波動市反吸進取客入場　信銀國際梁淑怡︰冀高端客業務兩年倍增

今年以來市況持續波動，信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，客戶風險胃納偏向保守，但也吸引進取型客戶入市進行股票掛鉤投資。首8個月資產額達400萬以上的CITICdiamond客戶數目仍較去年底升25%，資產管理規模（AUM）升近30%，有信心全年兩者能夠保持相若增幅，中長期目標為未來兩年兩者均能翻倍。

梁淑怡接受《香港01》專訪時表示，美國最新加息0.75厘，預計加息周期會維持至明年上半年，而受到美國加息、俄烏軍事衝突引發通脹壓力等因素影響，股市中短期內仍將較為波動。環球經濟疲弱，中國也未能獨善其身，但二十大後新領導班子相信首要任務為重振疫情後的經濟，對此持樂觀態度。

梁淑怡表示，目前港股PE市盈率下跌，吸引進取型客戶入市，近幾個星期股票掛鉤投資受到歡迎。（盧翊銘攝）

保本類存款票據投資額 以倍數增長

她建議，投資者可採用分散投資策略，視乎個人的風險胃納，定期檢視投資組合。而為迎合市場需求，會在第四季內推出利率掛鈎結構性票據，屬於全新保本型產品。

受到加息及市況波動影響，梁淑怡表示，客戶風險胃納偏向保守，保本類的存款票據投資額以倍數增長，今年首8個月結構性存款收入同比翻8倍，而受到加息環境影響，第三季短期債券投資收入較第二季增75%。

目前港股PE市盈率下跌，也吸引進取型客戶入市，包括本地銀行股等。﹙資料圖片﹚

高端客戶年輕化並偏好線上平台

不過，目前港股PE市盈率下跌，也吸引進取型客戶入市，她指，近幾個星期股票掛鉤投資受到歡迎，選擇投資的板塊包括藍籌、科技、本地銀行等。

今年CITICdiamond新客戶中有80%為45歲以下年輕客戶，而為照顧疫情期間客戶需求， 6月於旗艦流動銀行平台inMotion動感銀行，推出新客戶線上開立CITICdiamond功能，至8月的兩個月內約20%新客戶為透過線上開戶。目前CITICdiamond新客戶中超過90%有網上戶口。同時，高端客戶的股票買賣業務有逾90%為經過線上平台，而整體股票及基金交易宗數中經線上平台則有80%。

拓展大灣區及新加坡業務

目前信銀國際在金鐘、銅鑼灣及旺角共設有三家財富管理中心，目標為明年在尖沙咀及北區再增設至少兩家。而除了本港市場，明年首季會在澳門推出銀行保險業務，為大灣區戰略項目之一，同時會於新加坡開展私人銀行業務。