25鎊創業　麒豐李岳橋靠「行多步」得貴人指點　回流複製英國模式

李岳橋是「90後」，未足30歲已是麒豐資本合夥人及英國總監，同時身兼莎莎國際及其家族辦公室常務董事。他就讀喇沙小學，之後到英國升學，於倫敦大學學院（University College London）選讀心理學及神經科學學位，但最終卻成為一位商人。



成功靠苦幹，他在英國讀書時已經創業，曾「中伏」損失十多萬元，但靠凡事「走多步」的精神，在租務生意陷入停滯時，得到一位來自香港的基金經理指點一條明路，令他成功帶領公司轉型，年收入達8位數，更獲莎莎國際（0178）太子爺郭浩泉邀請回港，一同合作。



李岳橋接受《香港01》訪問時表示，當初到英國讀書全因在英資公司工作的父親，希望他從小就接受英國教育，因此11歲時就到英國升讀中學。有別於同窗大多出身富裕的背景，李岳橋坦言，英國寄宿學校的生活非大家想像中的「享受」，「12個人一間房，雖然英國都凍，但去到夏天有時30幾度，冇冷氣，熱到要訓走廊，成間房都係『男人味』。」

李岳橋，未足30歲的他已經是麒豐資本合夥人及英國總監，同時身兼莎莎國際控股集團及其家族辦公室常務董事。（廖雁雄攝）

自己零用自己搵 卻被舍監「針對」

由於家庭不算富裕，自小李岳橋就要「自己零用自己搵」，他利用一星期一次離開學校到市區的機會，購入零食並以略低於學校零食店的價錢售予同學，「一開始我買可樂、糖，後來覺得大重，就算有手推車，一次都冇可能推太多，之後轉賣香口膠、即食麵呢啲。」

初嘗做生意的成果，好景不常，「零食檔」經營三個星期後就被舍監發現，被威脅踢出校，之後更被針對，「遲起身少少就畀人鬧，但其他人冇事，係覺得有少少不公平對待。」被針對的感覺，隨著中三舍監離開而結束，笑言終於雨過天青，更意識到人與人之間關係的重要性，「原來一個人影響可以咁大，學識點樣同人相處，點樣同人交朋友就成為一個課題，有啲依家做生意嘅原則，就係呢度開始學。」

賣水煙壺卻遇上騙子

學懂做人，不代表懂得「帶眼識人」，他讀大一時認識到一對來自約旦父子，可從當地以每個約100港元的價錢，引入一款名為「khalil mamoon」的水煙壺，經過如噴油、加上裝飾等加工後，再以300至800元的價錢賣出，兩個月賺了十多萬港元。

一切看似美好，約旦父子希望他可以合夥，因此李岳橋就將賺到的加上部分儲蓄，投放在這門生意上，但之後卻再也分不到錢，對方更失去聯絡。

中學的經歷令他學懂如何與人相處，取得別人的信任；投資水煙壺的經歷，就令他學懂如何去信任自己的夥伴，「英國依家幫手睇住英國生意的，我同佢係同一間房，3年半間我知道佢所有生活習慣，所有使錢模式，甚至知道佢阿媽對佢好定唔好，底褲咩顏色我都知道！」

麒豐資本創辦合夥人兼投資總監洪英偉（前排左）、麒豐資本創辦合夥人兼行政總監郭浩泉（前排右）、麒豐資本合夥人及英國總監李岳橋（後排左）

「從失敗中學習」，李岳橋留意到英國讀書的留學生，大學一年級時大部分都會留宿，之後就要離開在外邊租屋，相反他與其他朋友，在一年級時已外出租屋，因此有一定經驗，剛好一位朋友想租用物業，他幫忙找租盤，成事後，更一口氣為業主將另外六個單位出租，看見市場潛力後，決定創業，僅用25英鎊（237.7港元）開設網站、建立Facebook專頁，去成立「Panda Students」，為留學生提供住屋、搬遷服務。

「行多步」成關鍵

開業初期，他直言要「借用」不同資源，如學校的影印機、親友幫忙設計等，「半夜冇圖書館管理員時影印，攞翻屋企第二朝可以派。」但更要思考的是，如何洗脫「小朋友」的形象。

李岳橋坦言，地產感覺上是一個較成熟遊戲，「佢哋（客戶及其他代理）會覺得細路仔易呃」，一邊要向其他代理追討佣金，一邊亦要取得客戶信任，而當中最重要是「行多一步」，「後生點拎信任？就係做多一步，其他公司淨係做租務管理，我哋報你做埋報稅、搵裝修、傢俬等，人哋開始覺得你值得信賴，咁就拎咗啲盤返嚟做。」另外，個別偏遠的單位，他亦不介意接下，總之，要比別人多走一步。

遇上「貴人」 成功帶領公司轉型

亦因為這一步，令他的事業再上一層樓，他指，「Panda Students」經過三年的發展，身邊會在英國租樓的學生，不是自行與業主續租，就是畢業離開學校，令客源越來越少，收入逐年遞減，再加上一年只有7、8、9月屬租務旺季，正當他苦思如何轉型時，就遇上一位「伯樂」，一位在港有知名度的基金經理。

他透露，該基金經理的兒子到英國讀書，並希望通過他去找租盤，「原來家長係好感激你，幫到佢啲仔女搵到一個好地方。」笑言可能見到他連門鎖都幫他換，該基金經理就向他提供不少生意的建議，「佢話你就係收佣金做唔到落去，你要投資埋一份先得。」

三年間業務發展，演變成為具規模的房地產代理公司Panda Residential，涉足物業投資及資產管理，團隊增至12人，迄今累積交易及管理金額逾20億元。（公司圖片）

「一齊」這兩個字十分重要，「遊戲規則好簡單，佢係想你落part（一起投資），佢想大家個利益係一樣......再唔係當你係一個經紀， 認清之後就轉型，做好多改建、加建、重建嘅項目，唔再做咁多買賣新舊樓等。」

一言驚醒，李岳橋連佣金都不收，更主動邀請經理晚餐，請教了不少做投資之道。得到高人指點，他重新為公司定位，由租務管理，轉型為具規模的房地產代理公司「Panda Residential」，涉足物業投資及資產管理，專門在拍賣行，尋找老舊的單位，大裝修後轉售，至今團隊增至12人，迄今累積交易及管理金額逾20億元，年收入達8位數。

位於新蒲崗的東傲，是他回流香港後首個推出的項目。（公司圖片）

英國業務發展順利，更吸引到莎莎國際（0178）太子爺郭浩泉，與他在英國合作一、兩次後，覺得發展方式可以複製到香港，因此邀請他回港合作發展地產，「太細個過去英國，油麻地、觀塘都唔知喺邊度，咁我就話返嚟睇下。」兄弟「拍住上」發展，回港加入其家族辦公室出常務董事。但由於家族辦公室有其局限，因此決定另組麒豐資本，令投資更具彈性。

提到近年不少人因社會及疫情等各種因素選擇移民離開香港，其中一個較多人會到的正是英國。作為一個曾在兩地生活的年輕人，他認為兩地各有特色，公司在英國亦有聘請香港人，笑言大家總有「隔離飯香」的感覺，「你喺一個地方耐，會突然覺得隔離飯香，（新地方）係好啲，我完全明白，我返咗嚟香港，我自己覺得都開心咗，你覺得自己有個轉變。」

不過他認為，人不用分國界，只要覺得當地有投資或發展機會，「你覺得OK嘅你就去啦！」