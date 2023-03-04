三大因素出租金器可「淘金」　以一手做賣點　無懼重鑄損耗

踏入2023年，迎來「雙春兼閏月」的結婚好年，不少人趁機「拉埋天窗」，金器是婚禮上新娘必備的飾物，承載著長輩對新人的祝福，亦能彰顯主人家的體面。然而金價受外圍經濟環境影響，去年高低位相差兩成，也有新人選擇租借金器。



提供金器租借服務的金鋪「千金KALLiSTi」創辦人兼行政總裁黃翠玲接受《香港01》訪問，拆解為何「一手」金器租用有市場，並透露背後金廠最驚「坐貨」。



黃翠玲指，推出租借金器的服務，可幫助新人規避金價波動的風險。（盧翊銘攝）

黃金向來被視為是避險又保值的產品，由於外圍經濟不明朗，金價走勢不穩定，去年年初金價在1800美元/盎司左右，3月升至2078美元/盎司的高位後，連續數月回落，低見1618美元/盎司，回調幅度達20％以上。黃金現貨價格徘徊每盎司約1,820美元。

然而為了支撐婚禮場面，黃金亦是必不可少，長輩送的金器以外，新人亦會自己準備一定分量的金器。

「千金KALLiSTi」的創辦人兼行政總裁黃翠玲表示，近年金價波幅大，很多人因結婚要準備金器，但又不想一次買入過多金器，因此推出租借金器的服務，幫助新人規避金價波動的風險，「唔想佢哋結婚個日唔開心，為咗結婚買金器，最後連樓都供唔起。」

黃翠玲指，由於飾金不保值、難保存等因素，新人或選擇租借金器。（盧翊銘攝）

租金需求源自三大因素

再者飾金向來沒有實物黃金保值，如為了保值而買金，應選擇金條和金粒，而非飾金，因為飾金會有火耗、佣金及手工費等雜費，套現的成本會更大。黃翠玲表示，基本上飾金的售價是足金的成本費加手工費，「售價除以二才是黃金實際價格」。

除此之外，黃翠玲指，很多新人會考慮金器儲存的問題，「一來有費用，坊間租借保險箱至少2,000元一年，二來而家好難搵保險箱！」因此多數新人及其家人選擇「半買半租」的形式，租用大約6,000至8,000元的四飾金套裝，即是項鏈、手鈪、耳環、金戒指，另外購買金粒、金條等產品。

「或者長輩送的（金器）唔中意，所以嚟租，有啲係唔見咗其中一隻要租，」黃翠玲續稱，「又或者有啲新人的金器是一代一代流傳下來，款式早已過時，只會留下來紀念，但結婚個日就會戴款式新穎的金器。」

黃翠玲透露，由於公司主要做批發業務，故可回收金器重鑄。（盧翊銘攝）

批發業務作「後盾」 無懼金器重鑄損耗

事實上，結婚對很多人來說亦是一個新開始，新娘想用一手金器亦無可厚非。睇中此點，千金出租的金飾均以「一手全新」做賣點，將用過的金器熔掉重鑄。

但這樣做會有損耗，不怕「蝕底」嗎？黃翠玲透露，由於公司主要做批發業務，亦會回收不同商號的金器，回收來的金器會一齊熔掉重鑄，這裡省了一筆，過程雖然有些少耗損，但現時打造金器的技術先進，可節省四分之三的黃金用量。

她續稱，類似3D（立體）打印的做法，在模型上電鍍黃金，而非將黃金注入模型，涉及的黃金亦較少，「以前啲金器係實心，而家可以做空心的金器，再加上款式亦流行立體款，大體啲、薄啲。」

黃翠玲指，現時打造金器的技術先進，可節省四分之三的黃金用量。（盧翊銘攝）

黃翠玲直言，不少同業都有提供金器出租服務，大部分都不是一手金器，損壞金器亦可能要賠償，但由於她的公司會把金器熔掉重鑄，所以只要客人足重歸還即可，「黃金性質軟，容易變形、刮花，金器只要用過一定有痕跡。」

她又介紹道，在千金租用金器只需押金便可租用三日兩夜，假如提供指定的身份證明文件只需七成押金，店內最貴的金器套裝是有10對龍鳳手鐲、2條頸鏈、1對耳環及1對龍鳳戒指，市值約40萬元，但租用價只需18,880元。

金廠並非金庫 最驚「坐貨」

一手金器租借對於新人而言是一大「福音」，但對於千金來說是否是一門賺錢生意？黃翠玲指，現時每月有60單生意，今年更有望翻倍。她又指，之所以能夠在2020年推出租用一手金器的服務，皆因其中一名合作夥伴是經營金廠，從而衍生金器批發、零售及租用的業務。

外界可能認為金廠擁有神秘大金庫，但事實並非如此，黃翠玲指，金廠會有一定數量的金條庫存，而非大金庫，「大腳板（金條）一兩日就買到，唔需要大金庫，又驚俾人打劫」，她又形容從事黃金買賣行業的人均低調，金廠位置一般不向外人透露。

黃翠玲指，金廠會有一定數量的金條庫存，但並非大金庫。（盧翊銘攝）

與其說金廠是黃金倉庫，倒不如說是黃金加工廠，黃翠玲指，批發業務最重要是流動性，零售業務則無需存貨，有訂單時，會去外面買金再打造，「最驚坐貨！買完返嚟，一兩年都冇人買，金價跌一半就大鑊，做金呢一行不會一大嚿金擺係夾萬」。

為了規避「坐貨」風險，除了令貨物流通，更可將風險轉移，黃翠玲指，對沖可降低金價波動的影響，同時亦要不斷轉移買賣黃金的成本，「金價高個陣買返嚟，再賣返俾個客，一買一賣無所謂」。