結婚擇日觀念改　舊時新娘回門無乳豬　隨時被「彈鐘」？

近年「輕婚禮」盛行，價格親民、簡約的婚禮深受年輕新人歡迎，儘管今年是「雙春兼閏月」婚嫁好年，似乎仍難扭轉婚禮從簡的局面，從事婚禮策劃十餘年的江婉君（Jessica）接受《香港01》訪問時認為，歸根到底是港人觀念的轉變。



江婉君（Jessica）認為，以前新人會「擇日」結婚，現時不少新人選擇紀念日結婚。（陳葦慈攝）

「《通勝》好日子唔係真正屬於你的好日子」

大部分人一生只會結一次婚，揀個好日子尤其重要。Jessica表示，以前新人會「擇日」結婚，現時不少新人選擇紀念日結婚。她解釋道：「首先點解要揀好日子？係咪屬於迷信，迷信係咪揀埋時辰八字？既然你揀好日子，係咪要信埋成條水先？」

在她看來，「擇日」不單只是在《通勝》選擇吉日結婚，而是要視乎時辰八字。Jessica解釋道，新郎、新娘、雙方父母的生日月份均不能結婚，「如果6個人分開月份生日，就6個月唔得，再加上農曆4月（清明節）、7月（中元節）唔揀得，咁你有幾多好日子？《通勝》的好日子唔係真正屬於你的好日子。」

Jessica指，新娘回門無乳豬，或會被「彈鐘」（FEAST）

新娘回門無乳豬 或會被「彈鐘」

由於「擇日」較麻煩，越來越多新人會揀選紀念日或節假日結婚，Jessica稱，例如教師喜歡揀暑假結婚，基督教徒會揀選清明假期。不過她又指：「基督徒不會揀復活節、耶穌受難節去結婚，雖然原則上冇忌諱，但你阻住他去感恩就大穫！所以基督徒揀清明節行禮冇問題，但屋企人呢？『個日我明明要拜山點解要恭喜你結婚？』」

因此一個適合結婚的「好日子」是需要拿捏，現代人的觀念漸漸開明，亦並非壞事，Jessica表示，很多人不知道為何新娘回門需要準備乳豬，以前的人會覺得假如新娘回門沒有乳豬，就代表新娘不是處女，新郎可以「彈鐘」，「而家冇人在乎新娘係咪處女，回門豬僅僅代表矜貴」。

無論今年是否婚嫁好年，婚禮是隆重或是簡約，回門是否有乳豬，Jessica認為，最重要是一對新人的感受，「究竟結婚應否照顧別人的目光？可能自己覺得舒服先係最溫馨浪漫」。