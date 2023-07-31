畢馬威方海雲︰港銀今年貸款業務難有起色　P息將繼續分化

港銀開始陸續公佈中期業績，渣打（2888）剛於上周五公佈，龍頭滙豐（0005）則將於明日﹙8月1日﹚公佈。畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲預計，隨著淨息差改善及撥備回落，整體港銀中期業績料佳於去年同期，而非利息收入則大概持平。上半年港銀貸款業務較弱，主要受到內地經濟復甦較慢等因素拖累，預計下半年表現仍將持續疲弱，主要考慮到宏觀經濟環境料不會有太大改善，不少外資行近期也有裁員凍薪動作。



方海雲預計，預計港銀貸款業務下半年表現仍將持續疲弱，主要考慮到宏觀經濟環境料不會有太大改善，不少外資行近期也有裁員凍薪動作。（由受訪者提供）

下半年港銀息差料維持上半年相若水平

美國聯儲局最新加息0.25厘，四大行均同日宣布上調最優惠利率（P）息0.125厘，部分中小行如星展則按兵不動。方海雲在接受《香港01》訪問時表示，受惠於美國加息，首季港銀淨息差按年增逾1倍，下半年港銀息差預計會維持在與上半年相若水平。

他認為，聯儲局7月加息後，息口料將維持高位至今年餘下時間，預計港元拆息也將維持高位一段時間，當中中小行由於其資金成本較高，或進一步加P，而大行則有機會維持目前水平。

對於金管局近期放寬按揭成數，會否利好銀行按揭貸款業務，方海雲表示，今年來看相信幫助有限，按揭利息持續高企，會對市民購樓意欲造成負面影響。

港銀內房撥備料去年已見頂。﹙資料圖片﹚

內房撥備去年已見頂

受累於內房債務危機，去年多家港銀上調撥備拖累業績表現，方海雲認為，港銀撥備去年應已見頂，隨著內地政策支持，內房市場已有所逐步回穩。至於地方政府債務危機，他認為對於港銀影響不會太大，港銀債券投資一般以投資級別債券為主，而流動性及資本充足率也高於法定要求。

非利息收入方面，由於投資市場表現欠佳，上半年港銀相關證券交易收入料有機會下滑，但與此同時，通關後訪港遊客數目有所上升，並帶動相關保險銷售，預計整體非利息收入會有溫和回升。