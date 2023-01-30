美聯儲本周議息　渣打料美國利率近見頂　港銀今年不再加P息

美國聯儲局持續加息下，本港主要銀行去年三度上調最優惠利率（P息），令市民供樓成本增加。不過，渣打銀行香港及大灣區金融市場主管曾繼志相信，今年本港銀行的最優惠利率料維持不變，理據是美國加息周期步入尾聲，估計本周美國將再加息一次0.25厘，聯邦基金利率已近見頂，下半年甚至有機會開始掉頭減息，因此港銀有條件不需跟隨美國加息。



美下半年有望掉頭減息兩次

美國聯儲局將於2月1日公布議息結果，曾繼志認為美國會將加息幅度進一步收窄至0.25厘，並令聯邦基金利率升至4.75厘，相信已接近見頂。估計美國整體物價下跌趨勢獲確認，因而今年下半年美國有機會掉頭開始減息。

他預計今年下半年美國將減息兩次，每次0.25厘；明年全年將減息四次，幅度同為每次0.25厘，即兩年合共減息1.5厘。

問及他對美國的減息預期，較市場看法來得更早出現，他解釋指：「無一個政府想經濟衰退硬著陸，估計美國會寧願選擇容許通脹慢慢回落，在經濟及物價上取得平衡」。

渣打預計今年下半年美國將減息兩次。﹙資料圖片﹚

港銀2月料不加P

對於本港銀行P息走勢，他認為港銀考慮是否上調P息，除了要視乎美息率加幅，亦要考慮整體本港貸款需求及資產負債水平。估計即使2月初美國再度加息，本港銀行亦會維持最優惠利率不變。同樣地，即使美國下半年有機會減息，本港銀行亦未必跟隨，因為港銀「加息滯後，減息亦應該滯後」。

他相信港銀會等到明年年中，才會有減息機會。估計是直到明年年中，美國累計掉頭減息幅度達1厘左右後，港銀會有條件開始下調P息。

港元銀行同業拆息（HIBOR）去年底顯著上升，與供樓利率掛鉤的一個月HIBOR，一度突破5厘；不過隨著美國放慢加息，一個月HIBOR本月已經跌穿3厘。曾繼志認為，港元拆息抽高，主要受全年結時相關的港元需求上升所推動；不過現時美國加息周期已經進入尾聲，相信港元拆息難復之前強勢，估計今年將會徘徊在3厘左右水平浮動。港匯方面，近期港元兌美元徘徊約7.82水平，他相信在利率走勢推動下，港匯短線有機會貶值至7.84至7.85水平。

渣打銀行香港及大灣區金融市場主管曾繼志。（梁鵬威攝）

港銀息差料續擴大

對於本港銀行今年的淨息差走勢，他預期息差可望繼續擴大，因為即使港銀年內不再加P，同樣地亦無需急於減息。渣打去年第三季淨息差因利率上升而按季擴闊8個基點，是連續數季擴張。

至於渣打金融市場業務方面，曾繼志相信，該行的外匯及利率產品交易業務料會「做得更好」，特別是看好今年二級債市交投復甦，受惠投資者預期美國聯儲局加息將明顯放慢，甚至有機會在今年開始減息，至於內地地產商債務問題亦相信不會惡化。留意到資金開始回流債市，估計今年的新興市場債市（EM bond market）交投可錄倍數升幅，相信對集團的金融市場業務貢獻明顯增加。

債券交投料倍數反彈 已增聘人手

該行早前已經對債券業務增加投資，增聘銷售人員及交易員。「舊年請人能力高，都請到足夠人手，有業界精英加盟換血」，因此今年不會心急，將按業務需求增加人手。

對於中國逐步開關，他認為有利人才流動及金融業務恢復，刺激內地客戶的投資需求。他又指，內地客戶透過南向通購買債券產品的需求持續增加，原因之一是在於離岸債券息率較吸引，動輒達到5厘6厘水平，高於在岸債；其二是投資氣氛改善，市場逐步「risk on」。投資種類上，主要是以人民幣債券為主，如年期介乎兩至三年、屬投資級別（investment grade）的債券。