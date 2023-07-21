加息周期「好出息」！　老牌港企「現金牛」巡禮　現金多市值一倍

美國聯邦儲備局料本月上調息率至5.5厘，高息環境下，不少企業融資成本或利息支出大增。不過，《香港01》盤點後發現，不少老牌港企「禾稈冚珍珠」，不但零負債，還坐擁大量現金，甚至比市值還要高一倍。



息口趨升，這類「現金牛」公司 ，手上現金漸漸「有出息」，記者嚴選三間老牌港企，且看他們資產如何豐厚，股息率如何吸引，同時找來股評家教授投資相關股份的「追揸沽」攻略。



嚴選三隻老牌港企「現金牛」。

恒基地產創辦人、「四叔」李兆基。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

「四叔」家族美麗華︰逾50億淨現金 去年收息近億

要數極具實力的老牌港企「現金牛」，不得不提「四叔」李兆基家族所持有的美麗華酒店（0071）。截至本周四（20日），公司市值約77億元，但單計現金及銀行結存已高達53.8億元，佔市值七成，十分「叠水」。

更甚者，集團貴為「收租佬」，少巨額資本開支，業務收入主要依靠收租、酒店及服務式公寓、餐飲及旅遊等，擁穩定現金流，每年基礎溢利達4億至5億元，難怪年報可以「豪氣」稱︰「集團無融資借貸相關之利率風險」。

另外，美麗華在加息周期中，不但避過「捱貴息」，更反乘勢在銀行利息收入上，創造額外收入。據年報數據指出，2022年底其相關利息收入，足較前年激增近四倍，至近1億元。相較手上逾50億元現金，利息回報不足2厘，港息今年持續上揚，倘若公司將資金大做定存，料利息收益更可觀。

旭日集團董事長楊釗（本名楊振鑫）。（資料圖片 / 江智騫攝）

「牛仔褲大王」旭日︰淨現金高市值一倍 「閒錢」狂掃內銀

至於另一間紥根香港多年、由「牛仔褲大王」楊釗創辦的港企旭日企業（0393），近年轉向發展金融投資、室內設計及裝修工程、出口、香港零售及海外加盟業務。

公司業務聽落毫不起眼，但打開「數簿」卻十分亮麗。截至去年底，旭日手持淨現金約21.7億元，較市值約12億高近一倍，而去年銀行利息被動收入只有3,100萬元，約莫1.42厘，仍有不少「上望」空間。

「水源」充足下，旭日今年末期息派4厘，連計已派中期息2厘，與過去4年一樣穩定，現價股息率為7.5厘。除了派息回饋股東外，公司亦自今年6月中起一直密密回購股份，努力提振股價。

誠然，旭日投資並非無往而不利。去年，曾因投資內房債失利，減值逾4,600萬元，之後「痛定思痛」，於同年9月斥逾9,300萬元大手掃入多隻高息藍籌內銀股，包括中國銀行（3988）﹑建設銀行（0939）及工商銀行（1398）作穩陣投資。

永安國際主席郭志樑。（資料圖片）

百年老店永安百貨母企︰「零借貸」「零負債」

郭氏家族經營、逾百年歷史「永安百貨」母公司永安國際（0289），雖然受疫情影響，全年轉蝕3.01億元，但撇除一時投資物業估值淨損失，股東基本溢利錄得7,840萬元。

再且，集團勝在沒有借款，早年澳洲投資物業作抵押約3,490萬借款及按揭已全數歸還，故此資本負債率為零，資產負債表相當乾淨。而在銀行存款利息上，永安受惠於加息潮，利息由前年僅620萬元，一直滾至去年逾3,200萬元，躺賺2,600萬元。

利息幾級跳，公司「叠水」不言而喻。翻查資料，集團現時所有投資物業價值約為150億元，再加上集團持有16.7億元的證券，以及23.6億元的現金，公司資產合計約200億元。

雖然，永安去年並沒有派發中期息，屬20年來首次，但近十多年，集團全年派息均未低於7厘，現價股息率亦約為6厘，亦算是長線穩陣投資之選，集團亦表示一貫以來派予股東的每年度股息，約為當年基本溢利的50%。目前，大股東郭氏家族持股超過6成，穩定派息，外人要狙擊亦不容易。

宏高證券投資經理梁杰文表示，相關老牌港企業務穩健，防守性高。（張浩維攝）

專家︰有耐性先好投資

宏高證券投資經理梁杰文分析指，相關老牌港企業務穩健，防守性高，形容是屬於「風吹雨打都有派息的股份」。不過，若投資者因相關股份因與合理價值有很大折讓，而憧憬私有化，則要有耐性等待機會，因相關操作涉資甚巨，企業不會輕舉妄動。

梁杰文補充︰「如果博呢啲股份會私有化或者派特別息，就要有心理準備，真係要有多餘錢，同埋有耐性做長線投資先好買。因為佢哋啲大股東有絕對控股權，小股東好難有好大話語權。不過長遠嚟講，舊錢的確會比起放銀行做定期好，起碼派息會高啲。」