日本外儲跌4200億史上最急　分析料央行難撐　日圓勢穿145攻防位

美元強勢，多國貨幣出現貶值潮，日圓今年至今累計挫20%。雖然上月日本央行已經出手撐日圓，斥資3萬億日圓（折合約207億美元）干預匯市，入市規模遠超1998年亞洲金融風暴。然而，日圓兌美元匯價今再度跌至145，重返央行入市前的匯率水平，堪稱是匯價關鍵攻防位。更甚者，日央行最新數據，揭示入市代價，上月的外匯儲備跌幅達540億美元﹙約4,212億港元﹚，創有記錄以來最大降幅。



全球外匯儲備大「縮水」

強美元效應，今年以來全球外匯儲備大「縮水」據《彭博》統計顯示，全球外匯儲備今年以來累計減少7.8%，約為1萬億美元（折合7.85萬億港元），或是2003年開始統計以來的最大減幅。主因不少央行包括日本及韓國，都以外匯儲備入市支持本國貨幣，再者，美元升值亦令外儲估值下降。

多個亞洲國家最新公布的外匯數據，呈現更清晰的走資壓力。單計上個月，外匯儲備「縮水」最明顯的國家，是全球發達國中唯一堅持實行負利率的日本。在美國為首的央行進取加息之下，多年來維持負利率的瑞士，都已經跟隨掉頭加息，令利率重返正數。因此，日本的負利率變成全球獨有，日圓貶值壓力倍增。

多年來維持負利率的瑞士，都已經掉頭加息，令利率重返正數，因此，日本的負利率變成全球獨有，日圓貶值壓力倍增。（資料圖片）

入市代價浮現 日本外儲流失逾4200億元史上最急

更甚者，日本9月份外匯儲備跌至12,381億美元，跌幅達540億美元（折合4239億港元），創有記錄以來最大降幅。雖然資金外流明顯，不過若按外儲規模排名，日本仍然保住全球第二大外儲國的地位，僅次於中國。

中國9月外匯儲備下降約259.2億美元，跌至30,289.6億美元，創出五年半新低。不過，外儲總額守3萬億元大關，較市場預估的29,975億美元為高。另外，南韓的外匯儲備在9月份，更出現了近14年來的最大降幅，按月下降197億美元，至4,167.7億美元。

日本的外匯儲備跌幅，明顯高於其他市場，突顯日本政府入市撐日圓，啟動1998年以來最大規模的干預政策，對儲備構成的壓力。(各國官方數據）

從外匯跌幅金額比較（詳見上表），本港外匯儲備跌幅最細，不足130億美元，相信和港元與美元的聯繫匯率掛鉤有關。現時外儲規模，相當於香港流通貨幣五倍多，或港元貨幣供應M3約41%。

相反，日本的外匯儲備下跌超過500億美元，跌幅較其他國家大，相信和日圓跌至逾二十年低位，日圓兌美元匯率跌至145的關鍵低位時，決定入市干預有關。數據顯示，日本政府先後斥資3萬億日圓（約207億美元）干預匯市，規模遠超於1998年4月時，所動用的2.62萬億日圓。

日圓跌至145 重返央行入市攻防位

日本央行上月底入市干預後，日圓跌勢稍為喘定，美元兌日圓一度回升重上140，然而，日本央行入市撐匯率的「帳單」終浮現，面對日本外匯儲備急跌，日圓貶值壓力重臨，再度跌至央行入市的關鍵攻防位145水平。

日圓今年至今貶值幅度累計達20%，跌幅創下1970年代以來最急。日本首相的岸田文雄，就日圓貶值發表言論，指出弱日圓對當地經濟有利有弊，惟卻不樂見近期日圓一面倒大幅下跌走勢。

渣打北亞區投資總監鄭子豐(圖左)指出，整體上看亞洲經濟仍正面，重演金融危機的機會低。反之，認為歐洲的情況，更需要擔心，因為面對俄烏戰爭所帶來的巨大通脹壓力。(資料圖片)

亞洲經濟動力強 不虞外儲急跌引金融危機

對於亞洲央行外匯儲備急跌，對匯率的影響。渣打北亞區投資總監鄭子豐指出，美元強勢下，亞洲國家如日本及韓國，早前大額出手干預匯市，必然令到外匯儲備下跌。相信日後央行不會傾向再動用大額外匯儲備，「硬撐」匯率，因此在利率差距擴大下，亞洲貨幣持續呈弱勢。

對於日圓匯率走勢，他認為美元強勢未改，相信日本央行早前入市干預的關鍵水平145將會失守，日圓會再刷新低。該行料日圓兌美元未來三個月見147。

至於亞洲貨幣急跌，會否引發類似1998年亞洲金融風暴級數的危機，鄭子豐指出，外匯儲備只是其中一個考慮因素，現時更應該關注的，是亞洲經濟的復甦動力仍強，特別是「雙印」，即印尼及印度，經濟前景正面，前者受惠該國的人口紅利；後者則受到金融業改革措施所推動。因此，整體上看亞洲經濟仍正面，重演金融危機的機會低。反之，認為歐洲的情況，更需要擔心，因為面對俄烏戰爭所帶來的巨大通脹壓力。