【足本重溫】Talk Talk 網上講座 - FinTech創新前瞻

多位嘉賓於「金融科技」議題上有不少見解分享，香港銀行學會行政總裁梁嘉麗女士表示，金融科技不只是一個詞，而是已在實際場境操作。騰訊雲港澳業務總監蔡毅海先生表示應用科技在金融業是有著示範作用，因為疫情令元宇宙技術更蓬勃，更多場景於虛擬現實混合的場景出現，例如客戶可以於虛擬世界接待。另外企業想用AI技術，難在要運算力、優質數據、數據科學(data science)、聯邦學習，再以模型分享，是一個挑戰。

香港應用科技研究院前行政總裁、慧科科創投資合伙人周憲本先生表示香港作為世界外匯中心，很多交易在港發生，央行貨幣可通過局塊鏈交易，對香港金融中心地位有領導性的影響。Blue 行政總裁兼執行董事孔德秋先生表示數碼化不是策略，而是需求。保險公司會加速這方面發展，以前的保險市場主要由保險公司主導，公司會決定產品，但將來將演化為由消費者主導，所以未來將有更多獨特產品，不再單一化。StashAway集團聯合投資總監兼香港區董事總經理梁穎瑩女士表示通過金融科技，可讓金融做到個人化，以前只有高淨值客戶才能實現；現在利用金融科技研發的智能系統，能監管全天候宏觀變化，令投資變得簡單。

主持：

香港銀行學會行政總裁 — 梁嘉麗女士, MH

嘉賓（排名不分先後）：

騰訊雲港澳業務總監 — 蔡毅海先生

香港應用科技研究院前行政總裁、慧科科創投資合伙人 — 周憲本先生

Blue 行政總裁兼執行董事 — 孔德秋先生

StashAway 集團聯合投資總監兼香港區董事總經理 — 梁穎瑩女士

主持背景：

香港銀行學會行政總裁 — 梁嘉麗女士, MH

作為學會行政總裁，梁女士致力提高本港銀行從業員能力和專業水準的持續發展。此外，梁女士擔任多項公職，獲邀成為多個政府委員會、理事會、專業機構委員會及嶺南大學校董會的成員。並曾任香港學術及職業資歷評審局議會成員。梁女士亦應邀於不同國際機構就銀行及金融業培訓分享專業知識。

嘉賓背景：

騰訊雲港澳業務總監 — 蔡毅海先生

蔡毅海先生在IT行業擁有超過25年的豐富經驗，特別是在企業銷售領域，專注於基礎設施解決方案、管理服務和雲技術。在加入騰訊雲之前，蔡先生也在IBM領導了香港和中國大陸不同的業務部門超過23年，之後也在香港亞馬遜AWS任職。 他亦擁有香港科技大學的MBA學位。

香港應用科技研究院前行政總裁、慧科科創投資合伙人 — 周憲本先生

周憲本先生在高新科技領域擁有三十年的全球高級行政、業務運營、市場拓展、產品開發、技術研究、股權投資、董事會治理、項目和工程管理的經驗。2018年，周先生通過香港政府全球聘任被委任為香港應用科技研究院總裁，帶領香港政府資助最大的應用研究所。

Blue 行政總裁兼執行董事 — 孔德秋先生

孔德秋先生在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業。孔先生在擔任Blue 行政總裁兼執行董事前，曾出任英傑華香港之亞洲區首席風險官。

StashAway 集團聯合投資總監兼香港區董事總經理 — 梁穎瑩女士

梁穎瑩（Stephanie）小姐為環球宏觀定量投資的專家。加入金融界前，獲美國史丹福大學頒授計算機科學（人工智能專業）碩士學位，並於亞太區顧問公司McKinsey&Co.建立首個事業里程碑。往後她曾任高盛、多間投資機構及家族辦公室的投資經理。