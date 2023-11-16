【足本重溫】Talk Talk 網上講座 - 金融科技新動能 戰略及人才篇

香港政府宣示將香港打造成為「國際虛擬資產中心」後，加速激發了多個金融科技產業的發展。科技的進步讓金融產業可推出更多方便及安全的金融服務，除了為普及金融帶來新動能以便利社會大眾，同時亦能提升企業競爭力 。要持續建構香港金融科技生態圈，在政策、行業應用、金融基建、海內外互聯互通、培育金融科技人才等各方面都需要業界以及各金融監管機構溝通合作。是次講座邀請到多位金融科技專家，解構企業該如何擁抱金融科技並發展成長，說好香港金融故事。



活動詳情︰

日期︰2023年11月16日（星期四）

時間︰16:00 - 17:00

方式︰網上直播

講座語言：廣東話

嘉賓主持：

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗女士

戰略篇 嘉賓（排名不分先後）：

八達通卡有限公司營運總監甘志深先生

香港證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣女士

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生

人才篇 嘉賓（排名不分先後）：

香港科技大學商學院資深副院長許佳龍博士

理大工商管理學院尚乘金融科技中心總監唐憲生博士

香港都會大學李兆基商業管理學院高級講師林一鳴博士

主持背景：

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗女士

梁女士致力推動本港銀行從業員能力和專業水準的持續發展，亦積極參與發展香港銀行業資歷架構(QF)，協助業界為本地銀行從業員訂立專業能力標準。梁女士應邀於不同國際機構就銀行及金融業培訓分享專業知識，她現於馬來西亞金融認證機構(FAA)擔任大會成員，同時亦獲環球銀行教育標準委員會(GBEStB)委任為副主席。梁女士在2009年獲《指標》月刊評選為「年度金融業最傑出女性」之一，並在2018年榮獲香港特區政府頒授「榮譽勳章」。

嘉賓背景：

八達通卡有限公司營運總監甘志深先生

現於八達通卡有限公司任職營運總監，甘志深先生多年來領導著一眾IT專才，於非接觸式智能卡、流動支付系統、自動收費系統、中央結算系統等不同領域上不斷鑽研和探索，完成了多個國際性的大型項目。除管理日常營運外，亦負責八達通的系統更新和新技術的研發。近年，甘先生帶領團隊積極推動互聯網及流動裝置應用的發展，助八達通於流動支付市場上佔舉足輕重的地位。

香港證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣女士

黃女士的工作包括為證監會制訂金融科技方面的政策，並掌管及監督虛擬資產交易平台、機械理財顧問、虛擬資產基金經理，以及傳統證券和資產管理公司的牌照申請審批程序。在接掌此職務前，黃女士曾任職投資產品部及中介機構監察科，在證監會的整體政策措施層面上擔當關鍵角色，其中包括推動香港發展為國際資產管理中心並鞏固其地位，以及就規管透過網上分銷及投資諮詢平台銷售投資產品而制訂相關指引。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生

方保僑，香港互動市務商會創會及榮譽會長、香港資訊科技商會榮譽會長及香港電腦學會 資深會員。他從事資訊科技及電訊業多年，同時在多份香港報章及媒體撰寫專欄，主要評述資訊數碼、運輸和金融科技的發展。

人才篇

香港科技大學商學院資深副院長許佳龍博士

許佳龍博士是香港科技大學商學院資深副院長、艾禮民家族商學教授、資訊、商業統計和營運管理系署理系主任兼講座教授。他同時兼任商業與社會分析中心（CBSA）主任及凱洛格-香港科技大學EMBA課程的學術主任。 許教授的研究領域包括網絡犯罪經濟學及政策、金融科技、私隱、資訊科技政策及電子商務。他曾為多個政府和非政府組織提供專家意見和諮詢服務。他在香港科技大學獲得工商管理學士和博士學位。

理大工商管理學院尚乘金融科技中心總監唐憲生博士

唐憲生教授是國際金融學博士，任職於香港理工大學會計及金融學系，亦是理大商學院尚乘金融科技中心總監。唐教授從事金融科技方面的探討工作，曾為香港貿易發展局作數碼絲路顧問研究報告，並創辦了全球首個金融科技博士學位課程。其在各著名國際金融學刊上發表了數十篇研究論文，亦歷任學刊特約評稿員，目前是《經濟與商業學刊》評委。

香港都會大學李兆基商業管理學院高級講師林一鳴博士

林博士於香港中文大學取得哲學博士學位，並於上海交通大學取得金融工程博士後，在金融行業工作超過三十年，曾任市值3000億港元香港上市公司副主席、投資銀行執行董事、強積金公司投資總監等，為韓國政府和韓國按揭證券公司、美國Countrywide International、上海期貨交易所、招商基金(深圳)等進行多項顧問工作，在香港、中國和台灣撰寫了40本書和發行2個投資遊戲。