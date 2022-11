渣打溫拓思︰峰會增對港信心將推動數碼業務　望中國相關盈利翻倍

本港金融峰會完滿結束,渣打集團(2888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)是最先表態參與的重量級人物之一,幫手「說好香港故事」。他表示,中港新領導班子給予的政策等方面信息一致,強調香港作為中西橋樑的優勢及大灣區機遇等,增添其對香港信心。渣打會繼續投資中港,當中香港已有較為進取的招聘人才計劃,並會在數碼化方面進行投入,包括虛擬銀行MOX,而未來3年投資3億美元於中國相關業務,以達至相關盈利翻倍的目標仍會維持。



港府希望藉峰會對外宣示「HK is back」的形象,溫拓思表示,目前香港僅是 「nearly 100% back」,若要100% back,「China needs to be 100% back」。(資料圖片)

香港若要100% back 內地須先100% back

港府希望藉峰會對外宣示「HK is back」的形象,溫拓思表示,新冠疫情期間回港數次包括這一次,是因為香港對於渣打來說是非常重要的市場,而此次來港可能存在「特別待遇」,對此感到抱歉,但整體感覺正面,與在西方媒體上接收到的信息不一樣。

在他看來,目前香港僅是接近完全恢復,「nearly 100% back」,因內地仍未走出疫情及放寬檢疫措施,若要香港100% back,內地必須先有所恢復,「China needs to be 100% back」。不過,港府放寬檢疫措施至0+3是一個很好的開始,他個人也感受到較以往為方便,唯認為並不足以吸引外資及企業人員等回流,故最好是完全取消檢疫限制,「scrap the whole thing」,能和其他國家地區看齊。

對於外界常常將香港與新加坡相比,他認為兩者均有其獨特性,當中香港背靠中國的地位非常大的優勢,而新加坡也有值得香港學習的地方。

溫拓思表示,內房最差時間已過或者已見底或仍未過去,政府早前推出多項措施救市仍未足夠,預計會出台更多政策以穩定市場。(資料圖片)

內房市場最差時間仍未過

渣打早前公佈的第三季業績佳於市場預期,當中香港區業務收入並創新高,並仍為其主要收入來源地。溫拓思表示,息口上升影響仍需時反映在賬面上,並憧憬內地重新開放對香港業務的利好,而潛在面對的風險則包括外圍及內地經濟疲弱,內地房地產市場風險,以及地緣政治緊張包括中美交惡等。

美國最新加息0.75厘,他預計,美國加息將持續,但會放慢步伐,及加幅至0.5厘或0.25厘,料該次加息周期將持續至明年年中,然後維持一段時間,再開始減息。

溫拓思表示,加密貨幣投機及波動性較大,需要受到監管。(資料圖片)

加密貨幣需受監管

內房市場方面,溫拓思表示,如果說最差時間已過或者已見底,仍然為時較早,內地政府早前推出多項措施救市,幫助舒緩爛尾樓等問題,但目前來看可能仍未足夠,預計會出台更多救市政策以穩定市場,令樓價不至於出現大跌。渣打第三季信貸減值支出2.27億美元,按年按季均有上升,當中內地商業房地產風險敞口達1.3億美元。

另外,渣打旗下虛擬銀行MOX現時已有40萬名客戶,而在新加坡發展的虛擬銀行Trust,也擁有相同客戶數目。對於港府早前發布的虛擬資產政策宣言,他認為,加密貨幣投機及波動性較大,需要受到監管,另渣打正積極參與金管局的數碼央行數字貨幣準備過程,並會幫忙做好投資者教育等工作。