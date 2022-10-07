創業｜兩岸專家雲集　解構大灣區經貿拓展密碼

粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，香港於灣區擔當著重要角色，企業如何有效善用三地優勢，建設更緊密的經貿活動及壯大商貿聯繫網絡？最新一集「Talk Talk 網上講座 - GBA經貿融通」將由企業拓展流程（包括起動階段、起始拓展階段及業務拓展階段三個層面），解構大灣區經貿拓展密碼，讓企業作出全方位準備。立即報名

活動詳情︰

日期︰2022年10月10日（星期一）

時間︰16:00 - 17:00

方式︰網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

講座語言：廣東話

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主持：

安永諮詢服務有限公司大灣區諮詢服務主管合夥人 — 陳永誠先生

嘉賓（排名不分先後）：

騰訊雲港澳業務總監 — 蔡毅海先生

全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官 — 洪為民教授, JP

大昌行集團資訊總監 — 鍾傑麟先生

大灣區經貿協會中小企及青年創新創業主席 — 余日峰院士

主持背景︰

安永諮詢服務有限公司大灣區諮詢服務主管合夥人 — 陳永誠先生

陳永誠先生率專業團隊為客戶提供業務和科技諮詢服務，涵蓋企業治理、金融、業務和數字化轉型以及網絡安全和數據隱私等領域。陳先生在信息科技、審計和安全領域擁有逾25年經驗，為不同領域客戶提供服務，尤其關注政府和公共部門。陳先生致力公共服務，在多個委員會和工作組任職。他於2017年獲香港特區政府特首頒發榮譽獎章(MH)。

嘉賓背景︰

騰訊雲港澳業務總監 — 蔡毅海先生

蔡毅海先生在IT行業擁有超過25年的豐富經驗，特別是在企業銷售領域，專注於基礎設施解決方案、管理服務和雲技術。在加入騰訊雲之前，蔡先生也在IBM領導了香港和中國大陸不同的業務部門超過23年，之後也在香港亞馬遜AWS任職。 他亦擁有香港科技大學的MBA學位。

全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官 — 洪為民教授, JP

洪爲民教授現為第十三屆全國人大代表及前海管理局香港事務首席聯絡官，多年來對大灣區合作、國家發展、科技創新、青年事務有深入研究。洪爲民是資深科技及天使投資人。他現時擔任多個社會組織領袖，包括華人大數據學會執行主席及世界訊息峰會大獎全球理事會成員。洪教授也擔任多間香港交易所主板上市公司的獨立非執行董事。

大昌行集團資訊總監 — 鍾傑麟先生

鍾傑麟先生現為大昌行集團資訊總監(CIO)，負責大昌行集團的資訊科技管理以及集團數字化轉型的策劃推動。鍾先生曾在多間跨國公司從事資訊科技管理廿多年，並推動大型企業數位化轉型項目，對資訊科技策略科技和服務創新以及業務流程的改造具有豐富經驗。

大灣區經貿協會中小企及青年創新創業主席 — 余日峰院士

余日峰院士由2003年起長居大灣區，工作關係曾考察大灣區超過1000家工廠，2014年開始協助超過400家港商落地大灣區市場，在香港以“大灣區達人Rocky Yu” 舉辦講座超過70場，2022年6月接受中央電視台4頻道香港25週年回歸特備節目採訪。著有一書「走進大灣區-港商如何落地前海橫琴南沙」，被收錄在香港公共圖書館。