並使下半年及全年EBITDA成功轉盈。在2021年業績報告中，電盈更特意列出MIRROR的貢獻，可見其影響力。

借助 MIRROR 的成功，本集團的其他業務亦取得優勢。觀眾們的熱烈迴響不單刺激廣告收益，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務。我們深信這是一條為 ViuTV 提供未來增長機遇的成功方程式。 隨著 MIRROR 的成功及其他新晉藝人開始冒起，我們的藝人管理及活動業務發展蓬勃。於 2021 年第三季，首 50 大廣告客戶中有 13 個起用我們的藝人作推廣，當中包括知名品牌如滙豐銀行、三星及麥當勞。故此，藝人管理及活動業務的收益較去年增加接近十倍。 電訊盈科2021年全年業績報告

今年4月，ViuTV更分拆藝人管理公司MakerVille，旗下組合包括MIRROR、ERROR及COLLAR三大團，以及一眾ViuTV藝人，風頭一時無兩。

可是，今年上半年本港爆發第五波疫情，本地經濟活動大受打擊，廣告需求減少，電訊盈科整體表現亦見向下。其中，上半年免費電視及相關業務收入雖然按年增長51.5%，但較去年下半年則倒退28.7%。

更不幸的是，MIRROR因演唱會嚴重事故，令整個檔期腰斬兼宣布休團兩個月，大量廣告及活動均延後或取消。相關影響對電盈及ViuTV的影響仍有待進一步觀察。

開電視近期強攻綜藝節目，旅遊節目《重新出發》沙律水着環節引來網民熱話。（Facebook/@香港開電視）

有線電視︰收費業務續萎縮 開電視「跟風」攻綜藝

至於「年紀」最輕的香港開電視，母公司有線寬頻的業績表現則較「削」，股東應佔虧損達2.25億，較去年同期擴大近三成。不論是媒體或電訊服務，收入均見倒退。

不過，有線寬頻的媒體業務並非近一兩年才轉差。翻查資料所見，過去十年有線寬頻的收費電視訂戶及收入持續下跌。由2012年起，當時有線寬頻的媒體業務已是高峰，全年媒體業務收入達17.42億元，惟當時分部除稅息折舊前虧損（LBITDA）仍錄得2,999.8萬元。訂戶方面，2012年電視服務客戶共有108.9萬戶，往後的財政年度逐步減少，直至今年6月底止，僅餘68.3萬戶。

2012年有線收費電視的訂戶數目共有108.9萬戶，往後的財政年度逐步減少。（Bloomberg）

即便是香港開電視在2017年開台，亦無助推動媒體業務收入扭轉跌勢，更從2015年開始連續七個財政年度錄得LBITDA。截至今年6月底止上半年，來自媒體分部的收入按年17%至2.4億元，而LBITDA則錄得8,300萬元。管理層在業績告上亦不諱言，指市場上免費的線上內容激增，不論收費電視還是免費電視業務均受沉重打擊。

即便如此，去年11月，新世界系主席鄭家純正式成為有線控股股東永升（亞洲）的最大股東，兼坐正主席。新管理團隊亦逐步「埋班」，由曾安業出席公司副主席，行政總裁則由黃思遠擔任。

在新班子管理下，香港開電視可謂「見賢思齊」，除了購入外製劇集外，亦重點製作皇牌資訊節目《一線搜查》，當中更聘請了友台TVB《東張西望》的前主持擔大旗。另外，開電視又聘用TVB舊將過檔，包括前高層余詠珊、監製張志明等。接著將播出以水著為主題的選美節目《SummerGirls》，勢撼TVB的《2022香港小姐》，大有以綜藝「搶Fo」的感覺。

《一線搜查》主持陣容：

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值得期待的是，集團預告今年底前將會啟播全新免費廣東話節目頻道（78台），預計觀眾人數將會增加，繼而推動新產品及業務的發展。不過要留意，有線寬頻在財報上未有將收費電視業務與免費電視業務劃分，投資者暫未能了解到免費電視所帶來的貢獻及影響。

TVB︰收購士多 電商業務收入佔比急增

一向有著「大台」之稱，電視廣播（TVB）自1967年啟播至今將近55年，即使曾志偉去年重返TVB並晉升為總經理，但年屆69仍要親力親為拍攝經典綜藝節目《開心無敵獎門人》，力挽收視。面對著ViuTV及開電視的競爭，TVB亦要變陣應對，由以往集中於免費電視業務，逐漸加強電商業務的發展，嘗試尋求出路。

截至今年6月底止，電視廣播上半年股東應佔虧損錄得2.24億元，按年收窄21.1%。收入增長45.8%至18.2億元，當中主要由2021年8月底收購的士多集團所貢獻的新電子商貿收入所帶動。如集團所指，TVB收購士多後，電子商貿業務收入由去年的1,687.8萬元，大增逾26倍至4.6億元，收入貢獻由去年的1.35%，一年之間攀升至25.3%。同時間，香港電視廣播業務收入佔比由43.6%降至32.8%。

曾志偉（左二）去年重返TVB，及後晉升為總經理。（廖雁雄攝）

事實上，電視廣播在收購士多前，即2021年中期報告所顯示，當時的商品交易總值（GMV）為6,200萬元。而收購士多所經營的電子商貿平台ztore. com及neigbuy.com，當時截至2021年3月底止的GMV為4億元。如今，上半年電子商貿收入已高達4.61億元，可見收購士多為TVB帶來收入大幅增長。

提起電商潛力，則不得不與本港電商龍頭HKTVmall作比較。香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall於2015年初正式開業，營運初期持續虧損，直至5年後、2020年的中期業績才能虧轉盈，經調整後的除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）錄1.76億元。而當時HKTVmall半年的GMV已達到27.47億元，可見目前電視廣播的電商業務距離轉盈或有一段距離。

加上電商市場競爭漸增，HKTVmall今年上半年的GMV進一步增長37.7%至41.86億元。電視廣播面對強勁的競爭龍頭，往後電商業務能否扭虧，甚至帶動集團整體表現，市場只能拭目以待。

亞洲電視營運59年後不獲續牌，於2016年4月2日起停播，成為香港歷史上首間不獲續牌的電視台。（資料圖片）

後亞視年代 「三雄爭霸」能持續？

在人口只有700多萬人的香港市場，要容下三家電視台實不簡單。一如有線寬頻所指，市場上免費的線上內容激增，收費抑或免費電視業務均受挫。各大串流平台如Netflix、Disney+的出現，令「坐定定睇電視」的人少之又少。今天7月，TVB以「不合時宜」為理由，宣布不再全面發放收視資料。

香港免費電視市場可謂「一雞死一雞鳴」，亞洲電視的落幕停播，卻催生了ViuTV及開電視兩個新勢力，競爭不比以前輕鬆。三大電視台的較勁維持有五六年，未來到底是「三雄爭霸」，抑或步亞視後塵，還看管理層如何變陣應對。