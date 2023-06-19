爭拓中東市場　金管局與阿聯酋成立工作小組　引資來港作投資平台

本港金融業爭拓中東市場，金管局亦馬不停蹄與當地監管部門見面。該局近期與阿聯酋央行舉行雙邊會議，加強兩地金融金融服務領域合作。率團到訪阿聯酋當地的金管局總裁余偉文表示，會成立兩個工作小組，未來1至2個月會開展相關工作，當中兩地央行層面的工作小組，會跟進人民幣使用、支付連接及監管方面的合作，明年希望能夠有定期的跟進。同時，兩地央行會推動銀行層面的工作小組，探討銀行間業務的聯繫，特別是人民幣業務。



余偉文表示，雙方在阿聯酋傾談內容包括包括支付基建，也有探討虛擬資產話題，包括穩定幣規管。

阿聯酋向港取經虛擬資產監管

余偉文表示，雙方在阿聯酋傾談內容包括包括支付基建，有談及多邊央行數字貨幣橋（mBridge），防制洗錢(AML) 安排及網絡安全等內容，另外也有談及接通兩地快速支付系統，類似和泰國央行的合作，後者能令港人在泰國當地以轉數快（FPS）付款消費。

同時，雙方有探討虛擬資產話題，包括穩定幣規管，當地有意向港取經。在ESG方面，有探討跨境綠色債券發行，並有意與香港合作。

他並指出，阿聯酋央行行長H.E. Khaled Mohamed Balama已表態支持，支持兩地更好地使用人民幣作為交易及投資貨幣，並答應出席11月底來港參加金管局與國際清算銀行合辦高級級別會議，年底會有相關團隊來港作跟進。

余偉文表示，希望吸引阿聯酋企業、主權基金及家族辦公室，能更多地透過香港作為投資平台，進行包括人民幣或者亞洲區域的投資。

望吸引企業、主權基金及家族辦公室以香港作為投資平台

余偉文表示，雙方有探討如何取得透過香港取得人民幣資金，以及透過香港互聯互通機制，將賺取的人民幣資金投入內地的資本市場，目前當地央行、銀行及企業都不太了解開戶及託管程序，若果將資金保留在離岸市場，對於離岸人民幣產品也不太了解。

而事實上，目前中國為阿聯酋最大貿易夥伴，在阿聯酋有約6,000家中國企業，當中約2,000加為過去兩三年成立，在當地生活的中國人有約30萬。余偉文表示，希望吸引阿聯酋企業、主權基金及家族辦公室，能更多地透過香港作為投資平台，進行包括人民幣或者亞洲區域的投資。而當地更多利用人民幣交易，可以節省兌換美元的成本，並可以分散相關風險。

在商業銀行層面，滙豐、渣打及中銀等均在中東有相關業務經營，余偉文表示，這些銀行可將中東客需求引導來香港處理。而中東當地持牌銀行，包括First Abu Dhabi Bank PJSC、Qatar National Bank 及Mashreq Bank，也均在香港有業務，其均有意進一步拓展香港業務，以幫助中東客戶透過香港進行人民幣結算及投資。

余偉文表示，未來十年或者二十年，美元料仍為國際貨幣體系中的重要一員，但隨著內地在環球經濟影響力增加，相信人民幣也會成為國際貿易及投資貨幣選擇之一。

美元料仍為國際重要貨幣 唯人民幣國際化也將持續

近年受到地緣政治等因素影響，一些國家更願意以人民幣作為跨境貿易支付結算貨幣，引發「去美元化」議題，或危及美元在國際上的主導地位。中國外匯管理局近期也公布， 在今年3月的中國跨境收支中，用人民幣交易的佔比達到48%，用美元的佔比47%，這是人民幣首次在該國跨境交易中的使用率超過美元。

不過，金管局總裁余偉文則認為，未來十年或者二十年，美元料仍為國際貨幣體系中的重要一員，但隨著內地在環球經濟影響力增加，相信人民幣也會成為國際貿易及投資貨幣選擇之一。

近年國際間使用人民幣比例逐步上升，他認為，這主要是由於相關風險管理工具數目增加，內地在國際貿易中份額的提升，相關基建設施的完善令人民幣流動性有所提升，包括可透過香港來進行投資，均促使國際市場更願意去使用人民幣。