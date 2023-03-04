雙春兼閏月「輕婚禮」料續盛行　惟結婚開支不減　禮金至少呢個數

本港防疫措施大幅放寬，適逢今年是「雙春兼閏月」婚嫁好年，料不少人把握時機結婚。究竟時至今日婚禮模式有何轉變？《香港01》訪問婚禮策劃師，拆解「全面復常」後的婚禮，既要滿足「四大長老」，又要有個溫馨浪漫的「輕婚禮」，須留心的地方不少。



從事婚禮策劃十餘年的江婉君（Jessica）曾籌備上百宗婚禮，當中包括不少名人，如王君馨、鍾舒祺婚禮均是經她之手，除了數百人的盛大婚禮，她亦曾在疫情初時籌備了第一個19人婚禮。

從事婚禮策劃十餘年的江婉君（Jessica）拆解後疫情時代婚禮。（陳葦慈攝）

「輕婚禮」盛行 一場婚禮拆數個聚會

經歷了婚禮規模大「縮水」，終於等到了防疫放寬兼婚嫁好年，但Jessica卻感歎道：「而家流行的婚禮可能唔再需要我！」她解釋道，婚嫁市場逐漸改變，現時流行簡約婚禮，由特定的團隊跟進，好少需要她這種級別的策劃師，又笑稱「好似李嘉欣呢啲肯豪花一千萬搞婚禮的客人少咗！」

今時今日，年輕人普遍偏愛西式婚禮，但同時要兼顧長輩的感受，Jessica指，可以將一場婚禮拆為數個聚會，再交由不同的團隊處理，滿足各方需要，「可能唔再搞晚宴，而係舉辦雞尾酒會、午宴，再加上老人家注重健康，中午食完啲嘢，會容易消化。」

婚禮統籌公司Your Wedding Partners負責人Anson亦表示，「輕婚禮」盛行，預算少的新人更會選擇自己去婚展、社交平台「格價」。

Jessica表示，現時四大長老要求逐降，惟婚禮開支不減。（資料圖片/羅勤芳）

四大長老要求降 惟婚禮開支不減

婚禮越來越簡約，假如愛隆重的四大長老「詐型」怎麼辦？Jessica則稱：「以前四大長老最鐘意問條魚係咪東星斑？有冇魚翅食？而家四大長老健康為上、又環保，可能鮑魚唔使原隻上，魚翅轉燉雞湯都得，而家佢哋的年齡層（冇咁老），對中式食品冇咁講究。」

被問及「輕婚禮」是否更「慳皮」？Jessica表示，婚禮開支仍與疫情前相近，疫情前通常開設30圍酒席，現在規模縮小至20圍，但一圍酒席的價錢亦由8,000元升至1萬元以上，再加上攝影（5萬元）、婚禮場地佈置（2萬元）、租借婚紗（1萬元至10萬元不等）等花費，一場婚禮大約需要36萬元。

Jessica表示，禮金至少都要足夠買一對龍鳳鈪，約5至6萬元。（盧翊銘攝）

禮金至少夠買一對龍鳳鈪

結婚開支中，除了酒席花費最多，禮金亦令新郎「頭痕」，到底禮金多少才算合適？Jessica表示，禮金至少都要足夠買一對龍鳳鈪，約五萬、六萬元，「龍鳳鈪最終會送返俾新娘，雖然金器都係父母心意，但禮金就係咁用。」

然而一對龍鳳鈪點會有「睇頭」，大多長輩亦會送上心意，務求令新娘在出嫁當日有體面。不過，Jessica指，大部分新人會在婚禮完成後，將金器賣出，「（金器）戴一次都變形，除非輩分好高的人俾，否則等金價高就會賣嗮出去」。

對於長輩來說，此舉亦並非「不孝」，Jessica稱：「長輩送金器，只係唔想俾現金，點都會做呢份人情」，而金器保存超過三十年後款式亦會過時，故新人會選擇賣出，或者保存多年後熔掉重新鍛造，「不過幾對龍鳳鈪都幾十萬元，擺係屋企唔安全。」