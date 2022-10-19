施政報告｜多招覓地　惟私樓供應目標不變　分析︰僅追落後

【施政報告2022／施政報告／李家超】新任特首李家超上任後首份施政報告，對於重中之中的房屋政策，推出多招增加土地供應，包括私人參建居屋先導計劃、放寬強拍門檻至六成或七成業權、加速發展棕地等。在覓地措施盡出後，新政府對公營房屋的供應大增五成。然而，對於私樓市場，供應目標則維持是未來十年12.9萬個，未見同步上調。綜合多名專家指出，新招「遠水難救近火」，僅在供應上「追落後」。



綜合新一份施政報告的房屋政策，主調在增加供應，措施包括：（１）加速發展棕地；（２）放寬舊樓強拍門檻至六成或七成業權；（３）提高發展密度，住宅用地會以最高地積比率6.5倍為指引；（４）「生地」變可建屋「熟地」縮短約三分之一至一半時間；（５）私人參建居屋先導計劃等；（6）新一輪研究再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」。

對於公營房屋的供應，施政報告訂立多項目標，焦點是未來5年整體公屋供應增50%，由10.5萬增至15.8萬。不過，私樓市場方面，供應未有與公營房屋一樣增加，政府將私樓供應目標，維持在未來十年12.9萬個。施政報告提出，在未來五年，將準備好可興建至少72,000個私營單位的土地

李家超上任首份施政報告，目標是對公營房屋的供應大增五成。然而，對於私樓市場，供應目標則維持是未來十年12.9萬個，未見同步上調。（李澤彤攝）

蔡宏興：未能即時增加土地供應

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興接受訪問時表示，政府推出多項措施，加快土地供應，特別是將 「生地」變成可建屋「熟地」的時間，縮短約三分之一至一半。不過，認為措施並不能夠即時增加土地供應，只是「追落後」，彌補以往政府土地供應不足的問題。

對於樓價走勢，蔡宏興認為更關鍵的因素是在整個本港經濟環境，現時市場氣氛弱，打撃市民置業需求。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興接受訪問時表示，新措施並不能夠即時增加土地供應，只是「追落後」，彌補以往政府土地供應不足的問題。（資料圖片）

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚接受訪問亦指出，以往政府已經將十年私樓供應目標訂在12.9萬個，雖然今次提出，在未來五年，可興建至少72,000個私營單位的土地，不過未算有太大驚喜，因為市場一直都認為，近年的供應會比較集中。他反而期望政府能夠簡化審批程序，進一步加快供應。

印花稅放寬不似預期 張翹楚：看似「配菜」

除了土地供應之外，今次施政報告提到對專才置業的額外印花稅放寬，合資格外來人才如在今天或以後在港置業，可於居港七年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但他們仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅。李家超指出，政策目的是鼓勵引進人才，同時不希望因此而出現炒賣，認為已平衡兩方面。

蔡宏興對於額外印花稅放寬感到失望，認為退還印花稅需要等待７年，時間過長。對於海外人才來港工作及置業，有點「人工未收，先打300大板」的感覺，期望未來可以進一步放寬，甚至直接豁免該類印花稅，以鼓勵人才來港。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚接受訪問亦指出，額外印花稅寬減措施，感覺只是「配菜」，認為專才考慮會否來港就業及買樓，主要因素是本港經濟前景，及就業待遇是否吸引，而非印花稅問題。。（資料圖片）

張翹楚接受訪問亦指出，額外印花稅寬減措施，感覺只是「配菜」，認為專才考慮會否來港就業及買樓，主要因素是本港經濟前景，及就業待遇是否吸引，而非印花稅問題。

花旗維持樓價下跌10%預測

花旗中國香港地產研究主管楊海全指出，早前市場對放寬印花稅期望很大，不過現時實際措施，不如預期，質疑能否有效提高樓市需求，特別是在本港供樓利率將在第四季進一步上調的情況下。對於樓價預測，維持樓價會由現時水平下跌約10%的預期。