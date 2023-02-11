港共享「尿袋」赴日上市　每小時6蚊竟有得做　咩時段最多人租？

今天智能電話電池容量不斷增加，但電量消耗卻更大，市民少不免要自攜「尿袋」（流動充電器）外出，或到外租借流動充電器。Inforich旗下ChargeSpot於2015年在香港成立，主要提供流動充電器租借服務，市佔率現已逾九成，更於2018年擴充業務至日本市場，最近更成功在當地上市。



都市人機不離手，手機電量隨時用不著半天已經消耗得七七八八。面對手機「乾塘」，隨身又未有攜帶「尿袋」，除了去商場、咖啡店充充電，也許要付費租用流動充電器。

從事流動充電器租借服務的ChargeSpot，或許讀者對它不感陌生，因為它幾乎隨處可見，在7-11便利店、商場都會出現它的租借機站。ChargeSpot本身是一家香港成立的初創，獲日本公司Inforich投資，在2018年將業務拓展至日本，其後更發展至台灣、泰國等。

香港「土炮」公司由本地闖出國際，Inforich創辦人及行政總裁陳日華表示，現時公司主攻日本市場，已完成三輪融資，籌共7,000萬美元（折合約108億日元），並成功在日本上市。ChargeSpot在日本當地覆蓋逾八成便利店，在7-11、Lawson、FamilyMart都能夠見到它的身影。

Inforich投資本地初創ChargeSpot，並於2018年擴充業務至日本市場，短期將於當地上市。

有免費尿袋 為何要用ChargeSpot？

ChargeSpot植根香港，儘管已成為日本公司，但依舊積極發展本地市場。現時在香港設逾5,000個租借站，涵蓋7-11便利店、大型商場及不同類型場所，遍佈18區，方便用家租借及歸還充電器。在2021年5月，香港區業務已開始錄得盈利。

各處鄉村各處例，ChargeSpot在不同國家地區的收費均有不同。以香港為例，租金每小時6元，一日封頂收費為30元，大約租借7天便把約200元的按金全扣掉。日本則以指定時限為封頂位，一逾時便會全數扣起按金。

或許有讀者會問，即使沒有自攜「尿袋」，在商場或電訊商都能夠免費借用充電器，甚至有其他便利店提供更優惠的價錢租借，為何ChargeSpot佔據了本港市場的90%市佔率？

ChargeSPOT香港區行政總裁鄭煒燕稱，市面上的確有免費或收費更低的充電器租借服務，不過ChargeSpot能夠利用App提供實時資訊，用家可知道附近有甚麼地方能夠租借或歸還充電器，而且租借點眾多，「唔使驚去到無尿袋借，又唔使怕未叉滿」。公司透露，截至2021年4月的數據，每部充電器平均每月有30.5次租借次數，即每部平均每日都能夠租出一次。

ChargeSpot在全港設有5,000個租借點，遍布18區的便利店及食肆，並提供跨區歸還的服務。

5000個租借點 提供跨區返還

在港的5,000個租借點，從地圖可見，在油尖旺及中環等商業區的分布較為集中。鄭煒燕稱，不少客戶在核心地區租用充電器後，或希望在其他地方、甚至在家附近歸還，而ChargeSpot正正提供跨區返還服務。

但與此同時，正因為出現地區需求差異，ChargeSpot每天都要安排員工到不同租借點調配充電器，盡量讓旺區供應充足，同時不會令非旺區有太多閒置資源，並影響客戶歸還。

可是，當客戶打算歸還時，而附近的租借點均沒有空位歸還的話，又有甚麼解決辦法？鄭煒燕則指，公司考慮到這個情況，建議客戶可以致電熱線，讓公司的後台同事將該租借點的閒置充電器彈出，而提供多一個空位讓客戶先行完成歸還程序，無須擔心因為無法歸還而增加租借費用。

此外，除了比其他充電器租用服務更加便利，ChargeSpot亦強調安全性。鄭煒燕稱，「尿袋」配備三種充電，其中為蘋果充電的Lightning線已通過MFi認證，「即係有蘋果認證」，是唯一一家提供獲MFi認證充電線的租借「尿袋」。

ChargeSpot的租借點遍布全港，最近登陸連鎖超市HKTV mall的線下商舖。

Happy Hour 更缺電

港人要租借充電器不外乎「救命」，ChargeSpot的數據反映，香港人一般租用時間為兩小時多，大概是足以把手機充滿後，並有時間讓客戶找尋附近租借點歸還。至於甚麼人會較大的租用需要？「用家年齡分佈好廣，男男女女都有」，鄭煒燕指出在戶外工作的港人租借需求更大，「外勤、步兵、出街Sales等等」。

不過，從租用的時段來看，需求的高峰期更傾向接近放工時間。根據ChargeSpot的數據顯示，租借充電器的高峰時段為下午5時至8時，「其實係接近放工時間更多」，故有可能是港人在「Happy Hour」時更缺電！

在過去的兩三年，香港以至全球都面對疫情的挑戰。Inforich行政總裁陳日華指，雖然香港等地方仍然未完全開放邊境，但即使缺乏遊客之下，整體用電量及租借率仍然有所上升。儘管ChargeSpot市佔率已高達90%，但管理層坦言仍有不少增長空間，「好多地方都未Cover，例如公共設施、大型連鎖食肆，未來希望能夠入到呢啲地方。」

Inforich創辦人及行政總裁陳日華創立公司前，曾經是一名饒舌歌手，其作品的其中一句「冠軍唔可以淨係靠運，只係由努力變實力掌握嘅黃金」或多或少印證香港初創企業衝出國際的成功之道。

港日混血CEO 曾以廣東話Rap出國際

Inforich與ChargeSpot成功將香港一門初創生意拓展至日本，並準備在當地上市，少不了港日混血兒、Inforich創辦人陳日華在兩地的鋪橋搭路。對於未來發展，陳日華透露Inforich有意在開拓更多共享生意，可能利用ChargeSpot的App接入更多不同類型的共享服務，讓大眾只要「一App在手」便可以使用不同的共享服務。

不說不知，陳日華在創立Inforich之前，曾經是環球音樂（Universal Music）的歌手，發行過一些饒舌（Rap）作品。陳一度回港發展，其《No.1》曾經登上香港歌曲流行榜，及後他重返日本在商界發展。引用他的作品其中一句，「冠軍唔可以淨係靠運，只係由努力變實力掌握嘅黃金」，這一句說話或印證香港初創企業衝出國際的成功之道。