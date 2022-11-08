渣打溫拓思︰峰會增對港信心將推動數碼業務　望中國相關盈利翻倍

本港金融峰會完滿結束，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）是最先表態參與的重量級人物之一，幫手「說好香港故事」。他表示，中港新領導班子給予的政策等方面信息一致，強調香港作為中西橋樑的優勢及大灣區機遇等，增添其對香港信心。渣打會繼續投資中港，當中香港已有較為進取的招聘人才計劃，並會在數碼化方面進行投入，包括虛擬銀行MOX，而未來3年投資3億美元於中國相關業務，以達至相關盈利翻倍的目標仍會維持。



港府希望藉峰會對外宣示「HK is back」的形象，溫拓思表示，目前香港僅是 「nearly 100% back」，若要100% back，「China needs to be 100% back」。（資料圖片）

香港若要100% back 內地須先100% back

港府希望藉峰會對外宣示「HK is back」的形象，溫拓思表示，新冠疫情期間回港數次包括這一次，是因為香港對於渣打來說是非常重要的市場，而此次來港可能存在「特別待遇」，對此感到抱歉，但整體感覺正面，與在西方媒體上接收到的信息不一樣。

在他看來，目前香港僅是接近完全恢復，「nearly 100% back」，因內地仍未走出疫情及放寬檢疫措施，若要香港100% back，內地必須先有所恢復，「China needs to be 100% back」。不過，港府放寬檢疫措施至0+3是一個很好的開始，他個人也感受到較以往為方便，唯認為並不足以吸引外資及企業人員等回流，故最好是完全取消檢疫限制，「scrap the whole thing」，能和其他國家地區看齊。

對於外界常常將香港與新加坡相比，他認為兩者均有其獨特性，當中香港背靠中國的地位非常大的優勢，而新加坡也有值得香港學習的地方。

溫拓思表示，內房最差時間已過或者已見底或仍未過去，政府早前推出多項措施救市仍未足夠，預計會出台更多政策以穩定市場。（資料圖片）

內房市場最差時間仍未過

渣打早前公佈的第三季業績佳於市場預期，當中香港區業務收入並創新高，並仍為其主要收入來源地。溫拓思表示，息口上升影響仍需時反映在賬面上，並憧憬內地重新開放對香港業務的利好，而潛在面對的風險則包括外圍及內地經濟疲弱，內地房地產市場風險，以及地緣政治緊張包括中美交惡等。

美國最新加息0.75厘，他預計，美國加息將持續，但會放慢步伐，及加幅至0.5厘或0.25厘，料該次加息周期將持續至明年年中，然後維持一段時間，再開始減息。

溫拓思表示，加密貨幣投機及波動性較大，需要受到監管。（資料圖片）

加密貨幣需受監管

內房市場方面，溫拓思表示，如果說最差時間已過或者已見底，仍然為時較早，內地政府早前推出多項措施救市，幫助舒緩爛尾樓等問題，但目前來看可能仍未足夠，預計會出台更多救市政策以穩定市場，令樓價不至於出現大跌。渣打第三季信貸減值支出2.27億美元，按年按季均有上升，當中內地商業房地產風險敞口達1.3億美元。

另外，渣打旗下虛擬銀行MOX現時已有40萬名客戶，而在新加坡發展的虛擬銀行Trust，也擁有相同客戶數目。對於港府早前發布的虛擬資產政策宣言，他認為，加密貨幣投機及波動性較大，需要受到監管，另渣打正積極參與金管局的數碼央行數字貨幣準備過程，並會幫忙做好投資者教育等工作。