位元堂鄧蕙敏「採藥記」　親述牛黃天價原因　南北韓邊界掃高麗蔘

新冠疫情肆虐三年，衝擊各行各業，也擾亂供應鏈，在本港扎根125年的位元堂（0897）也感受到影響。該公司執行董事鄧蕙敏在英國攻讀市場營銷及金融，2016年加入位元堂，也經歷一場罕見的原材料價格「大混戰」。



物流成本下降，惟中港疫情反覆，兩地對藥材需求大大提升，原材料成本又會否大升？「喺疫情最嚴重嘅期間，我哋見到個藥材採購價格有好大嘅升幅，講緊可能板藍根、金銀花依啲感冒嘅藥材。」鄧蕙敏續稱，由於這類藥材價格基數較低，定價不會貴太多。

安宮牛黃丸售價昂貴，因成分涉多種罕有藥材。（夏家朗攝）

牛黃一公斤售價達58萬元人民幣

反而今次疫情下，另一隻「神藥」安宮牛黃丸升幅卻是十分驚人，「牛黃產量係非常少，價格本身已經好驚人，由位元堂2017年推出安宮牛黃丸嘅時候，呢五年見到牛黃價格已經升咗一倍。」

她直言，位元堂入手的牛黃價值不菲，「喺貨倉推一車牛黃已經幾百萬，夠買一層樓嘅首期！」據了解，現時內地牛黃一公斤售價高達58萬元人民幣，折合約64.8萬港元；2017年則是27萬元人民幣，折合約30.2萬港元。價格高昂全因庫存薄弱。至於在市場上單買一粒安宮牛黃丸，價格亦動輒超過1,000元。

鄧蕙敏解構道，牛黃是牛科的膽囊結石，貴在需時形成、難以提取。「坊間部份安宮牛黃丸會選用人工牛黃來降低成本，但位元堂採用百份百天然牛黃，藥材一定係天然最好，但更加罕有同難搵。」

沉香山、馬寶石及猴棗都屬於名貴藥材，有安神之用。（夏家朗攝）

沉香山可作安神之用

安宮牛黃丸不單止貴在牛黃，當中的天然麝香及天然梅花冰片亦是稀有名貴藥材。「天然麝香係麝香鹿嘅分泌物，其實呢隻麝呢係受監管嘅動物，應該係俄羅斯先有，中國就唔會出口，因為受監管，咁我哋都係喺俄羅斯嗰邊返嚟。天然梅花就係由龍腦香樹提取，龍腦香樹生長速度好慢，要等佢結成樹枝就更加之慢，所以而家都好稀有。」

講到矜貴藥材，不得不提位元堂櫥窗內擺放的沉香山，定價居然高達78萬元！如此昂貴的沉香山有何用？鄧蕙敏笑稱，「好多客特登買返嚟當display擺，擺喺度自自然然就會有浸好輕微嘅香味，用嚟安神！」用以定驚安神的還有馬寶石及猴棗，前者是馬科動物馬的胃腸結石，後者則是猴子的膽石。

不同地理環境的水土氣候均直接影響藥材的種植效果，故選購不同藥材時，須先了解藥材的產地。（夏家朗攝）

深入南北韓交界採購高麗蔘

在疫情前，鄧蕙敏常親身飛往內地，參與採購藥材過程，全因她堅持一定要做到「藥出地道」，意即不同地理環境的水土氣候均直接影響藥材的種植效果，故選購不同藥材時，須先了解藥材的產地。以人蔘為例，並非全部人蔘的藥效相同，人蔘要有效必須要含有人蔘皂苷，即人蔘內的一種活性成分。

另一種「有詐」的藥材則是蟲草，部份不法商人會先提取蟲草的有效成份才出售。亦有些會扮「完整蟲草」，她解釋，一枝完整的蟲草價格可以高達三萬元，但斷枝蟲草卻只值八千元。部份商人就會將竹籤放在蟲草中間，再訛稱它是一條完整的蟲草，以更高價出售。「我哋全部都會人手check，人手check完再搵機check，睇吓商人有冇將嗰枝蟲草浸鉛水，即係呃秤，浸咗鉛水就會危害咗健康。」

環觀現時在港的中成藥，除了傳統人蔘，還有韓國高麗蔘產品。鄧蕙敏為了採購韓國人蔘，親自飛往位於南北韓交界的京畿道，最適合種植人蔘的農田實地考察。「幾年前我去咗京畿道搵我哋嘅自家蔘，京畿道係Demilitarized Zone（非武裝地帶），入去之前仲要交低護照俾政府，再由軍車開路帶我哋去嗰塊農田，因為嗰度好危險，隨時踩到地雷，又可能係驚我哋跑咗去北韓！」