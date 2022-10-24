元宇宙｜探索虛實中的商業價值　「數字原住民」促新經濟模式誕生

元宇宙近年急速冒起，除了大眾所認知的虛擬資產外，不少企業開始發掘元宇宙技術的商業應用。在科技發展與全球疫情催化下，元宇宙的虛擬世界已經出現有如現實般的商店學院、主題樂園及活動場館等，能與他人進行遊戲娛樂、會議展覽及演唱會等的實時互動。於虛擬現實空間的「Phygital」世界熱潮下，企業能積極布局元宇宙應用，踏上科技的快車嗎？

立即報名收看「智」未來 - 元宇宙商匯通！

本集「智」未來 - 元宇宙商匯通，將與您盡覽市場流行的商業應用案例，全面剖析進軍元宇宙的考慮因素、必要條件及技術。一眾Web3.0專家分享現有業務如何融入元宇宙產業，創造商業價值。帶您透視元宇宙的商業世界！

活動詳情︰

日期︰2022年10月25日（星期二）

時間︰15:00 - 16:30

方式︰網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

講座語言：廣東話

立即報名收看「智」未來 - 元宇宙商匯通！

主持：

香港電腦商會主席、元宇宙產業聯盟召集人 — 許健生先生

嘉賓（排名不分先後）：

騰訊雲國際戰略總監 — 孫暢先生

商湯科技亞太區香港總經理 — 周宏謙先生

Animoca Brands 戰略合作總監 — 周僖敏小姐

領尖企業有限公司集團行政總裁 — 蘇漢明先生

嘉賓背景

香港電腦商會主席、「元宇宙產業聯盟」召集人 — 許健生先生

許健生有超過25年傳媒及企業管理人經驗，現時為香港電腦商會的主席及香港元宇宙產業聯盟的召集人。他熱愛媒體工作並致力於推動新媒體和資訊科技發展。許先生曾是港、台傳媒企業高管、香港數碼廣播有限公司顧問及節目主持，現從事新媒體廣告及數碼產品零售批發等業務。

騰訊雲國際戰略總監 — 孫暢先生

孫暢擁有十餘年的科技及戰略管理經驗，現在騰訊雲負責國際業務的戰略規劃及戰略項目的落地，他關注科技界的前沿發展，特別是Web3/區塊鏈/金融科技等領域。在加入騰訊前，孫先生曾在摩根大通科技部門任職，也曾在麥肯錫任職咨詢顧問。 他亦擁有INSEAD的MBA學位。

商湯科技亞太區香港總經理 — 周宏謙先生

周宏謙為商湯科技亞太區香港總經理。他在業務拓展資歷深厚，在中國大陸、港澳台、新加坡和加拿大有超過20年的專業經驗。周先生在商湯科技負責香港市場業務拓展，市場戰略以及與關鍵客戶管理層建立戰略關係。加入商湯科技前，他曾在Pivotal, SAP和Oracle擔任過類似的執行職務。

Animoca Brands 戰略合作總監 — 周僖敏小姐

周僖敏（Zaf）現為Animoca Brands 的戰略合作總監，此前曾先後成立初創企業及為帶領 AlipayHK 業務拓展。她曾涉獵多個行業，經驗豐富，熟悉零售、餐飲科技、金融科技，以至區塊鏈遊戲等領域。

領尖企業有限公司集團行政總裁 — 蘇漢明先生

蘇漢明（Julian）為 XBE 集團行政總裁，以及集團旗下公司：Coinllectibles 和 Marvion 之副主席。 XBE 是一家提供 Web5 服務 (5aaS) 的企業，透過其服務令初創和成熟的公司盡佔市場地位及優勢。Coinllectibles為藝術和收藏品行業；及Marvion為媒體和娛樂行業。