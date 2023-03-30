探討元宇宙新商機，金融業結合數碼科技開拓新「虛擬經濟」

金融業在元宇宙世界中，透過區塊鏈去中心化、跨界等特質，可以取得更快捷、更便宜的交易，未來勢必將有更多金融業加入元宇宙腳步，隨之而來的，可能將是另一個金融新世界。企業想緊貼元宇宙世界，了解元宇宙未來金融新商機? 匯聚元宇宙及金融科技專家，一起全面剖析進軍元宇宙金融的考量、必要條件及技術層面，以至未來的發展與機遇。



本集「智」未來 - 元宇宙金融新世界，帶您從金融商業透視元宇宙世界，並探討元宇宙和現實世界與數位經濟的互動關係﹑Web3.0生態圈﹑虛擬數碼科技和區塊鏈技術等多項必要技術﹑條件及限制，一眾元宇宙和金融科技專家亦會分享元宇宙金融的實際應用，一起開拓元宇宙未來金融新機遇！

立即報名

立即報名

活動：「智」未來 - 元宇宙金融新世界

日期：3月30日 (四)

時間：15:00 - 16:30

形式：網上直播

講座語言：廣東話

主持：

投資推廣署金融科技主管— 梁瀚璟先生

嘉賓（排名不分先後)：

香港數字金融協會聯席會長— 陳家豪先生

香港金融科技行業協會會長— 李國樑先生

香港數碼資產學會理事— 吳嘉恩女士

WOW IMPACT 創始人— 羅雪欣女士

嘉賓背景

投資推廣署金融科技主管—梁瀚璟先生

梁瀚璟領導香港特别行政區投資推廣署金融科技團隊,透過吸引國際及内地金融科技公司來港以協助豐富金融科技生態系統,為香港金融服務業的創新做出貢獻。他藉由與金融科技產業中主要的夥伴 — 香港、大灣區和其他主要國際金融科技中心的監管機構、金融機構、投資者、金融科技公司、協會等合作,進而實現目標。

香港數字金融協會聯席會長﹑智慧城市聯盟金融科技委員會主席 — 陳家豪先生

陳家豪擁超過20年亞太區外資銀行的信息科技管理及行政經驗，更以核心成員身份參與多個知名組織包括香港數碼港輔道服務導師及企業發展顧問委員、領創香港名譽主席、智慧城市聯盟金融科技委員會主席、雲端與流動運算專業人士協會主席等，以全方位方式推動以金融科技爲核心之創投及培訓為主之數字經濟生態打造。

香港金融科技行業協會會長— 李國樑先生

李國樑是香港金融科技行業協會的創始人和會長，協會致力促進金融科技與傳統金融行業的合作，另外，他也是web3實驗室聯席主任和團結香港基金顧問，並任職Banking Circle大中華區總經理，專注於為金融機構提供一站式金融基建服務。

香港數碼資產學會理事— 吳嘉恩女士

吳嘉恩於MUXIC創立早期加入，利用在科技市場普及策略方面的經驗，將MUXIC Metaverse技術、娛樂及流行文化集中並推行市場普及化，目標為相關行業開闢一個全新的音樂元宇宙，讓他們以可持續的方式交流和發展。

WOW IMPACT 創始人— 羅雪欣女士

羅雪欣同時現任 eXp World Holdings環球顧問、大灣區影響力協會青年及教育委員會聯席主席，香港國際家族辦公室協會副主席等。羅女士熟悉資本市場運作，經驗橫跨多個界別，跨媒體、數碼轉型、房產科技、web3及新零售等。