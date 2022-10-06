港交所姚嘉仁︰資本忌封閉要Connect　人民幣股票迎合需求｜專訪

環球金融市場今年在多國央行收緊幣策、地緣政治問題下，出現多年罕見的不景氣。不過，中港金融市場的互聯互通機制，卻取得多個里程碑式的進展，最新包括允許在港股通增人民幣股票交易櫃檯，以至將外國公司納入買賣名單等。



港交所（0388）聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁指出，在當下的宏觀環境，資本市場需要的：「Connection rather than isolation！」（對於資本市場，重要的是連繫，而非封閉）。互聯互通機制的深化，正好突顯本港金融中心具備超級聯繫人的優勢，是其他亞洲金融市場難以取代的。



參與中港市場多年，港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁把互聯互通機制比喻為一架列車，將內地與海外的市場緊密連接。（鄭子峰攝）

互聯互通如「列車」 班次日益加密

姚氏在國際資本市場擁有超過 25年豐富經驗，曾以外資的身分，參與及見證中國金融體系過去十多年來對環球資本的開放歷程，在 2019 年加入港交所前，他曾擔任北京高華證券的副總經理及首席營運總監，其為高盛在中國內地的戰略合作夥伴，當時與中國監管部門，探討資本市場開放的機制。

參與中港金融市場多年，他把互聯互通機制比喻為一架列車，將內地與海外的市場緊密連接，為環球資本尋找投資中國市場的機會，亦為內地資本尋覓投資海外的機會。而港交所的角色，在於確保列車「愈行愈順」。提到滬深港通交易日曆安排早前得到中港金融機構批准加強，將可以在兩地市場均開市的所有交易日，同時開放滬深港通交易服務，他形容為相當於是列車班次日益加密。

滬港通及深港通在 2014年及2016年正式開通以來，經過多年擴容，現時港股通的平均每日成交額為300餘億元。列車「載客量」日漸增多的同時，載貨種類也增多。（資料圖片）

北水准買海外企業屬Game Changer

滬港通及深港通在 2014年及2016年正式開通以來，經過多年擴容，現時港股通的平均每日成交額為300餘億元。列車「載客量」日漸增多的同時，載貨種類也增多。

在股份買賣名單方面，今年取得新擴展，將可納入符合條件的在港主要上市的外國公司。對此，姚嘉仁形容屬「Game Changer」。現時港股市場上，主要的股份是中國公司以及本地企業，今次的改變，令到內地投資者，可透過港交所平台直接投資外國公司的股份，有助吸引更多海外公司來港上市，進一步豐富本港上市公司種類。

只不過，近期以美國為首的環球央行進取加息；加上俄烏戰爭等地緣政治問題，外界擔心本港的國際金融中心優勢，面對新加坡等市場更激烈的競爭。姚嘉仁認為，現時宏觀情況下，包括外圍有戰事因素，明白市場會有擔憂，信心不足的時候。不過，他認為，市場總會有周期，有高山低谷。認為在現時大環境，更要關注長期的增長前景之上，要擴大市場，確保市場有足夠容量，包攬多種貨幣及多種金融產品。古往今來，每一次下行周期後，總會有新動力新機遇出現，對於資本市場而言，重要的是：「Connection rather than isolation！」。

港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁認為，古往今來，每一次下行周期後，總會有新動力新機遇出現，對於資本市場而言，重要的是：「Connection! Rather than isolation」。（鄭子峰攝）

他續指，「香港最好的地方，既是匯聚東西方的資本，同時是匯聚東西方的企業，集資上市實踐目標」。今次港股通股份買賣名單的擴展，是一個突破，令本港成為唯一一個，可讓外國公司與內地的資金互相對接的金融市場，突顯本港金融中心的獨特性。

香港匯聚中西資本 優勢難取替

除了港股通買賣名單擴大外，中證監早前也提到另外兩項支持香港鞏固國際金融中心地位的舉措，分別是在「港股通」增加人民幣股票交易櫃枱和在港推出國債期貨。上周港府向立法會建議，豁免市場莊家就人民幣櫃檯莊家的股票交易印花稅，目標在明年上半年，推出雙幣股票市場莊家機制。多家藍籌上市公司，如新世界發展、新鴻基地產、中國平安、騰訊控股、中銀香港及華潤啤酒等，皆表態積極研究在港新增人民幣股票交易櫃檯。

姚氏指出，以往境外人民幣並未有經常用於資本市場操作，如買賣港股等，現時透過人民幣股票交易櫃檯機制改良，期望營造一個更好的市場環境，將人民幣資金及股票投資連繫起來，迎合投資者需求。

同時，香港市場擁有豐富的人民幣資產，是全球最大的人民幣離岸中心，現時本港人民幣資金池規模達到逾8000億元，這種獨特性是亞洲其他的人民幣離岸中心，包括新加坡，難以取代的。

姚嘉仁指出，國債期貨屬固定收益風險管理工具，配合早前推出的A50互聯互通指數結構性產品，可為海外投資者參與內地債市及股市時，提供控制流動性風險的新工具。（資料圖片／吳鍾坤攝）

國債期貨望促進內地引外資

除了人民幣股票，至於另一資產債券，前景同樣教人期待。港交所數據顯示，債券通開通五年以來，獲批透過「北向通」入市投資者共766個，今年首八個月，日均交易量達300多億元，交易量達到5.3萬億元，境外投資者持有量達3.48萬億。

目前外資交易的內地境內債券種類，主要是中國國債，佔比接近50%。姚嘉仁指出，新推的國債期貨屬固定收益風險管理工具，配合早前推出的A50互聯互通指數結構性產品，可為海外投資者參與內地債市及股市時，提供控制流動性風險的新工具，能夠完善本港作為金融風險管理中心的定位。

他認為，有了這批風險管理工具，可以促進海外投資者，加大投資內地Ａ股市場及債券市場的倉位，因為這類利率掉期工具，屬國際投資者常用的方式，用於控制流動性風險。相信風險管理產品的多元化，將促進投資者增加投資。