港交所姚嘉仁︰資本忌封閉要Connect 人民幣股票迎合需求｜專訪
環球金融市場今年在多國央行收緊幣策、地緣政治問題下，出現多年罕見的不景氣。不過，中港金融市場的互聯互通機制，卻取得多個里程碑式的進展，最新包括允許在港股通增人民幣股票交易櫃檯，以至將外國公司納入買賣名單等。
港交所（0388）聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁指出，在當下的宏觀環境，資本市場需要的：「Connection rather than isolation！」（對於資本市場，重要的是連繫，而非封閉）。互聯互通機制的深化，正好突顯本港金融中心具備超級聯繫人的優勢，是其他亞洲金融市場難以取代的。
互聯互通如「列車」 班次日益加密
姚氏在國際資本市場擁有超過 25年豐富經驗，曾以外資的身分，參與及見證中國金融體系過去十多年來對環球資本的開放歷程，在 2019 年加入港交所前，他曾擔任北京高華證券的副總經理及首席營運總監，其為高盛在中國內地的戰略合作夥伴，當時與中國監管部門，探討資本市場開放的機制。
參與中港金融市場多年，他把互聯互通機制比喻為一架列車，將內地與海外的市場緊密連接，為環球資本尋找投資中國市場的機會，亦為內地資本尋覓投資海外的機會。而港交所的角色，在於確保列車「愈行愈順」。提到滬深港通交易日曆安排早前得到中港金融機構批准加強，將可以在兩地市場均開市的所有交易日，同時開放滬深港通交易服務，他形容為相當於是列車班次日益加密。
北水准買海外企業屬Game Changer
滬港通及深港通在 2014年及2016年正式開通以來，經過多年擴容，現時港股通的平均每日成交額為300餘億元。列車「載客量」日漸增多的同時，載貨種類也增多。
在股份買賣名單方面，今年取得新擴展，將可納入符合條件的在港主要上市的外國公司。對此，姚嘉仁形容屬「Game Changer」。現時港股市場上，主要的股份是中國公司以及本地企業，今次的改變，令到內地投資者，可透過港交所平台直接投資外國公司的股份，有助吸引更多海外公司來港上市，進一步豐富本港上市公司種類。
只不過，近期以美國為首的環球央行進取加息；加上俄烏戰爭等地緣政治問題，外界擔心本港的國際金融中心優勢，面對新加坡等市場更激烈的競爭。姚嘉仁認為，現時宏觀情況下，包括外圍有戰事因素，明白市場會有擔憂，信心不足的時候。不過，他認為，市場總會有周期，有高山低谷。認為在現時大環境，更要關注長期的增長前景之上，要擴大市場，確保市場有足夠容量，包攬多種貨幣及多種金融產品。古往今來，每一次下行周期後，總會有新動力新機遇出現，對於資本市場而言，重要的是：「Connection rather than isolation！」。
他續指，「香港最好的地方，既是匯聚東西方的資本，同時是匯聚東西方的企業，集資上市實踐目標」。今次港股通股份買賣名單的擴展，是一個突破，令本港成為唯一一個，可讓外國公司與內地的資金互相對接的金融市場，突顯本港金融中心的獨特性。
香港匯聚中西資本 優勢難取替
除了港股通買賣名單擴大外，中證監早前也提到另外兩項支持香港鞏固國際金融中心地位的舉措，分別是在「港股通」增加人民幣股票交易櫃枱和在港推出國債期貨。上周港府向立法會建議，豁免市場莊家就人民幣櫃檯莊家的股票交易印花稅，目標在明年上半年，推出雙幣股票市場莊家機制。多家藍籌上市公司，如新世界發展、新鴻基地產、中國平安、騰訊控股、中銀香港及華潤啤酒等，皆表態積極研究在港新增人民幣股票交易櫃檯。
姚氏指出，以往境外人民幣並未有經常用於資本市場操作，如買賣港股等，現時透過人民幣股票交易櫃檯機制改良，期望營造一個更好的市場環境，將人民幣資金及股票投資連繫起來，迎合投資者需求。
同時，香港市場擁有豐富的人民幣資產，是全球最大的人民幣離岸中心，現時本港人民幣資金池規模達到逾8000億元，這種獨特性是亞洲其他的人民幣離岸中心，包括新加坡，難以取代的。
國債期貨望促進內地引外資
除了人民幣股票，至於另一資產債券，前景同樣教人期待。港交所數據顯示，債券通開通五年以來，獲批透過「北向通」入市投資者共766個，今年首八個月，日均交易量達300多億元，交易量達到5.3萬億元，境外投資者持有量達3.48萬億。
目前外資交易的內地境內債券種類，主要是中國國債，佔比接近50%。姚嘉仁指出，新推的國債期貨屬固定收益風險管理工具，配合早前推出的A50互聯互通指數結構性產品，可為海外投資者參與內地債市及股市時，提供控制流動性風險的新工具，能夠完善本港作為金融風險管理中心的定位。
他認為，有了這批風險管理工具，可以促進海外投資者，加大投資內地Ａ股市場及債券市場的倉位，因為這類利率掉期工具，屬國際投資者常用的方式，用於控制流動性風險。相信風險管理產品的多元化，將促進投資者增加投資。