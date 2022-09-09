加息利好銀行股淪泡影　拆解港銀不升三大理由　專家籲改買中移動

美國加息步伐持續，但近期港銀股價跑輸大市，去年開始炒起的加息對銀行息差利好憧憬似乎已蕩然無存。港銀中期業績在上周已全部揭曉，並均有相同之處，第一淨息差未見明顯受惠，第二貸款業務需求疲弱而出現放緩，第三內房債風險增加促使其增加撥備，影響最終盈利表現。有分析認為，宏觀經濟未明朗，相較於內房債風險，更擔憂港銀在本港的貸款業務，加息或會進一步打擊本身疲弱的貸款需求，從而拖累股價表現。



截至9月8日收市，中銀香港（2388）跌0.94%至26.3元，恒生（0011）收報119.9元，跌0.58%，東亞（0023）派特別息消息利好，升1.34%至9.8元。三股股價表現，皆難言亮麗。

資料來源：港銀中期業績報告

息差篇︰港銀「有錢借唔出」難

為抗通脹，環球央行持續加息，港銀受惠息差擴闊憧憬卻未有實現。城市大學特約教授曾淵滄表示，港銀股價近期跑輸大市，主要由於港銀息口跟隨步伐及幅度未如預期，加上早前內房爛尾樓引發債務壞賬憂慮，令股價「打回原形」，恢復未加息前的位置。

事實上，翻查港銀中期業績，淨息差未見明顯升溫，中銀香港上半年調整後淨息差按年增3個基點至1.13厘，淨利息收入按年增8.7%；東亞淨利息收入增加5.6%，淨息差由1.38%擴闊至1.42%；恒生淨息差則下跌1個基點至1.42%，淨利息收入增4%。

港銀息口表現未如預期，主要由於銀行總結餘仍屬充裕，宏觀經濟及樓市疲弱，影響企業投資及個人置業意欲，拖累信貸及按揭業務表現，即「有錢借唔出」。曾淵滄預計，美國加息周期將於明年首季完結，其後會步入減息周期。港銀息口再度向上空間料為有限，例如滙豐（0005）近期推出首年定息按揭計劃，意味其也有此預期。

行健資產管理投資董事羅偉業也認同道，美國今次加息未必如同以往般，對於擴闊銀行息差帶來如預期般的利好，因為往年加息周期適逢經濟環境佳，市場存在較高融資需求，今次情況則相反，美國面臨滯脹及衰退風險，同時俄烏戰爭帶來了能源及產業鏈供應短缺等問題，歐美疫情過後經濟及市場需求仍屬疲弱。

曾淵滄預計，美國加息周期將於明年首季完結，其後會步入減息周期。港銀息口再度向上空間料為有限。（資料圖片）

貨款篇︰增長慢下半年需求仍疲弱

中銀香港上半年客戶貸款總額增長5.1%，唯較去年全年的6.8%增幅有所放緩。當中香港使用貸款增4.9%，工商金融貸款增7.1%，個人貸款增2.3%，主要由住宅按揭及其他個人貸款增長帶動。東亞貸款增長放緩，貸款餘額也受到風險管控措施，及客戶去槓桿影響，期內香港客戶保持平穩於3,029.98億元。

相較之下，恒生銀行表現最差，客戶貸款總額跌1.2%。已扣除預期信貸損失準備的客戶貸款跌1%，於香港使用貸款跌1%。多個行業貸款均下跌，當中物業發展及物業投資貸款跌5%，工業、商業及金融業貸款跌2%。個人貸款大致與2021年底相若。住宅按揭及相關其他貸款增1%，信用卡貸款跌7%。

今年上半年，恒生銀行客戶貸款總額跌1.2%。(資料圖片)

金管局近期公佈的數據也顯示，港銀貸款連續兩個月錄得縮減，7月年化貸款增長率為負5.1%，跌幅並較6月負2%有所擴大。住宅按揭方面，新申請及新批出的按揭宗數均連續兩個月下跌，當中新批出按揭貸款金額及總數按月均跌逾兩成。

羅偉業指出，美國加息，香港由於聯繫匯率制度，息口也需要跟隨向上，但由於宏觀經濟情況未明朗，息口提升會進一步打擊本身疲弱的貸款及按揭需求，從而有機會影響資產素質，增加壞賬風險，對港銀板塊帶來負面影響。

他預計，本港銀行下半年仍會面對貸款需求疲弱的情況，而考慮到過往其在資產素質管理及撥備方面的工作，一向傾向於保守，認為相關壞賬風險仍會屬於可控範圍。

羅偉業指出，宏觀經濟情況未明朗，息口提升會進一步打擊本身疲弱的貸款及按揭需求。（資料圖片）

壞賬篇︰預期信貸損失料上升

而事實上，恒生及東亞中期盈利倒退逾40%，當中原因均包含因債務風險增加（包括內房債務）而提升撥備，中銀香港雖然業績錄得增長，但也做出相同動作。

當中東亞銀行減值貸款比率由去年底的1.09%，上升至今年6月底的1.58%。香港業務的減值貸款比率由1.09%上升至1.76%，而內地減值貸款比率則由1.54%上升至2.12%。期內內地新增不良貸款按年大幅增59.6%，主要由於若干房地產客戶被降級所致。東亞也是港銀中對內房債風險敞口最高的銀行，內房債佔總貸款比例達12%。

恒生上半年也調增預期信貸損失，預期信貸損失淨提撥按年上升17.57億元至20.96億元。中銀香港增加貸款及其他賬項減值準備淨撥備逾44%，該行內房風險敞口達1029億港元，但當中國有企業客戶貸款佔比高達78%。

羅偉業表示，作為基金經理，從中長線角度來看，目前並非買入港銀的合適時機，相較其他板塊估值也並非特別吸引，更建議留意前期超跌的消費及科技板塊，料更為具備增長潛力。（由受訪者提供）

分析︰現並買入港銀合適時機

曾淵滄表示，港銀對內房債風險普遍屬可接受範圍，而中央近期也有出台政策舒緩內房債務問題，故不會特別憂慮。相較內房債問題對於港銀的影響，他更擔憂下半年港銀信貸，包括按揭業務的表現，預計有機會較上半年有所下跌，或拖累股價進一步向下。故此，相較港銀，他更推介其他板塊的高息股，包括中移動﹙0941﹚、中海油﹙0883﹚等。

羅偉業表示，作為基金經理，從中長線角度來看，目前並非買入港銀的合適時機，相較其他板塊估值也並非特別吸引。銀行股走勢通常與經濟周期同步，大市下跌時具備一定抗跌力，但回升時則多數跑輸大市，目前大市氣氛及走勢未見明朗，反而更建議留意前期超跌的消費及科技板塊，料更為具備增長潛力。