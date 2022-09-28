恒生MT｜取錄率不過5%！　HR總監親解「入場」門檻　讀這科有優勢

不少企業都有 Management Trainee﹙MT﹚ 計劃，希望從中揀到人才，銀行界MT更是炙手可熱。例如，恒生MT培訓計劃每年吸引數逾1,500份申請，平均約取錄40至50人，成功率僅3%！最新一屆的恒生MT培訓計劃正在接受申請，該行人力資源總監何樂斯接受訪問，講述「入場」門檻，具備數據管理及分析等科目相關背景的畢業生則看高一線。



何樂斯表示，新一屆MT培訓計劃下，每一位學員將有4至6個星期在數碼科技相關部門學習，以認識及迎合銀行業金融科技發展趨勢和需求。（蘇煒然攝）

新一屆將重點加強數碼科技培訓

應屆或者3年內大學畢業生（即2021至今年畢業）均符合資格申請恒生MT。該行人力資源總監何樂斯表示，計劃每年吸引數逾1,500份申請，而相較往年每年平均約取錄40至50人，這次會增至60人，以配合業務發展需求。值得留意的是，該MT計劃申請門欄並不設年齡限制，但要求學士學位或以上學歷﹙需要達到二級榮譽或以上﹚。

何樂斯表示，對於申請者主修的學科並沒有特別限制，接受不同學科背景的畢業生申請。近年銀行業金融科技發展存在人才需求，故此會期望具備數據管理及分析等科目相關背景的畢業生申請。

相較往年學員較長時間在同一部門學習，新一屆會在不同部門學習，並將重點加強在數碼科技方面的培訓。她指出，新一屆MT培訓計劃下，每一位學員將有4至6個星期在數碼科技相關部門學習，以認識及迎合銀行業金融科技發展趨勢和需求。同時，學員會實地考察本地金融科技公司，啟發對科技的應用及解決方案。

恒生自1994開始推行MT培訓計劃，2008年至今14年間已累計培訓逾600個人才。當中90%屬於本地生，另外也有少數的內地生及國際生。何樂斯表示，過往學員在計劃完結後，考核成功率達100%，並會直接指派去經理職位，大部分均會由此留在恒生工作。MT乃銀行人才庫非常重要的一部分。

何樂斯（右）表示，MT乃銀行人才庫非常重要的一部分。（蘇煒然攝）

何樂斯：人才「有入有出」

面對近年移民潮等問題帶來的人才流失問題，何樂斯坦言，這可能是每家港企都會面對的狀況，但恒生一直「有入有出」，相信有能力吸引人才停留。MT培訓計劃也提供具備市場競爭力的起薪點。

她又指出，相信恒生具備吸引人才的能力，包括以較為創新的企業文化及管理思維，員工福利方面的工作也一向充足。同時，在新冠疫情前已推行每周一至兩日彈性工作安排，員工可按需要在家工作，每個月並可享受2個小時休假。

恒生每年均會在大學透過舉行講座等方式招募申請者，今年除了前者外，會首次透過元宇宙恒生MT Finoland，讓畢業生了解和體驗MT培訓計劃。何樂斯表示，希望今年透過該新平台能吸引更多人申請。

恒生今年會首次透過元宇宙恒生MT Finoland，讓畢業生了解和體驗MT培訓計劃。何樂斯表示，希望今年透過該新平台能吸引更多人申請。（圖片由受訪者提供）

首推元宇宙恒生MT Finoland

該平台由恒生內部研發，提供的資訊，包括ESG倡議、數碼銀行服務及發展，以及恒生原創的虛擬KOL Hazel等。進入該平台的畢業生可以自行挑選一個屬於自己的角色，設定屬於自己的MT培訓計劃，以及參加小遊戲。

新一屆恒生MT計劃培訓期為期同樣為3年，但首兩年培訓生會有機會到10個不同部門實習，包括商業銀行、財務管理及個人銀行、環球銀行、科技及數碼商業服務、合規部及恒生指數等。

除了在香港接受培訓外，也會有跨境培訓，學員會在恒生中國及大灣區，接受4至6周的培訓，了解跨境金融業務、內地監管及合規守則、新興產業及相關機遇等。目前中港尚未通關，何樂斯期望明年能通關，令學員有機會前往大灣區接受相關培訓。同時，恒生會提供平台，透過派遣MT參加會議，與傑出領導者建立聯繫等，以了解行業最佳範例。