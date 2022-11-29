虛擬銀行｜平安壹賬通費軼明：淨息差受壓料持續至明年上半年

美國加息周期利好大型銀行淨息差（NIM），但虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁費軼明則表示，加息環境下由於PAOB需在定存息方面保持競爭力，而貸款客戶主要為中小企，利息也不能太高，資金成本增幅大於貸款利率，故此反而NIM有所收窄。明年上半年預計美國加息持續，料NIM將持續有壓力，至明年中以後，期望能夠穩定下來。

費軼明表示，明年上半年美國預計加息持續，料NIM將持續有壓力，至明年中以後，期望能夠穩定下來。（盧翊銘攝）

新上任目標包括推動盡快達致收支平衡

費軼明剛在本月初獲任，曾任職匯豐、麥肯錫、瑞銀等多家大行的領導職位，對於前期PAOB頻頻更換管理層，他笑言期望自己能夠長做，個人對工作的目標包括推動PAOB盡快達到收支平衡。

費軼明表示，PAOB第三季淨利息收入仍保持按年增長逾3倍，下半年以來虧損幅度持續改善，期望下一步能達到收支平衡。上半年不良貸款比率為0.42%，目前未有太大變化，而存貸比率約81.67%，預計仍會保持約80至90%。

未來數周推建築貸款新產品

今年上半年PAOB淨利息收入按年大增5.77倍至4650萬元，帶動虧損由去年的1.17億元，大幅收窄至7384萬元，為本港8家虛擬銀行中虧損幅度最小。該行曾推出全港最高的1年期港元定存利率5.5厘優惠，近日剛提早完結。

貸款需求方面，費軼明表示，本港今年以來外貿表現疲弱，進出口行業貸款需求仍存，但PAOB會計劃多元化貸款企業類別，包括繼去年推出零售企業貸款產品後，將在未來數週推出針對建築行業貸款需求的新產品。他指出，建築行業存在流動資金需求，因其收款期往往在項目完成後。