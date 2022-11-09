港銀3個月息破4厘　專家籲定期「宜短不宜長」　料美加息至明年中

美聯儲上周大幅加息0.75厘，市場預期加息步伐將持續，加上年尾，港銀上調定存利息搶存款戰越見激烈，目前港元1年期定存息最高已逾5厘。不過，有專家則提醒，美聯儲加息周期或延長至明年中，意味定存利息有望繼續向上，故定存「宜短不宜長」，建議可先做3個月定存再續期做更高息定存，或者部署債券或股票等其他投資機會。



中小型行最搶錢 富邦4.6厘全港最高

《香港01》記者綜合多家港銀3個月定存利息，發現有多家銀行已突破4厘，當中最高為富邦的4.6厘，以起存額100萬元來計算，3個月即可穩袋1.15萬元。排行第二的為花旗Citigold新客戶享有定存優惠4.5厘，起存額僅為5萬元，但要留意成為該客戶需要150萬元資產，而一般花旗客戶透過線上平台開立定存，利息也可高達4.37厘，並不設最低存款限制。

港元3個月定存優惠逾4厘的，目前還有招商永隆的4.1厘，以及大新銀行的4.05厘，唯起存額分別高達500萬元及100萬元。華僑永亨也有4厘，起存額雖為20萬元，但需留意要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。

恒生3.75厘冠絕四大行

若果資金有限，可考慮起存額僅為1萬元的四大行，目前港元3個月定存利率最高的為恒生，達3.75厘，其次為中銀香港的3.6厘，而滙豐也有3.5厘。中銀香港並推出2個月定存利率3.5厘優惠，以吸納跨年資金。

若果尋求資金門欄更低的，可考慮虛擬銀行，當中富融銀行（Fusion Bank）有3.5厘，不設最低起存額，若果存入資金50萬元或以上，則可享有3.58厘優惠。

上商林俊泓：短期定存利率上升幅度料高於長期

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，美國通脹仍高企，宏觀經濟仍能承受加息影響，預計該次加息周期較大機會會比市場預期為長，港銀定存利息有望繼續向上，故此定存宜短不宜長，建議可以短至1個月至3個月，然後再續期做更高息定存。考慮到美國加息以及港銀年結等因素，預計短期定存利率上升幅度將高於長期。

他預計，美聯儲將於今年年尾再度加息0.5厘，明年首兩季分別加息0.5厘及0.25厘，若果屆時通脹仍未能受控，料會繼續延長加息周期。

港元3個月拆息目前已升至近4.8厘，1年期拆息升至5.4厘，林俊泓預計，拆息將持續上升，明年中１年期拆息會再升至5.6至5.7厘，而本港1年期定存利息料將有更多銀行加入5厘行業。

李澄幸表示，本港貸款需求不是十分強勁，銀行不一定需要大幅上調定存息，故建議投資者要避險可以將部分資金做定存的同時，留意市場其他投資機會，例如高評級債券或股票作長線部署。（資料圖片）

李澄幸：做定存同時留意債券或股票投資機會

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示也建議，可主要考慮短期3個月定存，比較具備彈性，因為美國加息的預期仍然持續中，各大銀行可能藉此吸引新客戶和新存款，可能陸續有一些短期的優惠。現時美債的孳息曲線形態都預示明年經濟衰退的機會很大，預計明年年中可能達到是次加息週期的頂點，至約5.5厘左右。

他並指出，港元的存款息率和P一樣，不會跟足美國加息的速度，因為參考上一季度，本港銀行貸存比率為71.6%，是近5年的低位，反映貸款需求不是十分強勁，銀行如果本身的預期貸款不強，不一定需要大幅上調定存息。故建議，投資者要避險可以將部分資金做定存的同時，留意市場其他投資機會，例如高評級的債券或股票作長線部署。